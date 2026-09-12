Планшет Samsung Galaxy Tab S6 Lite 64Gb (SM-P620NLGACAU) Green
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Характеристики
Тип товара
Планшеты
Линейка
Samsung Galaxy Tab S6
Диагональ экрана, дюйм
10.4
Операционная система
Android
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
4 Гб
Встроенная память
64 Гб
Тыловая камера, МП
8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 250 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 681630
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Планшеты
Линейка
Samsung Galaxy Tab S6
Стилус в комплекте
есть
Диагональ экрана, дюйм
10.4
Операционная система
Android
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
4 Гб
Встроенная память
64 Гб
Слот для карты памяти
есть
Фронтальная камера, МП
5
Тыловая камера, МП
8
Емкость аккумулятора
7040
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х20х5
Вес, г.
650
Описание товара Планшет Samsung Galaxy Tab S6 Lite 64Gb (SM-P620NLGACAU) Green
Планшет Samsung Galaxy Tab S6 Lite 64Gb (SM-P620NLGACAU) Green
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Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Планшеты
Линейка
Samsung Galaxy Tab S6
Стилус в комплекте
есть
Диагональ экрана, дюйм
10.4
Операционная система
Android
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
4 Гб
Встроенная память
64 Гб
Слот для карты памяти
есть
Фронтальная камера, МП
5
Тыловая камера, МП
8
Развернуть
Емкость аккумулятора
7040
Страна производитель
Китай
Планшет Samsung Galaxy Tab S6 Lite 64Gb (SM-P620NLGACAU) Green
Смотрите также: Аксессуары для планшетов, Аксессуары для электронных книг, Планшеты, 11 дюймов, 12 дюймов, для студента, для школы и школьника, 128 Гб, для учебы, samsung 8", huawei matepad
Теги товара: большие, 10 дюймов, для учебы со стилусом, На Android, 64 Гб, озу 4 Гб, Игровые, samsung 10"
Смотрите также: Аксессуары для планшетов, Аксессуары для электронных книг, Планшеты, 11 дюймов, 12 дюймов, для студента, для школы и школьника, 128 Гб, для учебы, samsung 8", huawei matepad
Теги товара: большие, 10 дюймов, для учебы со стилусом, На Android, 64 Гб, озу 4 Гб, Игровые, samsung 10"
Планшет Samsung Galaxy Tab S6 Lite 64Gb (SM-P620NLGACAU) Green - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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