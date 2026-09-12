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GRANFEST Мойка URBAN 258L 1-чаша+крыло 580*490мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: серый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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GRANFEST Мойка URBAN 258L 1-чаша+крыло 580*490мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: серый

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GRANFEST Мойка URBAN 258L 1-чаша+крыло 580*490мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: серый - фото 1
GRANFEST Мойка URBAN 258L 1-чаша+крыло 580*490мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: серый - фото 2
GRANFEST Мойка URBAN 258L 1-чаша+крыло 580*490мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: серый - фото 3
GRANFEST Мойка URBAN 258L 1-чаша+крыло 580*490мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: серый - фото 4
GRANFEST Мойка URBAN 258L 1-чаша+крыло 580*490мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: серый - фото 5
GRANFEST Мойка URBAN 258L 1-чаша+крыло 580*490мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: серый - фото 6
GRANFEST Мойка URBAN 258L 1-чаша+крыло 580*490мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: серый - фото 7
GRANFEST Мойка URBAN 258L 1-чаша+крыло 580*490мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: серый - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мойка кухонная
  • GRANFEST Мойка URBAN 258L 1-чаша+крыло 580*490мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: серый - фото 1
  • GRANFEST Мойка URBAN 258L 1-чаша+крыло 580*490мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: серый - фото 2
  • GRANFEST Мойка URBAN 258L 1-чаша+крыло 580*490мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: серый - фото 3
  • GRANFEST Мойка URBAN 258L 1-чаша+крыло 580*490мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: серый - фото 4
  • GRANFEST Мойка URBAN 258L 1-чаша+крыло 580*490мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: серый - фото 5
  • GRANFEST Мойка URBAN 258L 1-чаша+крыло 580*490мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: серый - фото 6
  • GRANFEST Мойка URBAN 258L 1-чаша+крыло 580*490мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: серый - фото 7
  • GRANFEST Мойка URBAN 258L 1-чаша+крыло 580*490мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: серый - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 510 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 681876
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Характеристики

Бренд
Granfest
Тип товара
Мойка кухонная
Размеры в упаковке, см
73х53х25
Вес, кг.
12.4

Описание товара GRANFEST Мойка URBAN 258L 1-чаша+крыло 580*490мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: серый

GRANFEST URBAN 258L – эффектная и функциональная модель кварцевой мойки с крылом, которое удобно использовать для размещения вымытой посуды или замороженных продуктов. По мере таяния, вода с них будет стекать в мойку, таким образом, не придется использовать дополнительную посуду. Благодаря удачной эргономике и креативному дизайнерскому решению, GF URBAN 258L подходит для тумбы шириной 500 мм. Эта модель мойки является оборачиваемой, то есть, основная чаша может быть расположена как справа, так и слева, в зависимости от планировки вашей кухни и потребностей в рабочей поверхности. Не менее важным фактором является возможность установки в кухонные мойки коллекции Urban незаменимого на кухне помощника любой хозяйки – измельчителя бытовых отходов. Все кухонные мойки коллекции Urban комплектуются сливной арматурой с дополнительным выводом для посудомоечной машины или стиральной машины

Отзывы о товаре GRANFEST Мойка URBAN 258L 1-чаша+крыло 580*490мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: серый




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Характеристики
Бренд
Granfest
Тип товара
Мойка кухонная
Описание
GRANFEST URBAN 258L – эффектная и функциональная модель кварцевой мойки с крылом, которое удобно использовать для размещения вымытой посуды или замороженных продуктов. По мере таяния, вода с них будет стекать в мойку, таким образом, не придется использовать дополнительную посуду. Благодаря удачной эргономике и креативному дизайнерскому решению, GF URBAN 258L подходит для тумбы шириной 500 мм. Эта модель мойки является оборачиваемой, то есть, основная чаша может быть расположена как справа, так и слева, в зависимости от планировки вашей кухни и потребностей в рабочей поверхности. Не менее важным фактором является возможность установки в кухонные мойки коллекции Urban незаменимого на кухне помощника любой хозяйки – измельчителя бытовых отходов. Все кухонные мойки коллекции Urban комплектуются сливной арматурой с дополнительным выводом для посудомоечной машины или стиральной машины
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Отзывы


GRANFEST Мойка URBAN 258L 1-чаша+крыло 580*490мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: серый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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