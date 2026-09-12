GRANFEST Мойка URBAN 245 1-чаша 450*490мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: темно-серый
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара GRANFEST Мойка URBAN 245 1-чаша 450*490мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: темно-серый
GRANFEST URBAN 245 - простота, лаконичность, удобство и эргономика залог успеха этой модели. Отличительный дизайн GF Urban 245 охарактеризован двумя лучами на крыле, символизирующими стремление соответствовать запросам современного, требовательного и достигающего своей цели покупателя. При этом мойка сохранила лучшее из традиции GranFest - это вместительную чашу и наличие функционального крыла. Еще одним важным преимуществом кухонных моек коллекции Urban является возможность установки в них измельчителя пищевых отходов, который станет незаменимым помощником на любой кухне. Все модели данной коллекции поставляются со сливной арматурой, оснащенной дополнительным выводом для подключения посудомоечной или стиральной машины.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, из нержавеющей стали
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 8 440 руб. 8 910 руб.2110 руб. в СплитGRANFEST Мойка URBAN 857L 1-чаша+крыло 570*480мм, монтаж: врезн...
-
В наличииЦена 16 510 руб. 19 080 руб.4128 руб. в СплитКухонная мойка GRANULA (8601, ЧЁРНЫЙ )
-
В наличииЦена 18 170 руб. 20 970 руб.4543 руб. в СплитКухонная мойка GRANULA (8101, ШВАРЦ)
-
В наличииЦена 21 115 руб. 26 190 руб.5279 руб. в СплитКухонная мойка GRANULA (4445U, ЗОЛОТО САТИН)
-
В наличииЦена 22 545 руб. 27 900 руб.5637 руб. в СплитКухонная мойка GRANULA (5445U, ЗОЛОТО САТИН)
-
В наличииЦена 27 830 руб. 36 180 руб.6958 руб. в СплитМойка кухонная с водопадом Savol (S-SC003Q)
-
В наличииЦена 43 020 руб. 53 010 руб.10755 руб. в СплитКухонная мойка GRANULA Kitchen Space (6051, СТАЛЬ МАТОВАЯ)
-
В наличииЦена 49 975 руб. 61 470 руб.12494 руб. в СплитКухонная мойка GRANULA (6051, ГРАФИТ МАТОВЫЙ)
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, из нержавеющей стали
Отзывы о товаре GRANFEST Мойка URBAN 245 1-чаша 450*490мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: темно-серый