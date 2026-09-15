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Движок для уборки снега стальной оцинкованный, 750х410х1100 мм, стальная рукоятка, Россия Сибртех (61520) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Движок для уборки снега стальной оцинкованный, 750х410х1100 мм, стальная рукоятка, Россия Сибртех (61520)

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Движок для уборки снега стальной оцинкованный, 750х410х1100 мм, стальная рукоятка, Россия Сибртех (61520) - фото 1
Движок для уборки снега стальной оцинкованный, 750х410х1100 мм, стальная рукоятка, Россия Сибртех (61520) - фото 2
Движок для уборки снега стальной оцинкованный, 750х410х1100 мм, стальная рукоятка, Россия Сибртех (61520) - фото 3
Движок для уборки снега стальной оцинкованный, 750х410х1100 мм, стальная рукоятка, Россия Сибртех (61520) - фото 4
Движок для уборки снега стальной оцинкованный, 750х410х1100 мм, стальная рукоятка, Россия Сибртех (61520) - фото 5
Движок для уборки снега стальной оцинкованный, 750х410х1100 мм, стальная рукоятка, Россия Сибртех (61520) - фото 6
Движок для уборки снега стальной оцинкованный, 750х410х1100 мм, стальная рукоятка, Россия Сибртех (61520) - фото 7
Движок для уборки снега стальной оцинкованный, 750х410х1100 мм, стальная рукоятка, Россия Сибртех (61520) - фото 8
Движок для уборки снега стальной оцинкованный, 750х410х1100 мм, стальная рукоятка, Россия Сибртех (61520) - фото 9
Движок для уборки снега стальной оцинкованный, 750х410х1100 мм, стальная рукоятка, Россия Сибртех (61520) - фото 10
Движок для уборки снега стальной оцинкованный, 750х410х1100 мм, стальная рукоятка, Россия Сибртех (61520) - фото 11
Движок для уборки снега стальной оцинкованный, 750х410х1100 мм, стальная рукоятка, Россия Сибртех (61520) - фото 12
Движок для уборки снега стальной оцинкованный, 750х410х1100 мм, стальная рукоятка, Россия Сибртех (61520) - фото 13
Движок для уборки снега стальной оцинкованный, 750х410х1100 мм, стальная рукоятка, Россия Сибртех (61520) - фото 14
Движок для уборки снега стальной оцинкованный, 750х410х1100 мм, стальная рукоятка, Россия Сибртех (61520) - фото 15
Движок для уборки снега стальной оцинкованный, 750х410х1100 мм, стальная рукоятка, Россия Сибртех (61520) - фото 16
Движок для уборки снега стальной оцинкованный, 750х410х1100 мм, стальная рукоятка, Россия Сибртех (61520) - фото 17
Движок для уборки снега стальной оцинкованный, 750х410х1100 мм, стальная рукоятка, Россия Сибртех (61520) - фото 18
Движок для уборки снега стальной оцинкованный, 750х410х1100 мм, стальная рукоятка, Россия Сибртех (61520) - фото 19
Движок для уборки снега стальной оцинкованный, 750х410х1100 мм, стальная рукоятка, Россия Сибртех (61520) - фото 20
Движок для уборки снега стальной оцинкованный, 750х410х1100 мм, стальная рукоятка, Россия Сибртех (61520) - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Движок для уборки снега
Крепление черенка
болтовое соединение
Материал рабочей части
сталь
Материал рукоятки
сталь
Покрытие
порошковая эмаль
  • Движок для уборки снега стальной оцинкованный, 750х410х1100 мм, стальная рукоятка, Россия Сибртех (61520) - фото 1
  • Движок для уборки снега стальной оцинкованный, 750х410х1100 мм, стальная рукоятка, Россия Сибртех (61520) - фото 2
  • Движок для уборки снега стальной оцинкованный, 750х410х1100 мм, стальная рукоятка, Россия Сибртех (61520) - фото 3
  • Движок для уборки снега стальной оцинкованный, 750х410х1100 мм, стальная рукоятка, Россия Сибртех (61520) - фото 4
  • Движок для уборки снега стальной оцинкованный, 750х410х1100 мм, стальная рукоятка, Россия Сибртех (61520) - фото 5
  • Движок для уборки снега стальной оцинкованный, 750х410х1100 мм, стальная рукоятка, Россия Сибртех (61520) - фото 6
  • Движок для уборки снега стальной оцинкованный, 750х410х1100 мм, стальная рукоятка, Россия Сибртех (61520) - фото 7
  • Движок для уборки снега стальной оцинкованный, 750х410х1100 мм, стальная рукоятка, Россия Сибртех (61520) - фото 8
  • Движок для уборки снега стальной оцинкованный, 750х410х1100 мм, стальная рукоятка, Россия Сибртех (61520) - фото 9
  • Движок для уборки снега стальной оцинкованный, 750х410х1100 мм, стальная рукоятка, Россия Сибртех (61520) - фото 10
  • Движок для уборки снега стальной оцинкованный, 750х410х1100 мм, стальная рукоятка, Россия Сибртех (61520) - фото 11
  • Движок для уборки снега стальной оцинкованный, 750х410х1100 мм, стальная рукоятка, Россия Сибртех (61520) - фото 12
  • Движок для уборки снега стальной оцинкованный, 750х410х1100 мм, стальная рукоятка, Россия Сибртех (61520) - фото 13
  • Движок для уборки снега стальной оцинкованный, 750х410х1100 мм, стальная рукоятка, Россия Сибртех (61520) - фото 14
  • Движок для уборки снега стальной оцинкованный, 750х410х1100 мм, стальная рукоятка, Россия Сибртех (61520) - фото 15
  • Движок для уборки снега стальной оцинкованный, 750х410х1100 мм, стальная рукоятка, Россия Сибртех (61520) - фото 16
  • Движок для уборки снега стальной оцинкованный, 750х410х1100 мм, стальная рукоятка, Россия Сибртех (61520) - фото 17
  • Движок для уборки снега стальной оцинкованный, 750х410х1100 мм, стальная рукоятка, Россия Сибртех (61520) - фото 18
  • Движок для уборки снега стальной оцинкованный, 750х410х1100 мм, стальная рукоятка, Россия Сибртех (61520) - фото 19
  • Движок для уборки снега стальной оцинкованный, 750х410х1100 мм, стальная рукоятка, Россия Сибртех (61520) - фото 20
  • Движок для уборки снега стальной оцинкованный, 750х410х1100 мм, стальная рукоятка, Россия Сибртех (61520) - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 270 руб. 
Начислим 54 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 681196
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Движок для уборки снега стальной оцинкованный, 750х410х1100 мм, стальная рукоятка, Россия Сибртех (61520)
1 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Движок для уборки снега
Крепление черенка
болтовое соединение
Материал рабочей части
сталь
Материал рукоятки
сталь
Покрытие
порошковая эмаль
Высота ковша, мм
410
Общая длина, мм
1100
Ширина, мм
750
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, м
1.15х0.75х0.1
Вес, кг.
3.5

