Движок для уборки снега пластиковый, 795х435х1280 мм, стальная рукоятка, усиленный Сибртех
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Движок для уборки снега
Материал рабочей части
полипропилен
Материал рукоятки
алюминий
Покрытие
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 090 руб.
В наличии
Код товара: 681194
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 090 руб.
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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Движок для уборки снега
Материал рабочей части
полипропилен
Материал рукоятки
алюминий
Покрытие
нет
Высота ковша, мм
435
Общая длина, мм
1280
Ширина, мм
795
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, м
1.28х0.8х0.1
Вес, кг.
2.5
Описание товара Движок для уборки снега пластиковый, 795х435х1280 мм, стальная рукоятка, усиленный Сибртех
Пластиковый движок Сибртех 61669 усиленной конструкции, размером 795 х 435 х 1280 мм, со стальной рукояткой, применяется для уборки снега на дачном участке, придомовой территории, для расчистки пространства около гаража, подъезда и т. д. Инструмент значительно повышает скорость работы, позволяя быстро убирать снег с больших поверхностей.
Преимущества
- Надежность — ковш выполнен из прочного полипропилена, устойчивого к воздействию низких температур.
- Вместительность — ковш имеет ширину 795 мм и снабжен бортиками для удержания снега.
- Эффективная уборка — П-образная рукоятка позволяет прикладывать больше усилий во время работы.
- Защита от коррозии — стальная рукоятка покрыта эмалью.
- Деформационная стойкость — благодаря стальной планке и ребрам жесткости ковш выдерживает повышенные нагрузки.
- Комфортная работа — движок общей длиной 1280 мм удобен для пользователей среднего роста, на нижней поверхности ковша имеются колеса, упрощающие перемещение инструмента.
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Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Движок для уборки снега
Материал рабочей части
полипропилен
Материал рукоятки
алюминий
Покрытие
нет
Высота ковша, мм
435
Общая длина, мм
1280
Ширина, мм
795
Страна производитель
Россия
Пластиковый движок Сибртех 61669 усиленной конструкции, размером 795 х 435 х 1280 мм, со стальной рукояткой, применяется для уборки снега на дачном участке, придомовой территории, для расчистки пространства около гаража, подъезда и т. д. Инструмент значительно повышает скорость работы, позволяя быстро убирать снег с больших поверхностей.
Преимущества
- Надежность — ковш выполнен из прочного полипропилена, устойчивого к воздействию низких температур.
- Вместительность — ковш имеет ширину 795 мм и снабжен бортиками для удержания снега.
- Эффективная уборка — П-образная рукоятка позволяет прикладывать больше усилий во время работы.
- Защита от коррозии — стальная рукоятка покрыта эмалью.
- Деформационная стойкость — благодаря стальной планке и ребрам жесткости ковш выдерживает повышенные нагрузки.
- Комфортная работа — движок общей длиной 1280 мм удобен для пользователей среднего роста, на нижней поверхности ковша имеются колеса, упрощающие перемещение инструмента.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Движок для уборки снега пластиковый, 795х435х1280 мм, стальная рукоятка, усиленный Сибртех - стоимость товара 2090 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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