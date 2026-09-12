Углошлифовальная машина Bosch GWS 18V-10 9000об/мин рез.шпин.:M14 d=125мм жестк.кейс (06019J4004)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
125
В кейсе
да
Макс. частота вращения диска
9000
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора
5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
57 850 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 681487
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
125
Диаметр посадочного отверстия
22.23 мм
Дополнительная рукоятка
да
В кейсе
да
Макс. частота вращения диска
9000
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора
5
Количество аккумуляторов в комплекте
1
Зарядное устройство в комплекте
да
Высота, см
35.8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х26х9
Вес, кг.
3.35
Описание товара Углошлифовальная машина Bosch GWS 18V-10 9000об/мин рез.шпин.:M14 d=125мм жестк.кейс (06019J4004)
GWS 18V-10 - аккумуляторная УШМ с бесщеточным двигателем, не уступающая по возможностям сетевым аналогам мощностью 1000Вт. Данная модель оснащена передовыми технологиями, которые обеспечивают непревзойденный комфорт и спокойствие при работе.
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Бренд
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
125
Диаметр посадочного отверстия
22.23 мм
Дополнительная рукоятка
да
В кейсе
да
Макс. частота вращения диска
9000
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора
5
Количество аккумуляторов в комплекте
1
Зарядное устройство в комплекте
да
Развернуть
Высота, см
35.8
Страна производитель
Китай
GWS 18V-10 - аккумуляторная УШМ с бесщеточным двигателем, не уступающая по возможностям сетевым аналогам мощностью 1000Вт. Данная модель оснащена передовыми технологиями, которые обеспечивают непревзойденный комфорт и спокойствие при работе.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Углошлифовальная машина Bosch GWS 18V-10 9000об/мин рез.шпин.:M14 d=125мм жестк.кейс (06019J4004) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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