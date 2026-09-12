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GRANFEST Мойка URBAN 245 1-чаша 450*490мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: темно-серый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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GRANFEST Мойка URBAN 245 1-чаша 450*490мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: темно-серый

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GRANFEST Мойка URBAN 245 1-чаша 450*490мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: темно-серый - фото 1
GRANFEST Мойка URBAN 245 1-чаша 450*490мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: темно-серый - фото 2
GRANFEST Мойка URBAN 245 1-чаша 450*490мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: темно-серый - фото 3
GRANFEST Мойка URBAN 245 1-чаша 450*490мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: темно-серый - фото 4
GRANFEST Мойка URBAN 245 1-чаша 450*490мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: темно-серый - фото 5
GRANFEST Мойка URBAN 245 1-чаша 450*490мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: темно-серый - фото 6
GRANFEST Мойка URBAN 245 1-чаша 450*490мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: темно-серый - фото 7
GRANFEST Мойка URBAN 245 1-чаша 450*490мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: темно-серый - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мойка кухонная
  • GRANFEST Мойка URBAN 245 1-чаша 450*490мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: темно-серый - фото 1
  • GRANFEST Мойка URBAN 245 1-чаша 450*490мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: темно-серый - фото 2
  • GRANFEST Мойка URBAN 245 1-чаша 450*490мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: темно-серый - фото 3
  • GRANFEST Мойка URBAN 245 1-чаша 450*490мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: темно-серый - фото 4
  • GRANFEST Мойка URBAN 245 1-чаша 450*490мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: темно-серый - фото 5
  • GRANFEST Мойка URBAN 245 1-чаша 450*490мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: темно-серый - фото 6
  • GRANFEST Мойка URBAN 245 1-чаша 450*490мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: темно-серый - фото 7
  • GRANFEST Мойка URBAN 245 1-чаша 450*490мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: темно-серый - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 440 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 681870
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Характеристики

Бренд
Granfest
Тип товара
Мойка кухонная
Размеры в упаковке, см
58х53х25
Вес, кг.
10.4

Описание товара GRANFEST Мойка URBAN 245 1-чаша 450*490мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: темно-серый

GRANFEST URBAN 245 - простота, лаконичность, удобство и эргономика залог успеха этой модели. Отличительный дизайн GF Urban 245 охарактеризован двумя лучами на крыле, символизирующими стремление соответствовать запросам современного, требовательного и достигающего своей цели покупателя. При этом мойка сохранила лучшее из традиции GranFest - это вместительную чашу и наличие функционального крыла. Еще одним важным преимуществом кухонных моек коллекции Urban является возможность установки в них измельчителя пищевых отходов, который станет незаменимым помощником на любой кухне. Все модели данной коллекции поставляются со сливной арматурой, оснащенной дополнительным выводом для подключения посудомоечной или стиральной машины.

Отзывы о товаре GRANFEST Мойка URBAN 245 1-чаша 450*490мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: темно-серый




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Характеристики
Бренд
Granfest
Тип товара
Мойка кухонная
Описание
GRANFEST URBAN 245 - простота, лаконичность, удобство и эргономика залог успеха этой модели. Отличительный дизайн GF Urban 245 охарактеризован двумя лучами на крыле, символизирующими стремление соответствовать запросам современного, требовательного и достигающего своей цели покупателя. При этом мойка сохранила лучшее из традиции GranFest - это вместительную чашу и наличие функционального крыла. Еще одним важным преимуществом кухонных моек коллекции Urban является возможность установки в них измельчителя пищевых отходов, который станет незаменимым помощником на любой кухне. Все модели данной коллекции поставляются со сливной арматурой, оснащенной дополнительным выводом для подключения посудомоечной или стиральной машины.
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Доставка
Отзывы


GRANFEST Мойка URBAN 245 1-чаша 450*490мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: темно-серый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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