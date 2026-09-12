Технический фен Metabo HG 20-600 2000Вт темп.80-600С (602066000)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Строительный фен
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 820 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 681527
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Строительный фен
Высота, см
2.8
Максимальная температура
600 град.
Максимальный объем выдуваемого воздуха
0
Минимальная температура
80 град.
Минимальный объем выдуваемого воздуха
0
Мощность, Вт
2000
Питание
от сети
Регулировка температуры
есть
Ширина, см
2.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х25х10
Вес, кг.
2.5
Описание товара Технический фен Metabo HG 20-600 2000Вт темп.80-600С (602066000)
Фен Metabo HG 20-600 602066000 предназначен для снятия лакового покрытия, придания формы, сжатия, сварки и других видов работ. Оснащен высококачественным керамическим нагревателем, мощным двигателем и оптимальным охлаждением, что гарантирует длительную эксплуатацию прибора. Благодаря регулировочному колесику осуществляется простая плавная настройка температуры. Наличие рукоятки с противоскользящей поверхностью и эластичной накладки Softgrip обеспечивает безопасность использования. Эргономичный дизайн создает удобство в процессе проведения работ.
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Теги товара: с регулировкой температуры, 2000 вт
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Строительный фен
Высота, см
2.8
Максимальная температура
600 град.
Максимальный объем выдуваемого воздуха
0
Минимальная температура
80 град.
Минимальный объем выдуваемого воздуха
0
Мощность, Вт
2000
Питание
от сети
Регулировка температуры
есть
Ширина, см
2.5
Страна производитель
Китай
Фен Metabo HG 20-600 602066000 предназначен для снятия лакового покрытия, придания формы, сжатия, сварки и других видов работ. Оснащен высококачественным керамическим нагревателем, мощным двигателем и оптимальным охлаждением, что гарантирует длительную эксплуатацию прибора. Благодаря регулировочному колесику осуществляется простая плавная настройка температуры. Наличие рукоятки с противоскользящей поверхностью и эластичной накладки Softgrip обеспечивает безопасность использования. Эргономичный дизайн создает удобство в процессе проведения работ.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, в кейсе
Теги товара: с регулировкой температуры, 2000 вт
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Теги товара: с регулировкой температуры, 2000 вт
Технический фен Metabo HG 20-600 2000Вт темп.80-600С (602066000) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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