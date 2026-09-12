Лобзик DeWalt DCS334NT-XJ 3200ходов/мин от аккумулятора (кейс в комплекте)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Лобзик DeWalt DCS334NT-XJ 3200ходов/мин от аккумулятора (кейс в комплекте)
Бесщёточный лобзик DEWALT DCS334 применяется для распила древесины, алюминия, стали т.д. Имеет бесщеточный двигатель с большим КПД, что значительно повышает рабочий ресурс. Электронная регулировка скорости позволяет выбрать оптимальный режим работы в зависимости от особенностей материала. Замена пилки и изменение угла наклона подошвы производятся без использования вспомогательных инструментов. Для эксплуатации лобзика в слабоосвещенных местах предусмотрена LED-подсветка. Интеллектуальный пусковой механизм с блокировкой для комфортного управления резанием и повышения безопасности. Запатентованный противовибрационный механизм и резиновая рукоятка обеспечивают комфортные условия работы.
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Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, немецкие
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