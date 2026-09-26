Движок для уборки снега пластиковый, 780х420х1140 мм, стальная рукоятка, Россия Сибртех
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Движок для уборки снега
Материал рабочей части
полипропилен
Материал рукоятки
сталь
Конструкция
нескладная
Покрытие
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 330 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 681193
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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Движок для уборки снега
Страна производства
Россия
Цвет ковша
черный
Цвет рукояти
черный
Материал рабочей части
полипропилен
Материал рукоятки
сталь
Конструкция
нескладная
Покрытие
нет
Общая длина, мм
1140
Ширина, мм
780
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.14х0.79х0.15
Вес, кг.
2.42
Описание товара Движок для уборки снега пластиковый, 780х420х1140 мм, стальная рукоятка, Россия Сибртех
Пластиковый движок для уборки снега Сибртех 61594 размером 780 х 420 х 1140 мм, со стальной рукояткой, поможет очистить от снежных заносов придомовую территорию, пространство перед гаражом или дачный участок. Глубокий широкий ковш захватывает большое количество снега, сокращая продолжительность уборки. Удобная изогнутая рукоятка позволяет равномерно распределять усилия, снижая нагрузку на позвоночник.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Движок для уборки снега
Страна производства
Россия
Цвет ковша
черный
Цвет рукояти
черный
Материал рабочей части
полипропилен
Материал рукоятки
сталь
Конструкция
нескладная
Покрытие
нет
Общая длина, мм
1140
Ширина, мм
780
Страна производитель
Китай
Пластиковый движок для уборки снега Сибртех 61594 размером 780 х 420 х 1140 мм, со стальной рукояткой, поможет очистить от снежных заносов придомовую территорию, пространство перед гаражом или дачный участок. Глубокий широкий ковш захватывает большое количество снега, сокращая продолжительность уборки. Удобная изогнутая рукоятка позволяет равномерно распределять усилия, снижая нагрузку на позвоночник.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
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