Лопата для уборки снега,поликарбонат,340х385х1340мм,алюминиевый черенок,ПВХ оплетка, LUXE Palisad (61691)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Лопаты
Материал черенка
алюминий
Материал рабочей части
поликарбонат
Рукоятка на черенке
да
Подходит для автомобиля
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 530 руб.
В наличии
Код товара: 681215
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 530 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Лопаты
Материал черенка
алюминий
Материал рабочей части
поликарбонат
Черенок
да
Рукоятка на черенке
да
Подходит для автомобиля
нет
Ширина, мм
340
Общая длина, мм
134
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, м
1.34х0.39х0.1
Вес, кг.
1.7
Описание товара Лопата для уборки снега,поликарбонат,340х385х1340мм,алюминиевый черенок,ПВХ оплетка, LUXE Palisad (61691)
Лопата Palisad LUXE 61691 длиной 1340 мм, с ковшом из поликарбоната размером 340 х 385 мм и алюминиевым черенком, позволяет очистить от снега дорожки на загородном участке, тротуар, выезд из гаража и т.д. Вместительный ковш с увеличенными бортами позволяет убирать снег различной глубины. Благодаря заостренной кромке ковша лопата справляется даже с плотным снегом и наледью.
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Бренд
Тип товара
Лопаты
Материал черенка
алюминий
Материал рабочей части
поликарбонат
Черенок
да
Рукоятка на черенке
да
Подходит для автомобиля
нет
Ширина, мм
340
Общая длина, мм
134
Страна производитель
Россия
Лопата Palisad LUXE 61691 длиной 1340 мм, с ковшом из поликарбоната размером 340 х 385 мм и алюминиевым черенком, позволяет очистить от снега дорожки на загородном участке, тротуар, выезд из гаража и т.д. Вместительный ковш с увеличенными бортами позволяет убирать снег различной глубины. Благодаря заостренной кромке ковша лопата справляется даже с плотным снегом и наледью.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, автомобильные, Лопаты туристические, из нержавеющей стали, металлические
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, автомобильные, Лопаты туристические, из нержавеющей стали, металлические
Лопата для уборки снега,поликарбонат,340х385х1340мм,алюминиевый черенок,ПВХ оплетка, LUXE Palisad (61691) - этот товар вы можете купить по цене 1530 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Лопата для уборки снега,поликарбонат,340х385х1340мм,алюминиевый черенок,ПВХ оплетка, LUXE Palisad (61691)