Движок для уборки снега пластиковый, 810х535х1300 мм, алюминиевая рукоятка, Россия Сибртех
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Движок для уборки снега
Крепление черенка
болтовое соединение
Материал рабочей части
полипропилен
Материал рукоятки
алюминий
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-14%2 710 руб. 3 160 руб.
В наличии
Код товара: 681195
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 710 руб. -14%
3 160 руб.
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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Движок для уборки снега
Крепление черенка
болтовое соединение
Материал рабочей части
полипропилен
Материал рукоятки
алюминий
Общая длина, мм
1350
Ширина, мм
450
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, м
1.35х0.45х0.2
Вес, кг.
2.66
Описание товара Движок для уборки снега пластиковый, 810х535х1300 мм, алюминиевая рукоятка, Россия Сибртех
Пластиковый движок для уборки снега Сибртех 61499 с алюминиевой рукояткой, 810 х 535 х 1300 мм, предназначен для расчистки территории после снегопада. Глубокий ковш обеспечивает высокую эффективность уборки. Наличие колес облегчает транспортировку снега Движок подойдет для использования на придомовой территории, у гаража или на дачном участке.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Движок для уборки снега
Крепление черенка
болтовое соединение
Материал рабочей части
полипропилен
Материал рукоятки
алюминий
Общая длина, мм
1350
Ширина, мм
450
Страна производитель
Россия
Пластиковый движок для уборки снега Сибртех 61499 с алюминиевой рукояткой, 810 х 535 х 1300 мм, предназначен для расчистки территории после снегопада. Глубокий ковш обеспечивает высокую эффективность уборки. Наличие колес облегчает транспортировку снега Движок подойдет для использования на придомовой территории, у гаража или на дачном участке.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Движок для уборки снега пластиковый, 810х535х1300 мм, алюминиевая рукоятка, Россия Сибртех - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 2710 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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