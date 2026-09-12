Кухонная мойка Kuppersberg/ Гранитная мойка 78 см, Ширина – 780 мм, Глубина – 500 мм, Глубина чаши – 200 мм, Размер основной чаши – 340*425 мм, Материал – искусственный гранит, Монтажная тумба – 45 см, Количество чаш – 1, Монтаж – врезная, Форма – пр
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Кухонная мойка Kuppersberg/ Гранитная мойка 78 см, Ширина – 780 мм, Глубина – 500 мм, Глубина чаши – 200 мм, Размер основной чаши – 340*425 мм, Материал – искусственный гранит, Монтажная тумба – 45 см, Количество чаш – 1, Монтаж – врезная, Форма – пр
Кухонная гранитная мойка Kuppersberg LIRA 1B1D WHITE ALABASTER 8327 характеризуется практичностью, долговечностью и удобством в эксплуатации. Изделие устойчиво к воздействиям механического, термического и химического происхождения, отличается отсутствием пор, благодаря чему совершенно не впитывает влагу и препятствует проникновению в материал микробов и грибков. Благодаря гладким боковым стенкам и отсутствию острых углов грязь на мойке не задерживается, что гарантирует легкий уход. Устанавливать данную раковину можно в любую столешницу из дерева, ламинированной плиты, натурального или искусственного камня. Минимальная ширина монтажной тумбы - 450 мм.
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Отзывы о товаре Кухонная мойка Kuppersberg/ Гранитная мойка 78 см, Ширина – 780 мм, Глубина – 500 мм, Глубина чаши – 200 мм, Размер основной чаши – 340*425 мм, Материал – искусственный гранит, Монтажная тумба – 45 см, Количество чаш – 1, Монтаж – врезная, Форма – пр