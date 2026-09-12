Rivelato Rinox 3844 UN Мойка нерж.сталь 1 чаша 380*440*200 мм, монтаж: универсальный, материал: нержавеющая сталь, цвет: нержавеющая сталь
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Rivelato Rinox 3844 UN Мойка нерж.сталь 1 чаша 380*440*200 мм, монтаж: универсальный, материал: нержавеющая сталь, цвет: нержавеющая сталь
Rinox – это коллекция кухонных моек, изготовленных из нержавеющей стали марки SUS 304, что гарантирует долговечность мойки в условиях постоянного контакта с водой. Источником вдохновения дизайнеров стали не сложные декоративные приемы, а практичность изделий. Визуальное оформление основано на чистой геометрии. Это четкие линии, симметрия, диагонали. Вместо декоративности – простота и сдержанность. Вместо эмоций – функциональность и порядок. Вопреки всем представлениям, эти принципы, воплощенные в каждой детали, смогли, с одной стороны, подчеркнуть выразительный характер коллекции, а с другой – оставить пространство для самовыражения. Благодаря своей прочной конструкции и эргономичному дизайну RINOX гарантирует, что любая кухонная задача станет проще простого.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, из нержавеющей стали
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 16 510 руб. 19 080 руб.4128 руб. в СплитКухонная мойка GRANULA (8601, ЧЁРНЫЙ )
-
В наличииЦена 18 170 руб. 20 970 руб.4543 руб. в СплитКухонная мойка GRANULA (8101, ШВАРЦ)
-
В наличииЦена 21 115 руб. 26 190 руб.5279 руб. в СплитКухонная мойка GRANULA (4445U, ЗОЛОТО САТИН)
-
В наличииЦена 22 545 руб. 27 900 руб.5637 руб. в СплитКухонная мойка GRANULA (5445U, ЗОЛОТО САТИН)
-
В наличииЦена 27 830 руб. 36 180 руб.6958 руб. в СплитМойка кухонная с водопадом Savol (S-SC003Q)
-
В наличииЦена 43 020 руб. 53 010 руб.10755 руб. в СплитКухонная мойка GRANULA Kitchen Space (6051, СТАЛЬ МАТОВАЯ)
-
В наличииЦена 49 975 руб. 61 470 руб.12494 руб. в СплитКухонная мойка GRANULA (6051, ГРАФИТ МАТОВЫЙ)
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, из нержавеющей стали
Отзывы о товаре Rivelato Rinox 3844 UN Мойка нерж.сталь 1 чаша 380*440*200 мм, монтаж: универсальный, материал: нержавеющая сталь, цвет: нержавеющая сталь