Top.Mail.Ru
Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная Bort BAB-16U (2x2А.ч) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная Bort BAB-16U (2x2А.ч)

24 Отзывы
Добавить в избранное Поделиться
Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная Bort BAB-16U (2x2А.ч) - фото 1
Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная Bort BAB-16U (2x2А.ч) - фото 2
Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная Bort BAB-16U (2x2А.ч) - фото 3
Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная Bort BAB-16U (2x2А.ч) - фото 4
Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная Bort BAB-16U (2x2А.ч) - фото 5
Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная Bort BAB-16U (2x2А.ч) - фото 6
Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная Bort BAB-16U (2x2А.ч) - фото 7
Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная Bort BAB-16U (2x2А.ч) - фото 8
Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная Bort BAB-16U (2x2А.ч) - фото 9
Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная Bort BAB-16U (2x2А.ч) - фото 10
Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная Bort BAB-16U (2x2А.ч) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ударная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
бесщеточный
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Макс. диаметр сверления дерева
25
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная Bort BAB-16U (2x2А.ч) - фото 1
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная Bort BAB-16U (2x2А.ч) - фото 2
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная Bort BAB-16U (2x2А.ч) - фото 3
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная Bort BAB-16U (2x2А.ч) - фото 4
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная Bort BAB-16U (2x2А.ч) - фото 5
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная Bort BAB-16U (2x2А.ч) - фото 6
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная Bort BAB-16U (2x2А.ч) - фото 7
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная Bort BAB-16U (2x2А.ч) - фото 8
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная Bort BAB-16U (2x2А.ч) - фото 9
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная Bort BAB-16U (2x2А.ч) - фото 10
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная Bort BAB-16U (2x2А.ч) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-49%
5 650 руб.  11 120 руб. 
Начислим 91 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 681152
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная Bort BAB-16U (2x2А.ч)
5 650 руб. -49%
11 120 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BORT
Тип товара
Ударная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
бесщеточный
Комплектация
Дрель-шуруповерт, зарядное устройство, батарея аккумуляторная (2 шт.), кейс, кобура, ремень.
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Макс. крутящий момент, Нм
70
Макс. диаметр сверления дерева
25
Блокировка шпинделя
Да
Реверс
да
Тип аккумулятора
Li-lon
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х25х9
Вес, кг.
2.4

Описание товара Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная Bort BAB-16U (2x2А.ч)

Аккумуляторный ударный шуруповёрт Bort BAB-16U-2x2A. CH — это компактный универсальный инструмент, который подойдёт как для профессионального использования, так и для бытовых нужд. Он предназначен для закручивания и откручивания различных крепёжных элементов, а также для сверления отверстий в дереве, металле, пластике, кирпичной кладке и не плотном бетоне.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные


Теги товара: Двухскоростные

Отзывы о товаре Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная Bort BAB-16U (2x2А.ч)

Источник: Яндекс Маркет
28.01.2026
Андрей С.

Достоинства:


Комментарий:
покупкой доволен достойный,посмотрим как в работе себя покажет.
Источник: Яндекс Маркет
17.01.2026
Дмитрий Х.

Достоинства:


Комментарий:
Очень понравилась дрель. Брал для работы с заклепками 5 мм. Сверлить оцинковку .
Источник: Яндекс Маркет
27.12.2025
Николай К.

Достоинства:


Комментарий:
Шуруповерт удобный, мощный. Патрон продержался пол года.
Источник: Яндекс Маркет
18.12.2025
Максим С.

Достоинства:


Комментарий:
Нормальный шурик. Не шумный, достаточно мощный. Правда кдарный режим вызывает сомнения.
Источник: Яндекс Маркет
15.12.2025
Наталья В.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный шуруповёрт, но есть одно НО: очень быстро сгорает зарядное устройство: 31. 10.2025г. купили, а 15.12 2025г. сгорело зарядное устройство. И это уже не первый раз: до этого был такой же дрель- шуруповёрт и также сгорело зарядное устройство. В итоге остаётся хороший рабочий шуруповёрт, который нечем заряжать. Отдельно зарядное устройство не продаётся.
Источник: Яндекс Маркет
08.12.2025
Игорь Б.

Достоинства:


Комментарий:
шикарный Шурик, крутит отлично. загнал саморезы в ламинированную фанеру без проблем.
Источник: Яндекс Маркет
29.11.2025
Коля Остенбакен

Достоинства:


Комментарий:
Шурик норм. Посверлил им даже плитку и кирпич. Всё на отлично. Подойдёт и для домашнего использования и для самостроки. Поясок вообще полезный в комплекте;)
Источник: Яндекс Маркет
28.11.2025
Леонид

Достоинства:


Комментарий:
отличный маленький шурик! комплектация огонь, чемодан классный.
Источник: Яндекс Маркет
26.11.2025
Артем Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Крутой шуруповёрт. Очень мощный, аккумулятор держит заряд хорошо, упакован удобно.
Источник: Яндекс Маркет
19.11.2025
Евгений Е.

