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Монтируемый в стену смеситель с гигиеническим душем Damixa Jupiter 773500200 с полкой, белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Монтируемый в стену смеситель с гигиеническим душем Damixa Jupiter 773500200 с полкой, белый

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Монтируемый в стену смеситель с гигиеническим душем Damixa Jupiter 773500200 с полкой, белый - фото 1
Монтируемый в стену смеситель с гигиеническим душем Damixa Jupiter 773500200 с полкой, белый - фото 2
Монтируемый в стену смеситель с гигиеническим душем Damixa Jupiter 773500200 с полкой, белый - фото 3
Монтируемый в стену смеситель с гигиеническим душем Damixa Jupiter 773500200 с полкой, белый - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для биде
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
белый
Материал корпуса
латунь, пластик
Запорный клапан
керамический картридж
  • Монтируемый в стену смеситель с гигиеническим душем Damixa Jupiter 773500200 с полкой, белый - фото 1
  • Монтируемый в стену смеситель с гигиеническим душем Damixa Jupiter 773500200 с полкой, белый - фото 2
  • Монтируемый в стену смеситель с гигиеническим душем Damixa Jupiter 773500200 с полкой, белый - фото 3
  • Монтируемый в стену смеситель с гигиеническим душем Damixa Jupiter 773500200 с полкой, белый - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 681367
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Характеристики

Бренд
Damixa
Тип товара
Смесители для биде
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
белый
Материал корпуса
латунь, пластик
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
да
Держатель для душа в комплекте
да
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Особенности
полочка, держатель для туалетной бумаги
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х10
Вес, кг.
1.95

Описание товара Монтируемый в стену смеситель с гигиеническим душем Damixa Jupiter 773500200 с полкой, белый

Современное решение для вашего удобства и гигиены теперь в новом исполнении: смеситель с гигиеническим душем отличается простотой и комфортом в использовании, а еще он выглядит невероятно стильно в новом белом цвете. Самое практичное гигиеническое решение: смеситель оснащен удобной полочкой, на которой поместится все, что необходимо под рукой, и держателем для туалетной бумаги. Смеситель с гигиеническим душем имеет компактный размер и монтируется непосредственно в стену, что помогает установить его даже в небольших санузлах. Смеситель оборудован ручкой-стиком, которая удобно ложится в руку и гарантирует комфортное использование гигиенического душа. Керамический картридж Light Flow обеспечивает плавное управление ручкой смесителя и оптимальную регулировку температуры и мощности потока.



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Отзывы о товаре Монтируемый в стену смеситель с гигиеническим душем Damixa Jupiter 773500200 с полкой, белый




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Damixa
Тип товара
Смесители для биде
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
белый
Материал корпуса
латунь, пластик
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
да
Держатель для душа в комплекте
да
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Особенности
полочка, держатель для туалетной бумаги
Страна производитель
Китай
Описание
Современное решение для вашего удобства и гигиены теперь в новом исполнении: смеситель с гигиеническим душем отличается простотой и комфортом в использовании, а еще он выглядит невероятно стильно в новом белом цвете. Самое практичное гигиеническое решение: смеситель оснащен удобной полочкой, на которой поместится все, что необходимо под рукой, и держателем для туалетной бумаги. Смеситель с гигиеническим душем имеет компактный размер и монтируется непосредственно в стену, что помогает установить его даже в небольших санузлах. Смеситель оборудован ручкой-стиком, которая удобно ложится в руку и гарантирует комфортное использование гигиенического душа. Керамический картридж Light Flow обеспечивает плавное управление ручкой смесителя и оптимальную регулировку температуры и мощности потока.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, черные, латунные, для накладной раковины, российские, из нержавеющей стали, на кухню недорогие, электронные
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