Описание товара Движок для уборки снега стальной оцинкованный, 750х410х1100 мм, стальная рукоятка, Россия Сибртех (61520)

Стальной оцинкованный движок для уборки снега Сибртех 61520 размером 750 х 410 х 1100 мм, со стальной рукояткой, позволяет быстро расчищать участки большой площади. Широкая рабочая плоскость за один проход захватывает и сдвигает большое количество снега. Движок рассчитан на работу при температуре до -60 °C, поэтому может эксплуатироваться в суровых климатических условиях. Инструмент будет полезен для уборки пространства перед гаражом, придомовой территории или дачного участка.

Преимущества

  • Высокий показатель прочности — ковш изготовлен из конструкционной стали, стальная рукоятка выдерживает повышенные нагрузки.
  • Устойчивость к коррозии — рабочая часть оцинкована, а рукоятка покрыта порошковой эмалью.
  • Износостойкость — на нижней кромке имеется стальная окантовка, защищающая ее от истирания.
  • Комфортная работа — П-образная рукоятка позволяет правильно распределять усилия, не нагружая позвоночник.
  • Надежность — болтовое крепление рукоятки к ковшу исключает их рассоединение.

Отзывы о товаре Движок для уборки снега стальной оцинкованный, 750х410х1100 мм, стальная рукоятка, Россия Сибртех (61520)




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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Движок для уборки снега
Крепление черенка
болтовое соединение
Материал рабочей части
сталь
Материал рукоятки
сталь
Покрытие
порошковая эмаль
Высота ковша, мм
410
Общая длина, мм
1100
Ширина, мм
750
Страна производитель
Россия
Описание

Стальной оцинкованный движок для уборки снега Сибртех 61520 размером 750 х 410 х 1100 мм, со стальной рукояткой, позволяет быстро расчищать участки большой площади. Широкая рабочая плоскость за один проход захватывает и сдвигает большое количество снега. Движок рассчитан на работу при температуре до -60 °C, поэтому может эксплуатироваться в суровых климатических условиях. Инструмент будет полезен для уборки пространства перед гаражом, придомовой территории или дачного участка.

Преимущества

  • Высокий показатель прочности — ковш изготовлен из конструкционной стали, стальная рукоятка выдерживает повышенные нагрузки.
  • Устойчивость к коррозии — рабочая часть оцинкована, а рукоятка покрыта порошковой эмалью.
  • Износостойкость — на нижней кромке имеется стальная окантовка, защищающая ее от истирания.
  • Комфортная работа — П-образная рукоятка позволяет правильно распределять усилия, не нагружая позвоночник.
  • Надежность — болтовое крепление рукоятки к ковшу исключает их рассоединение.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Движок для уборки снега стальной оцинкованный, 750х410х1100 мм, стальная рукоятка, Россия Сибртех (61520) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 1270 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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