Уцененный товар Люстра Vitaluce V4554-7/6, 6хЕ14 макс. 40Вт хорошее состояние, 681550
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Люстра
Причина уценки
витринный образец (повреждена коробка, отсутствует малый декор на каркасе, нет части декора из стекла)
Количество ламп
6
Максимальная мощность лампы, Вт
40
Материал основания
металл
Стиль
лофт
Тип светильника
подвес
Тип цоколя
E14
Цвет каркаса
коричневый
Ширина, см
55.5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-70%3 492 руб. 11 639 руб.
В наличии
Код товара: 681550
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
3 492 руб. -70%
11 639 руб.
- Гарантия производителя: 14 дней
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Люстра
Причина уценки
витринный образец (повреждена коробка, отсутствует малый декор на каркасе, нет части декора из стекла)
Высота, см
113
Количество ламп
6
Максимальная мощность лампы, Вт
40
Материал основания
металл
Материал плафона/абажура
металл
Стиль
лофт
Тип светильника
подвес
Тип цоколя
E14
Цвет каркаса
коричневый
Ширина, см
55.5
S освещ. до, м?
12
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
61х61х51
Вес, кг.
3.85
Описание товара Уцененный товар Люстра Vitaluce V4554-7/6, 6хЕ14 макс. 40Вт хорошее состояние
Внешний вид: хорошее состояние
Комплектность: коробка, люстра, чаша, крепления, цепь, декор из стекла, документация
Спецификация:
- Цоколь: E14
- Площадь освещения, кв. м: 12
- Общая мощность, Вт: 240
- Степень пылевлагозащиты: IP20
- Дистанционное управление: отсутствует
- Материал плафонов: металл
- Материал арматуры: металл
- Высота, мм: 1130
- Длина, мм: 555
- Ширина, мм: 555
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Бренд
Тип товара
Люстра
Причина уценки
витринный образец (повреждена коробка, отсутствует малый декор на каркасе, нет части декора из стекла)
Высота, см
113
Количество ламп
6
Максимальная мощность лампы, Вт
40
Материал основания
металл
Материал плафона/абажура
металл
Стиль
лофт
Тип светильника
подвес
Тип цоколя
E14
Цвет каркаса
коричневый
Ширина, см
55.5
Развернуть
S освещ. до, м?
12
Страна производитель
Россия
Внешний вид: хорошее состояние
Комплектность: коробка, люстра, чаша, крепления, цепь, декор из стекла, документация
Спецификация:
- Цоколь: E14
- Площадь освещения, кв. м: 12
- Общая мощность, Вт: 240
- Степень пылевлагозащиты: IP20
- Дистанционное управление: отсутствует
- Материал плафонов: металл
- Материал арматуры: металл
- Высота, мм: 1130
- Длина, мм: 555
- Ширина, мм: 555
Смотрите также: Люстры, Настенные светильники, Настольные светильники, Подсветка интерьерная, Потолочные светильники, Светотехника, Фонари и переносные световые приборы, Недорогие, Потолочные, В стиле Барокко, Светодиодные, В классическом стиле, В стиле Прованс, 4 рожка, Трехрожковые, 5 рожковые, 8 рожковые, Для дачи
Уцененный товар Люстра Vitaluce V4554-7/6, 6хЕ14 макс. 40Вт хорошее состояние - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3492 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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