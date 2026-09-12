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Набор бит Bosch Extra Hard (2607017319) универсал. (32пред.) для шуруповертов купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор бит Bosch Extra Hard (2607017319) универсал. (32пред.) для шуруповертов

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Набор бит Bosch Extra Hard (2607017319) универсал. (32пред.) для шуруповертов - фото 1
Набор бит Bosch Extra Hard (2607017319) универсал. (32пред.) для шуруповертов - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор бит
  • Набор бит Bosch Extra Hard (2607017319) универсал. (32пред.) для шуруповертов - фото 1
  • Набор бит Bosch Extra Hard (2607017319) универсал. (32пред.) для шуруповертов - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 280 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 681511
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Характеристики

Бренд
BOSCH
Тип товара
Набор бит
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х7х5
Вес, г.
260

Описание товара Набор бит Bosch Extra Hard (2607017319) универсал. (32пред.) для шуруповертов

Набор оснастки выполнен из высококачественной стали, предназначен как для домашних мастеров, так для профессионального использования.



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Отзывы о товаре Набор бит Bosch Extra Hard (2607017319) универсал. (32пред.) для шуруповертов




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Характеристики
Бренд
BOSCH
Тип товара
Набор бит
Страна производитель
Китай
Описание
Набор оснастки выполнен из высококачественной стали, предназначен как для домашних мастеров, так для профессионального использования.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
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Отзывы


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