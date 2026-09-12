Лопата для уборки снега,поликарбонат,460х400х1400мм,алюминиевый черенок,ПВХ оплетка, LUXE Palisad (61690)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Лопаты
Материал черенка
алюминий
Материал рабочей части
поликарбонат
Рукоятка на черенке
да
Подходит для автомобиля
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 680 руб.
В наличии
Код товара: 681216
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 680 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Лопаты
Материал черенка
алюминий
Материал рабочей части
поликарбонат
Черенок
да
Рукоятка на черенке
да
Подходит для автомобиля
нет
Ширина, мм
460
Общая длина, мм
140
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, м
1.4х0.4х0.1
Вес, кг.
1.7
Описание товара Лопата для уборки снега,поликарбонат,460х400х1400мм,алюминиевый черенок,ПВХ оплетка, LUXE Palisad (61690)
Лопата Palisad LUXE 61690 длиной 1400 мм, с ковшом из поликарбоната размером 460 х 400 мм и алюминиевым черенком предназначена для уборки снега. С ее помощью можно очистить от снега дорожки на загородном участке, тротуар, выезд из гаража и т.д. Вместительный ковш позволяет убирать снег различной глубины. Благодаря заостренной кромке ковша лопата справляется даже с плотным снегом и наледью.
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Бренд
Тип товара
Лопаты
Материал черенка
алюминий
Материал рабочей части
поликарбонат
Черенок
да
Рукоятка на черенке
да
Подходит для автомобиля
нет
Ширина, мм
460
Общая длина, мм
140
Страна производитель
Россия
Лопата Palisad LUXE 61690 длиной 1400 мм, с ковшом из поликарбоната размером 460 х 400 мм и алюминиевым черенком предназначена для уборки снега. С ее помощью можно очистить от снега дорожки на загородном участке, тротуар, выезд из гаража и т.д. Вместительный ковш позволяет убирать снег различной глубины. Благодаря заостренной кромке ковша лопата справляется даже с плотным снегом и наледью.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Плодосъемники, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, автомобильные, Лопаты туристические, из нержавеющей стали, металлические
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Плодосъемники, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, автомобильные, Лопаты туристические, из нержавеющей стали, металлические
Лопата для уборки снега,поликарбонат,460х400х1400мм,алюминиевый черенок,ПВХ оплетка, LUXE Palisad (61690) - стоимость товара 1680 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Лопата для уборки снега,поликарбонат,460х400х1400мм,алюминиевый черенок,ПВХ оплетка, LUXE Palisad (61690)