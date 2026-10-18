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Набор бит и сверл Makita E-00016 (31пред.) для шуруповертов купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор бит и сверл Makita E-00016 (31пред.) для шуруповертов

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Набор бит и сверл Makita E-00016 (31пред.) для шуруповертов - фото 1
Набор бит и сверл Makita E-00016 (31пред.) для шуруповертов - фото 2
Набор бит и сверл Makita E-00016 (31пред.) для шуруповертов - фото 3
Набор бит и сверл Makita E-00016 (31пред.) для шуруповертов - фото 4
Набор бит и сверл Makita E-00016 (31пред.) для шуруповертов - фото 5
Набор бит и сверл Makita E-00016 (31пред.) для шуруповертов - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор сверл
  • Набор бит и сверл Makita E-00016 (31пред.) для шуруповертов - фото 1
  • Набор бит и сверл Makita E-00016 (31пред.) для шуруповертов - фото 2
  • Набор бит и сверл Makita E-00016 (31пред.) для шуруповертов - фото 3
  • Набор бит и сверл Makita E-00016 (31пред.) для шуруповертов - фото 4
  • Набор бит и сверл Makita E-00016 (31пред.) для шуруповертов - фото 5
  • Набор бит и сверл Makita E-00016 (31пред.) для шуруповертов - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 060 руб. 
Начислим 33 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 681456
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Набор бит и сверл Makita E-00016 (31пред.) для шуруповертов
2 060 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Makita
Тип товара
Набор сверл
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, г.
220

Описание товара Набор бит и сверл Makita E-00016 (31пред.) для шуруповертов

Набор оснастки выполнен из высококачественной стали, предназначен как для домашних мастеров, так для профессионального использования.



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Отзывы о товаре Набор бит и сверл Makita E-00016 (31пред.) для шуруповертов




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Характеристики
Бренд
Makita
Тип товара
Набор сверл
Страна производитель
Китай
Описание
Набор оснастки выполнен из высококачественной стали, предназначен как для домашних мастеров, так для профессионального использования.


Смотрите также: Аккумуляторы, зарядки и адаптеры для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Оснастка для электроинструмента, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор бит и сверл Makita E-00016 (31пред.) для шуруповертов - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 2060 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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