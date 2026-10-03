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Набор сверл Metabo 626705000 по дереву (8пред.) для дрелей купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор сверл Metabo 626705000 по дереву (8пред.) для дрелей

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Набор сверл Metabo 626705000 по дереву (8пред.) для дрелей - фото 1
Набор сверл Metabo 626705000 по дереву (8пред.) для дрелей - фото 2
Набор сверл Metabo 626705000 по дереву (8пред.) для дрелей - фото 3
Набор сверл Metabo 626705000 по дереву (8пред.) для дрелей - фото 4
Набор сверл Metabo 626705000 по дереву (8пред.) для дрелей - фото 5
Набор сверл Metabo 626705000 по дереву (8пред.) для дрелей - фото 6
Набор сверл Metabo 626705000 по дереву (8пред.) для дрелей - фото 7
Набор сверл Metabo 626705000 по дереву (8пред.) для дрелей - фото 8
Набор сверл Metabo 626705000 по дереву (8пред.) для дрелей - фото 9
Набор сверл Metabo 626705000 по дереву (8пред.) для дрелей - фото 10
Набор сверл Metabo 626705000 по дереву (8пред.) для дрелей - фото 11
Набор сверл Metabo 626705000 по дереву (8пред.) для дрелей - фото 12
Набор сверл Metabo 626705000 по дереву (8пред.) для дрелей - фото 13
Набор сверл Metabo 626705000 по дереву (8пред.) для дрелей - фото 14
Набор сверл Metabo 626705000 по дереву (8пред.) для дрелей - фото 15
Набор сверл Metabo 626705000 по дереву (8пред.) для дрелей - фото 16
Набор сверл Metabo 626705000 по дереву (8пред.) для дрелей - фото 17
Набор сверл Metabo 626705000 по дереву (8пред.) для дрелей - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор сверл
  • Набор сверл Metabo 626705000 по дереву (8пред.) для дрелей - фото 1
  • Набор сверл Metabo 626705000 по дереву (8пред.) для дрелей - фото 2
  • Набор сверл Metabo 626705000 по дереву (8пред.) для дрелей - фото 3
  • Набор сверл Metabo 626705000 по дереву (8пред.) для дрелей - фото 4
  • Набор сверл Metabo 626705000 по дереву (8пред.) для дрелей - фото 5
  • Набор сверл Metabo 626705000 по дереву (8пред.) для дрелей - фото 6
  • Набор сверл Metabo 626705000 по дереву (8пред.) для дрелей - фото 7
  • Набор сверл Metabo 626705000 по дереву (8пред.) для дрелей - фото 8
  • Набор сверл Metabo 626705000 по дереву (8пред.) для дрелей - фото 9
  • Набор сверл Metabo 626705000 по дереву (8пред.) для дрелей - фото 10
  • Набор сверл Metabo 626705000 по дереву (8пред.) для дрелей - фото 11
  • Набор сверл Metabo 626705000 по дереву (8пред.) для дрелей - фото 12
  • Набор сверл Metabo 626705000 по дереву (8пред.) для дрелей - фото 13
  • Набор сверл Metabo 626705000 по дереву (8пред.) для дрелей - фото 14
  • Набор сверл Metabo 626705000 по дереву (8пред.) для дрелей - фото 15
  • Набор сверл Metabo 626705000 по дереву (8пред.) для дрелей - фото 16
  • Набор сверл Metabo 626705000 по дереву (8пред.) для дрелей - фото 17
  • Набор сверл Metabo 626705000 по дереву (8пред.) для дрелей - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
950 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 681464
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Набор сверл Metabo 626705000 по дереву (8пред.) для дрелей
950 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
metabo
Тип товара
Набор сверл
Размеры в упаковке, см
15х10х3
Вес, г.
342

Описание товара Набор сверл Metabo 626705000 по дереву (8пред.) для дрелей

Набор сверл Metabo 626705000 предназначен для выполнения сквозных и глухих отверстий в деревянных заготовках, фанере, ДСП. Сверла изготовлены из высокосортной хромванадиевой стали, закалены и имеют центрирующее остриё. Количество в наборе — 8 штук.



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Отзывы о товаре Набор сверл Metabo 626705000 по дереву (8пред.) для дрелей




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
metabo
Тип товара
Набор сверл
Описание
Набор сверл Metabo 626705000 предназначен для выполнения сквозных и глухих отверстий в деревянных заготовках, фанере, ДСП. Сверла изготовлены из высокосортной хромванадиевой стали, закалены и имеют центрирующее остриё. Количество в наборе — 8 штук.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор сверл Metabo 626705000 по дереву (8пред.) для дрелей - купить по цене 950 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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