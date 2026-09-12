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GRANFEST Мойка URBAN 644 1-чаша 440*490мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: песочный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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GRANFEST Мойка URBAN 644 1-чаша 440*490мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: песочный

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GRANFEST Мойка URBAN 644 1-чаша 440*490мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: песочный - фото 1
GRANFEST Мойка URBAN 644 1-чаша 440*490мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: песочный - фото 2
GRANFEST Мойка URBAN 644 1-чаша 440*490мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: песочный - фото 3
GRANFEST Мойка URBAN 644 1-чаша 440*490мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: песочный - фото 4
GRANFEST Мойка URBAN 644 1-чаша 440*490мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: песочный - фото 5
GRANFEST Мойка URBAN 644 1-чаша 440*490мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: песочный - фото 6
GRANFEST Мойка URBAN 644 1-чаша 440*490мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: песочный - фото 7
GRANFEST Мойка URBAN 644 1-чаша 440*490мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: песочный - фото 8
GRANFEST Мойка URBAN 644 1-чаша 440*490мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: песочный - фото 9
GRANFEST Мойка URBAN 644 1-чаша 440*490мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: песочный - фото 10
GRANFEST Мойка URBAN 644 1-чаша 440*490мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: песочный - фото 11
GRANFEST Мойка URBAN 644 1-чаша 440*490мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: песочный - фото 12
GRANFEST Мойка URBAN 644 1-чаша 440*490мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: песочный - фото 13
GRANFEST Мойка URBAN 644 1-чаша 440*490мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: песочный - фото 14
GRANFEST Мойка URBAN 644 1-чаша 440*490мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: песочный - фото 15
GRANFEST Мойка URBAN 644 1-чаша 440*490мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: песочный - фото 16
GRANFEST Мойка URBAN 644 1-чаша 440*490мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: песочный - фото 17
GRANFEST Мойка URBAN 644 1-чаша 440*490мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: песочный - фото 18
GRANFEST Мойка URBAN 644 1-чаша 440*490мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: песочный - фото 19
GRANFEST Мойка URBAN 644 1-чаша 440*490мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: песочный - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мойка кухонная
  • GRANFEST Мойка URBAN 644 1-чаша 440*490мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: песочный - фото 1
  • GRANFEST Мойка URBAN 644 1-чаша 440*490мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: песочный - фото 2
  • GRANFEST Мойка URBAN 644 1-чаша 440*490мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: песочный - фото 3
  • GRANFEST Мойка URBAN 644 1-чаша 440*490мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: песочный - фото 4
  • GRANFEST Мойка URBAN 644 1-чаша 440*490мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: песочный - фото 5
  • GRANFEST Мойка URBAN 644 1-чаша 440*490мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: песочный - фото 6
  • GRANFEST Мойка URBAN 644 1-чаша 440*490мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: песочный - фото 7
  • GRANFEST Мойка URBAN 644 1-чаша 440*490мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: песочный - фото 8
  • GRANFEST Мойка URBAN 644 1-чаша 440*490мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: песочный - фото 9
  • GRANFEST Мойка URBAN 644 1-чаша 440*490мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: песочный - фото 10
  • GRANFEST Мойка URBAN 644 1-чаша 440*490мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: песочный - фото 11
  • GRANFEST Мойка URBAN 644 1-чаша 440*490мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: песочный - фото 12
  • GRANFEST Мойка URBAN 644 1-чаша 440*490мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: песочный - фото 13
  • GRANFEST Мойка URBAN 644 1-чаша 440*490мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: песочный - фото 14
  • GRANFEST Мойка URBAN 644 1-чаша 440*490мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: песочный - фото 15
  • GRANFEST Мойка URBAN 644 1-чаша 440*490мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: песочный - фото 16
  • GRANFEST Мойка URBAN 644 1-чаша 440*490мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: песочный - фото 17
  • GRANFEST Мойка URBAN 644 1-чаша 440*490мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: песочный - фото 18
  • GRANFEST Мойка URBAN 644 1-чаша 440*490мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: песочный - фото 19
  • GRANFEST Мойка URBAN 644 1-чаша 440*490мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: песочный - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 440 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 681882
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Характеристики

Бренд
Granfest
Тип товара
Мойка кухонная
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
58х53х25
Вес, кг.
10.2

Описание товара GRANFEST Мойка URBAN 644 1-чаша 440*490мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: песочный

GRANFEST URBAN 644 - дизайн этой модели выполнен в современном стиле, что позволяет ей идеально вписаться в современный интерьер. При этом она обладает рядом функциональных особенностей, делающих ее использование максимально удобным. Компактная, но достаточно вместительная чаша модели GF Urban 644 имеет прямоугольную форму и прекрасно справляется с поддержанием ежедневной чистоты посуды. Стильный и минималистичный дизайн не перегружает кухонное пространство и полностью отвечает запросу на оформление небольших пространств. Еще одним важным преимуществом кухонных моек коллекции Urban является возможность установки в них измельчителя пищевых отходов, который станет незаменимым помощником на любой кухне. Все модели данной коллекции поставляются со сливной арматурой, оснащенной дополнительным выводом для подключения посудомоечной или стиральной машины.

Отзывы о товаре GRANFEST Мойка URBAN 644 1-чаша 440*490мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: песочный




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Характеристики
Бренд
Granfest
Тип товара
Мойка кухонная
Страна производитель
Китай
Описание
GRANFEST URBAN 644 - дизайн этой модели выполнен в современном стиле, что позволяет ей идеально вписаться в современный интерьер. При этом она обладает рядом функциональных особенностей, делающих ее использование максимально удобным. Компактная, но достаточно вместительная чаша модели GF Urban 644 имеет прямоугольную форму и прекрасно справляется с поддержанием ежедневной чистоты посуды. Стильный и минималистичный дизайн не перегружает кухонное пространство и полностью отвечает запросу на оформление небольших пространств. Еще одним важным преимуществом кухонных моек коллекции Urban является возможность установки в них измельчителя пищевых отходов, который станет незаменимым помощником на любой кухне. Все модели данной коллекции поставляются со сливной арматурой, оснащенной дополнительным выводом для подключения посудомоечной или стиральной машины.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


GRANFEST Мойка URBAN 644 1-чаша 440*490мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: песочный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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