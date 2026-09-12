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Движок для уборки снега оцинкованный, 735x385x1120 мм, стальная рукоятка, Россия Сибртех (61698) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Движок для уборки снега оцинкованный, 735x385x1120 мм, стальная рукоятка, Россия Сибртех (61698)

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Движок для уборки снега оцинкованный, 735x385x1120 мм, стальная рукоятка, Россия Сибртех (61698) - фото 1
Движок для уборки снега оцинкованный, 735x385x1120 мм, стальная рукоятка, Россия Сибртех (61698) - фото 2
Движок для уборки снега оцинкованный, 735x385x1120 мм, стальная рукоятка, Россия Сибртех (61698) - фото 3
Движок для уборки снега оцинкованный, 735x385x1120 мм, стальная рукоятка, Россия Сибртех (61698) - фото 4
Движок для уборки снега оцинкованный, 735x385x1120 мм, стальная рукоятка, Россия Сибртех (61698) - фото 5
Движок для уборки снега оцинкованный, 735x385x1120 мм, стальная рукоятка, Россия Сибртех (61698) - фото 6
Движок для уборки снега оцинкованный, 735x385x1120 мм, стальная рукоятка, Россия Сибртех (61698) - фото 7
Движок для уборки снега оцинкованный, 735x385x1120 мм, стальная рукоятка, Россия Сибртех (61698) - фото 8
Движок для уборки снега оцинкованный, 735x385x1120 мм, стальная рукоятка, Россия Сибртех (61698) - фото 9
Движок для уборки снега оцинкованный, 735x385x1120 мм, стальная рукоятка, Россия Сибртех (61698) - фото 10
Движок для уборки снега оцинкованный, 735x385x1120 мм, стальная рукоятка, Россия Сибртех (61698) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Движок для уборки снега
Материал рабочей части
сталь
Материал рукоятки
сталь
Покрытие
порошковая эмаль
  • Движок для уборки снега оцинкованный, 735x385x1120 мм, стальная рукоятка, Россия Сибртех (61698) - фото 1
  • Движок для уборки снега оцинкованный, 735x385x1120 мм, стальная рукоятка, Россия Сибртех (61698) - фото 2
  • Движок для уборки снега оцинкованный, 735x385x1120 мм, стальная рукоятка, Россия Сибртех (61698) - фото 3
  • Движок для уборки снега оцинкованный, 735x385x1120 мм, стальная рукоятка, Россия Сибртех (61698) - фото 4
  • Движок для уборки снега оцинкованный, 735x385x1120 мм, стальная рукоятка, Россия Сибртех (61698) - фото 5
  • Движок для уборки снега оцинкованный, 735x385x1120 мм, стальная рукоятка, Россия Сибртех (61698) - фото 6
  • Движок для уборки снега оцинкованный, 735x385x1120 мм, стальная рукоятка, Россия Сибртех (61698) - фото 7
  • Движок для уборки снега оцинкованный, 735x385x1120 мм, стальная рукоятка, Россия Сибртех (61698) - фото 8
  • Движок для уборки снега оцинкованный, 735x385x1120 мм, стальная рукоятка, Россия Сибртех (61698) - фото 9
  • Движок для уборки снега оцинкованный, 735x385x1120 мм, стальная рукоятка, Россия Сибртех (61698) - фото 10
  • Движок для уборки снега оцинкованный, 735x385x1120 мм, стальная рукоятка, Россия Сибртех (61698) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 410 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 681191
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Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Движок для уборки снега
Материал рабочей части
сталь
Материал рукоятки
сталь
Покрытие
порошковая эмаль
Высота ковша, мм
385
Общая длина, мм
1120
Ширина, мм
735
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, м
1.12х0.74х0.11
Вес, кг.
2.75

Описание товара Движок для уборки снега оцинкованный, 735x385x1120 мм, стальная рукоятка, Россия Сибртех (61698)

Оцинкованный движок для уборки снега Сибртех 61698 размером 735 х 385 х 1120 мм, со стальной рукояткой, позволяет привести в порядок территорию даже после снегопада. Оптимален для уборки участков большой площади. Ковш с бортиками по краям позволяет удерживать и перемещать большое количество снега, что ускоряет и упрощает работу. Движок пригодится владельцам дачных участков и сотрудникам коммунальных служб.

Преимущества

  • Морозостойкость — движок можно использовать при температуре до -60 °C.
  • Повышенная устойчивость к нагрузкам — стальная рукоятка отличается высокой прочностью на изгиб, ковш усилен ребрами жесткости.
  • Защита от коррозии — стальной ковш оцинкован, рукоятка покрыта порошковой эмалью.
  • Долговечность — на рабочей кромке ковша имеется накладка из углеродистой стали для защиты от истирания.
  • Комфортная работа — П-образная рукоятка позволяет снизить нагрузку на спину.

Отзывы о товаре Движок для уборки снега оцинкованный, 735x385x1120 мм, стальная рукоятка, Россия Сибртех (61698)




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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Движок для уборки снега
Материал рабочей части
сталь
Материал рукоятки
сталь
Покрытие
порошковая эмаль
Высота ковша, мм
385
Общая длина, мм
1120
Ширина, мм
735
Страна производитель
Россия
Описание

Оцинкованный движок для уборки снега Сибртех 61698 размером 735 х 385 х 1120 мм, со стальной рукояткой, позволяет привести в порядок территорию даже после снегопада. Оптимален для уборки участков большой площади. Ковш с бортиками по краям позволяет удерживать и перемещать большое количество снега, что ускоряет и упрощает работу. Движок пригодится владельцам дачных участков и сотрудникам коммунальных служб.

Преимущества

  • Морозостойкость — движок можно использовать при температуре до -60 °C.
  • Повышенная устойчивость к нагрузкам — стальная рукоятка отличается высокой прочностью на изгиб, ковш усилен ребрами жесткости.
  • Защита от коррозии — стальной ковш оцинкован, рукоятка покрыта порошковой эмалью.
  • Долговечность — на рабочей кромке ковша имеется накладка из углеродистой стали для защиты от истирания.
  • Комфортная работа — П-образная рукоятка позволяет снизить нагрузку на спину.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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