Достоинства:


Комментарий:
С покупкой этого шуруповерта мелкая работа превращается в радость.
Источник: Яндекс Маркет
16.11.2025
Юрий Д.

Достоинства:


Комментарий:
Пока всё устраивает. Инструмент лёгкий и по ощущениям достаточно мощный. Время покажет сколько держат батареи и насколько его хватит.
Источник: Яндекс Маркет
07.11.2025
Ирина Н.

Достоинства:


Комментарий:
Мощный шуруповерт.Маленький удобный кейс. Соответствует описанию.
Источник: Яндекс Маркет
28.10.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Брали для сервиса сразу 2 комплекта, компактная, можно подлазить, крутит хорошо, 2 батареи в каждом чемодане. Патрон железный. Нам всё нравится.
Источник: Яндекс Маркет
27.10.2025
Никита М.

Достоинства:


Комментарий:
Маленький, но мощный Качество сборки хорошее Силикатный кирпич сперлит шустро Для дома и гаража самое то
Источник: Яндекс Маркет
07.10.2025
Алексей К.

Достоинства:


Комментарий:
брал отцу на подарок, вроде устраивает, но патрон бы 13мм
Источник: Яндекс Маркет
29.08.2025
Рамиль.

Достоинства:


Комментарий:
всё вроде бы ничего, но кнопка срабатывает почти с середины. в остально пока что всё норм, работает,Шурик как шарик
Источник: Яндекс Маркет
22.07.2025
Катя С.

Достоинства:


Комментарий:
хороший шурик) НО продавцу надо быть внимательнее что присылают!
Источник: Яндекс Маркет
01.07.2025
Виталий Н.

Достоинства:


Комментарий:
удобный мощный быстрый + удар намного мощнее метабо который ушёл на второй план) минус это маленький чемодан но с другой стороны это же может быть плюсом. пластик выглядит проще но на качество не влияет . заряда хватает на долго. вобщем радует) рекомендую за 6р огонь
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Вадим С.

Достоинства:


Комментарий:
отличный девайс, брал как очень лёгкую и компактную альтернативу перфоратору для пробития небольших отверстий d6 2-3см... а так же высверливать вытяжные клёпки...
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Anton D.

Достоинства:


Комментарий:
выглядит игрушкой, но в работе шикарен, посмотрим, насколько хватит
Источник: Яндекс Маркет
05.05.2025
Вероника П.

Достоинства:


Комментарий:
Шикарный шуруповерт. Мощный. Внешне все супер. Качественный. После работы дополню отзыв.
Источник: Яндекс Маркет
28.04.2025
Константин Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Заклинил патрон через 2 месяца каждодневной работы
Источник: Яндекс Маркет
22.04.2025
Andrei S

Достоинства:


Комментарий:
отличный шуруповёрт мне понравился мощный крутит быстро
Источник: Яндекс Маркет
29.03.2025
Кирилл Ж.

Достоинства:


Комментарий:
Отличных шуруповёрт, по соотношению цена-качество аналогов нет



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
BORT
Тип товара
Ударная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
бесщеточный
Комплектация
Дрель-шуруповерт, зарядное устройство, батарея аккумуляторная (2 шт.), кейс, кобура, ремень.
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Макс. крутящий момент, Нм
70
Макс. диаметр сверления дерева
25
Блокировка шпинделя
Да
Реверс
да
Тип аккумулятора
Li-lon
Страна производитель
Китай
Описание
Аккумуляторный ударный шуруповёрт Bort BAB-16U-2x2A. CH — это компактный универсальный инструмент, который подойдёт как для профессионального использования, так и для бытовых нужд. Он предназначен для закручивания и откручивания различных крепёжных элементов, а также для сверления отверстий в дереве, металле, пластике, кирпичной кладке и не плотном бетоне.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные


Теги товара: Двухскоростные
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
28.01.2026
Андрей С.

Достоинства:


Комментарий:
покупкой доволен достойный,посмотрим как в работе себя покажет.
Источник: Яндекс Маркет
17.01.2026
Дмитрий Х.

Достоинства:


Комментарий:
Очень понравилась дрель. Брал для работы с заклепками 5 мм. Сверлить оцинковку .
Источник: Яндекс Маркет
27.12.2025
Николай К.

Достоинства:


Комментарий:
Шуруповерт удобный, мощный. Патрон продержался пол года.
Источник: Яндекс Маркет
18.12.2025
Максим С.

