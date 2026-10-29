Перфоратор Makita HR008GZ02 патрон:SDS-plus уд.:3.9Дж 40Вт аккум. (кейс в комплекте)
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Характеристики
Тип товара
Перфораторы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
47 200 руб.
В наличии
Код товара: 681516
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
47 200 руб.
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
40х30х10
Вес, кг.
4
Описание товара Перфоратор Makita HR008GZ02 патрон:SDS-plus уд.:3.9Дж 40Вт аккум. (кейс в комплекте)
Комбинированный перфоратор XGT 40 V Max с разъемом SDS-PLUS. Оснащен эффективным двигателем BL, обеспечивающим мощность и производительность проводного эквивалента HR3011FCJ. Прочный, энергоэффективный и не требующий обслуживания бесщеточный двигатель с электронным управлением. В случае внезапного снижения скорости или застревания сверла в материале срабатывает технология активного обнаружения обратной связи (AFT) и выключает станок. Подготовлен для беспроводной системы автоматического запуска (AWS) для беспроводной связи между беспроводной машиной и беспроводным пылесосом. Дополнительный блок AWS WUT01 доступен в качестве аксессуара (198900-7). Оснащен электроникой для регулирования постоянной и переменной скорости.
Смотрите также: Аккумуляторы, зарядки и адаптеры для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Оснастка для электроинструмента, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные м полировальные машины, граверы, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS PLUS, SDS MAX
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Комбинированный перфоратор XGT 40 V Max с разъемом SDS-PLUS. Оснащен эффективным двигателем BL, обеспечивающим мощность и производительность проводного эквивалента HR3011FCJ. Прочный, энергоэффективный и не требующий обслуживания бесщеточный двигатель с электронным управлением. В случае внезапного снижения скорости или застревания сверла в материале срабатывает технология активного обнаружения обратной связи (AFT) и выключает станок. Подготовлен для беспроводной системы автоматического запуска (AWS) для беспроводной связи между беспроводной машиной и беспроводным пылесосом. Дополнительный блок AWS WUT01 доступен в качестве аксессуара (198900-7). Оснащен электроникой для регулирования постоянной и переменной скорости.
Смотрите также: Аккумуляторы, зарядки и адаптеры для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Оснастка для электроинструмента, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные м полировальные машины, граверы, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS PLUS, SDS MAX
Смотрите также: Аккумуляторы, зарядки и адаптеры для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Оснастка для электроинструмента, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные м полировальные машины, граверы, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS PLUS, SDS MAX
Перфоратор Makita HR008GZ02 патрон:SDS-plus уд.:3.9Дж 40Вт аккум. (кейс в комплекте) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 47200 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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