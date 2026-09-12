RIVELATO Мойка AXEL 70 1-чаша 730*520мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: темно-бежевый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мойка кухонная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
36 000 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 681812
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
79х58х28
Вес, кг.
19.56
Описание товара RIVELATO Мойка AXEL 70 1-чаша 730*520мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: темно-бежевый
Коллекция AXEL изготавливается из европейского сырья, отвечает всем стандартам и требованиям и является экологически чистым продуктом. Современная палитра из 6 востребованных и актуальных цветов коллекции соответствуют тенденциям современного дизайна - идеальная матрица покупательского спроса и подойдут для любого дизайнерского решения.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Коллекция AXEL изготавливается из европейского сырья, отвечает всем стандартам и требованиям и является экологически чистым продуктом. Современная палитра из 6 востребованных и актуальных цветов коллекции соответствуют тенденциям современного дизайна - идеальная матрица покупательского спроса и подойдут для любого дизайнерского решения.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, из нержавеющей стали
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, из нержавеющей стали
RIVELATO Мойка AXEL 70 1-чаша 730*520мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: темно-бежевый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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