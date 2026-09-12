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Rivelato Смеситель для кухни Adria U-обр. гибкий излив с краном питьевой воды D-35мм, монтаж: вертикально на раковину, материал: нержавеющая сталь, цвет: черный золото купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Rivelato Смеситель для кухни Adria U-обр. гибкий излив с краном питьевой воды D-35мм, монтаж: вертикально на раковину, материал: нержавеющая сталь, цвет: черный золото

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Rivelato Смеситель для кухни Adria U-обр. гибкий излив с краном питьевой воды D-35мм, монтаж: вертикально на раковину, материал: нержавеющая сталь, цвет: черный золото - фото 1
Rivelato Смеситель для кухни Adria U-обр. гибкий излив с краном питьевой воды D-35мм, монтаж: вертикально на раковину, материал: нержавеющая сталь, цвет: черный золото - фото 2
Rivelato Смеситель для кухни Adria U-обр. гибкий излив с краном питьевой воды D-35мм, монтаж: вертикально на раковину, материал: нержавеющая сталь, цвет: черный золото - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
  • Rivelato Смеситель для кухни Adria U-обр. гибкий излив с краном питьевой воды D-35мм, монтаж: вертикально на раковину, материал: нержавеющая сталь, цвет: черный золото - фото 1
  • Rivelato Смеситель для кухни Adria U-обр. гибкий излив с краном питьевой воды D-35мм, монтаж: вертикально на раковину, материал: нержавеющая сталь, цвет: черный золото - фото 2
  • Rivelato Смеситель для кухни Adria U-обр. гибкий излив с краном питьевой воды D-35мм, монтаж: вертикально на раковину, материал: нержавеющая сталь, цвет: черный золото - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 250 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 681685
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Характеристики

Бренд
Rivelato
Тип товара
Размеры в упаковке, см
61х35х6
Вес, кг.
2.89

Описание товара Rivelato Смеситель для кухни Adria U-обр. гибкий излив с краном питьевой воды D-35мм, монтаж: вертикально на раковину, материал: нержавеющая сталь, цвет: черный золото

Смеситель для кухни Rivelato Adria с U-образным гибким изливом и отдельным краном для питьевой воды. Выполнен из нержавеющей стали в стильном черном цвете с золотистым оттенком. Удобен в монтаже вертикально на раковину, сочетает функциональность и современный дизайн.



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Отзывы о товаре Rivelato Смеситель для кухни Adria U-обр. гибкий излив с краном питьевой воды D-35мм, монтаж: вертикально на раковину, материал: нержавеющая сталь, цвет: черный золото




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Характеристики
Бренд
Rivelato
Тип товара
Описание
Смеситель для кухни Rivelato Adria с U-образным гибким изливом и отдельным краном для питьевой воды. Выполнен из нержавеющей стали в стильном черном цвете с золотистым оттенком. Удобен в монтаже вертикально на раковину, сочетает функциональность и современный дизайн.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, встраиваемые, из стены, черные, латунные, для накладной раковины, российские
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Rivelato Смеситель для кухни Adria U-обр. гибкий излив с краном питьевой воды D-35мм, монтаж: вертикально на раковину, материал: нержавеющая сталь, цвет: черный золото - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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