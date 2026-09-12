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Лобзик DeWalt DCS334NT-XJ 3200ходов/мин от аккумулятора (кейс в комплекте) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Лобзик DeWalt DCS334NT-XJ 3200ходов/мин от аккумулятора (кейс в комплекте)

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Лобзик DeWalt DCS334NT-XJ 3200ходов/мин от аккумулятора (кейс в комплекте) - фото 1
Лобзик DeWalt DCS334NT-XJ 3200ходов/мин от аккумулятора (кейс в комплекте) - фото 2
Лобзик DeWalt DCS334NT-XJ 3200ходов/мин от аккумулятора (кейс в комплекте) - фото 3
Лобзик DeWalt DCS334NT-XJ 3200ходов/мин от аккумулятора (кейс в комплекте) - фото 4
Лобзик DeWalt DCS334NT-XJ 3200ходов/мин от аккумулятора (кейс в комплекте) - фото 5
Лобзик DeWalt DCS334NT-XJ 3200ходов/мин от аккумулятора (кейс в комплекте) - фото 6
Лобзик DeWalt DCS334NT-XJ 3200ходов/мин от аккумулятора (кейс в комплекте) - фото 7
Лобзик DeWalt DCS334NT-XJ 3200ходов/мин от аккумулятора (кейс в комплекте) - фото 8
Лобзик DeWalt DCS334NT-XJ 3200ходов/мин от аккумулятора (кейс в комплекте) - фото 9
Лобзик DeWalt DCS334NT-XJ 3200ходов/мин от аккумулятора (кейс в комплекте) - фото 10
Лобзик DeWalt DCS334NT-XJ 3200ходов/мин от аккумулятора (кейс в комплекте) - фото 11
Лобзик DeWalt DCS334NT-XJ 3200ходов/мин от аккумулятора (кейс в комплекте) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Лобзик электрический
  • Лобзик DeWalt DCS334NT-XJ 3200ходов/мин от аккумулятора (кейс в комплекте) - фото 1
  • Лобзик DeWalt DCS334NT-XJ 3200ходов/мин от аккумулятора (кейс в комплекте) - фото 2
  • Лобзик DeWalt DCS334NT-XJ 3200ходов/мин от аккумулятора (кейс в комплекте) - фото 3
  • Лобзик DeWalt DCS334NT-XJ 3200ходов/мин от аккумулятора (кейс в комплекте) - фото 4
  • Лобзик DeWalt DCS334NT-XJ 3200ходов/мин от аккумулятора (кейс в комплекте) - фото 5
  • Лобзик DeWalt DCS334NT-XJ 3200ходов/мин от аккумулятора (кейс в комплекте) - фото 6
  • Лобзик DeWalt DCS334NT-XJ 3200ходов/мин от аккумулятора (кейс в комплекте) - фото 7
  • Лобзик DeWalt DCS334NT-XJ 3200ходов/мин от аккумулятора (кейс в комплекте) - фото 8
  • Лобзик DeWalt DCS334NT-XJ 3200ходов/мин от аккумулятора (кейс в комплекте) - фото 9
  • Лобзик DeWalt DCS334NT-XJ 3200ходов/мин от аккумулятора (кейс в комплекте) - фото 10
  • Лобзик DeWalt DCS334NT-XJ 3200ходов/мин от аккумулятора (кейс в комплекте) - фото 11
  • Лобзик DeWalt DCS334NT-XJ 3200ходов/мин от аккумулятора (кейс в комплекте) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
25 230 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 681528
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Характеристики

Бренд
deWalt
Тип товара
Лобзик электрический
Размеры в упаковке, см
43х35х15
Вес, кг.
4

Описание товара Лобзик DeWalt DCS334NT-XJ 3200ходов/мин от аккумулятора (кейс в комплекте)

Бесщёточный лобзик DEWALT DCS334 применяется для распила древесины, алюминия, стали т.д. Имеет бесщеточный двигатель с большим КПД, что значительно повышает рабочий ресурс. Электронная регулировка скорости позволяет выбрать оптимальный режим работы в зависимости от особенностей материала. Замена пилки и изменение угла наклона подошвы производятся без использования вспомогательных инструментов. Для эксплуатации лобзика в слабоосвещенных местах предусмотрена LED-подсветка. Интеллектуальный пусковой механизм с блокировкой для комфортного управления резанием и повышения безопасности. Запатентованный противовибрационный механизм и резиновая рукоятка обеспечивают комфортные условия работы.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, немецкие

Отзывы о товаре Лобзик DeWalt DCS334NT-XJ 3200ходов/мин от аккумулятора (кейс в комплекте)




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Характеристики
Бренд
deWalt
Тип товара
Лобзик электрический
Описание
Бесщёточный лобзик DEWALT DCS334 применяется для распила древесины, алюминия, стали т.д. Имеет бесщеточный двигатель с большим КПД, что значительно повышает рабочий ресурс. Электронная регулировка скорости позволяет выбрать оптимальный режим работы в зависимости от особенностей материала. Замена пилки и изменение угла наклона подошвы производятся без использования вспомогательных инструментов. Для эксплуатации лобзика в слабоосвещенных местах предусмотрена LED-подсветка. Интеллектуальный пусковой механизм с блокировкой для комфортного управления резанием и повышения безопасности. Запатентованный противовибрационный механизм и резиновая рукоятка обеспечивают комфортные условия работы.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, немецкие
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Доставка
Отзывы


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