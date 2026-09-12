Top.Mail.Ru
Набор бит Metabo 626700000 универсал. (32пред.) для шуруповертов/дрелей купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Набор бит Metabo 626700000 универсал. (32пред.) для шуруповертов/дрелей

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Набор бит Metabo 626700000 универсал. (32пред.) для шуруповертов/дрелей - фото 1
Набор бит Metabo 626700000 универсал. (32пред.) для шуруповертов/дрелей - фото 2
Набор бит Metabo 626700000 универсал. (32пред.) для шуруповертов/дрелей - фото 3
Набор бит Metabo 626700000 универсал. (32пред.) для шуруповертов/дрелей - фото 4
Набор бит Metabo 626700000 универсал. (32пред.) для шуруповертов/дрелей - фото 5
Набор бит Metabo 626700000 универсал. (32пред.) для шуруповертов/дрелей - фото 6
Набор бит Metabo 626700000 универсал. (32пред.) для шуруповертов/дрелей - фото 7
Набор бит Metabo 626700000 универсал. (32пред.) для шуруповертов/дрелей - фото 8
Набор бит Metabo 626700000 универсал. (32пред.) для шуруповертов/дрелей - фото 9
Набор бит Metabo 626700000 универсал. (32пред.) для шуруповертов/дрелей - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор бит
  • Набор бит Metabo 626700000 универсал. (32пред.) для шуруповертов/дрелей - фото 1
  • Набор бит Metabo 626700000 универсал. (32пред.) для шуруповертов/дрелей - фото 2
  • Набор бит Metabo 626700000 универсал. (32пред.) для шуруповертов/дрелей - фото 3
  • Набор бит Metabo 626700000 универсал. (32пред.) для шуруповертов/дрелей - фото 4
  • Набор бит Metabo 626700000 универсал. (32пред.) для шуруповертов/дрелей - фото 5
  • Набор бит Metabo 626700000 универсал. (32пред.) для шуруповертов/дрелей - фото 6
  • Набор бит Metabo 626700000 универсал. (32пред.) для шуруповертов/дрелей - фото 7
  • Набор бит Metabo 626700000 универсал. (32пред.) для шуруповертов/дрелей - фото 8
  • Набор бит Metabo 626700000 универсал. (32пред.) для шуруповертов/дрелей - фото 9
  • Набор бит Metabo 626700000 универсал. (32пред.) для шуруповертов/дрелей - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 600 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 681453
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
metabo
Тип товара
Набор бит
Размеры в упаковке, см
10х7х3
Вес, г.
350

Описание товара Набор бит Metabo 626700000 универсал. (32пред.) для шуруповертов/дрелей

Набор Metabo 626700000 поставляется в удобном кейсе, в нем собраны биты с разными шлицами, на все случаи. Насадки изготовлены из хромованадиевой стали и готовы к профессиональным нагрузкам. Имеют метки для быстрого поиска необходимой оснастки.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры

Отзывы о товаре Набор бит Metabo 626700000 универсал. (32пред.) для шуруповертов/дрелей




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
metabo
Тип товара
Набор бит
Описание
Набор Metabo 626700000 поставляется в удобном кейсе, в нем собраны биты с разными шлицами, на все случаи. Насадки изготовлены из хромованадиевой стали и готовы к профессиональным нагрузкам. Имеют метки для быстрого поиска необходимой оснастки.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор бит Metabo 626700000 универсал. (32пред.) для шуруповертов/дрелей - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...