Достоинства:


Комментарий:
Нормальный шурик. Не шумный, достаточно мощный. Правда кдарный режим вызывает сомнения.
Источник: Яндекс Маркет
15.12.2025
Наталья В.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный шуруповёрт, но есть одно НО: очень быстро сгорает зарядное устройство: 31. 10.2025г. купили, а 15.12 2025г. сгорело зарядное устройство. И это уже не первый раз: до этого был такой же дрель- шуруповёрт и также сгорело зарядное устройство. В итоге остаётся хороший рабочий шуруповёрт, который нечем заряжать. Отдельно зарядное устройство не продаётся.
Источник: Яндекс Маркет
08.12.2025
Игорь Б.

Достоинства:


Комментарий:
шикарный Шурик, крутит отлично. загнал саморезы в ламинированную фанеру без проблем.
Источник: Яндекс Маркет
29.11.2025
Коля Остенбакен

Достоинства:


Комментарий:
Шурик норм. Посверлил им даже плитку и кирпич. Всё на отлично. Подойдёт и для домашнего использования и для самостроки. Поясок вообще полезный в комплекте;)
Источник: Яндекс Маркет
28.11.2025
Леонид

Достоинства:


Комментарий:
отличный маленький шурик! комплектация огонь, чемодан классный.
Источник: Яндекс Маркет
26.11.2025
Артем Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Крутой шуруповёрт. Очень мощный, аккумулятор держит заряд хорошо, упакован удобно.
Источник: Яндекс Маркет
19.11.2025
Евгений Е.

Достоинства:


Комментарий:
С покупкой этого шуруповерта мелкая работа превращается в радость.
Источник: Яндекс Маркет
16.11.2025
Юрий Д.

Достоинства:


Комментарий:
Пока всё устраивает. Инструмент лёгкий и по ощущениям достаточно мощный. Время покажет сколько держат батареи и насколько его хватит.
Источник: Яндекс Маркет
07.11.2025
Ирина Н.

Достоинства:


Комментарий:
Мощный шуруповерт.Маленький удобный кейс. Соответствует описанию.
Источник: Яндекс Маркет
28.10.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Брали для сервиса сразу 2 комплекта, компактная, можно подлазить, крутит хорошо, 2 батареи в каждом чемодане. Патрон железный. Нам всё нравится.
Источник: Яндекс Маркет
27.10.2025
Никита М.

Достоинства:


Комментарий:
Маленький, но мощный Качество сборки хорошее Силикатный кирпич сперлит шустро Для дома и гаража самое то
Источник: Яндекс Маркет
07.10.2025
Алексей К.

Достоинства:


Комментарий:
брал отцу на подарок, вроде устраивает, но патрон бы 13мм
Источник: Яндекс Маркет
29.08.2025
Рамиль.

Достоинства:


Комментарий:
всё вроде бы ничего, но кнопка срабатывает почти с середины. в остально пока что всё норм, работает,Шурик как шарик
Источник: Яндекс Маркет
22.07.2025
Катя С.

Достоинства:


Комментарий:
хороший шурик) НО продавцу надо быть внимательнее что присылают!
Источник: Яндекс Маркет
01.07.2025
Виталий Н.

Достоинства:


Комментарий:
удобный мощный быстрый + удар намного мощнее метабо который ушёл на второй план) минус это маленький чемодан но с другой стороны это же может быть плюсом. пластик выглядит проще но на качество не влияет . заряда хватает на долго. вобщем радует) рекомендую за 6р огонь
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Вадим С.

Достоинства:


Комментарий:
отличный девайс, брал как очень лёгкую и компактную альтернативу перфоратору для пробития небольших отверстий d6 2-3см... а так же высверливать вытяжные клёпки...
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Anton D.

Достоинства:


Комментарий:
выглядит игрушкой, но в работе шикарен, посмотрим, насколько хватит
Источник: Яндекс Маркет
05.05.2025
Вероника П.

Достоинства:


Комментарий:
Шикарный шуруповерт. Мощный. Внешне все супер. Качественный. После работы дополню отзыв.
Источник: Яндекс Маркет
28.04.2025
Константин Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Заклинил патрон через 2 месяца каждодневной работы
Источник: Яндекс Маркет
22.04.2025
Andrei S

Достоинства:


Комментарий:
отличный шуруповёрт мне понравился мощный крутит быстро
Источник: Яндекс Маркет
29.03.2025
Кирилл Ж.

Достоинства:


Комментарий:
Отличных шуруповёрт, по соотношению цена-качество аналогов нет


Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная Bort BAB-16U (2x2А.ч) - этот товар вы можете купить по цене 5650 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...