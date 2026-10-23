Набор сверл Makita D-20769 по дер/мет (5пред.) для шуруповертов/дрелей
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Характеристики
Тип товара
Набор сверл
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 310 руб.
В наличии
Код товара: 681462
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 310 руб.
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, г.
300
Описание товара Набор сверл Makita D-20769 по дер/мет (5пред.) для шуруповертов/дрелей
Набор свёрл HSS-TiN с шестигранным хвостовиком (5 штук) Makita D-20769. В нем уложены 3 сверла по металлу диаметром 5, 6 и 8 мм и заточкой 135 градусов, а также 2 сверла по дереву с перьевой центровкой для отверстий 5 и 6 мм. Они надежно закреплены в упаковке. Набором Makita D-20769 обеспечивается возможность использования дрели-шуруповерта с HEX-патроном в любых условиях. Сверла по металлу имеют покрытие нитридом титана, что увеличивает их износостйкость и обеспечивает устойчивость к коррозии.
Смотрите также: Аккумуляторы, зарядки и адаптеры для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Оснастка для электроинструмента, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Набор свёрл HSS-TiN с шестигранным хвостовиком (5 штук) Makita D-20769. В нем уложены 3 сверла по металлу диаметром 5, 6 и 8 мм и заточкой 135 градусов, а также 2 сверла по дереву с перьевой центровкой для отверстий 5 и 6 мм. Они надежно закреплены в упаковке. Набором Makita D-20769 обеспечивается возможность использования дрели-шуруповерта с HEX-патроном в любых условиях. Сверла по металлу имеют покрытие нитридом титана, что увеличивает их износостйкость и обеспечивает устойчивость к коррозии.
Смотрите также: Аккумуляторы, зарядки и адаптеры для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Оснастка для электроинструмента, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Смотрите также: Аккумуляторы, зарядки и адаптеры для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Оснастка для электроинструмента, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Купить Набор сверл Makita D-20769 по дер/мет (5пред.) для шуруповертов/дрелей - по цене 1310 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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