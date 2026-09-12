Умные часы Samsung Galaxy Watch 7 LTE 44mm (SM-L315FZSACAU) Silver
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Умные часы Samsung Galaxy Watch 7 LTE 44mm (SM-L315FZSACAU) Silver
Добро пожаловать в эру контроля самочувствия с применением искусственного интеллекта. Зарядитесь на весь день с инновационным 3-нанометровым процессором. Найдите свой путь с помощью двухчастотного GPS. Отслеживайте пульс, тренировки и качество сна с помощью усовершенствованного датчика BioActive. Искусственный интеллект Galaxy AI предоставит информацию о восстановлении с помощью функции «Показатель жизненных сил», которая поможет отслеживать ваше состояние. Познакомьтесь с Galaxy Watch7 – вашим ежедневным AI-ассистентом. Подчеркните свой стиль с помощью Galaxy Watch7. Стильное сочетание плавных линий корпуса и контрастных акцентов элегантно смотрится на запястье, а волнообразный дизайн ремешка демонстрирует готовность к тренировкам. Спите крепко и безопасно. Будучи первыми в мире умными часами с функцией определения риска возникновения апноэ сна, Galaxy Watch7 следят за качеством вашего сна и помогают выявлять потенциальные признаки проблем со сном, чтобы обеспечить вам спокойный ночной отдых. Выведите свою физическую форму на высочайший уровень с Galaxy Watch7. Разработайте идеальную программу тренировок с учетом разминки, заминки и коротких перерывов и побейте свои прошлые рекорды. Легко отслеживайте тренировки в воде с помощью режима блокировки экрана.
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Теги товара: Металлические
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Теги товара: Металлические
Отзывы о товаре Умные часы Samsung Galaxy Watch 7 LTE 44mm (SM-L315FZSACAU) Silver