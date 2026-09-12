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Пила цепная бензиновая GS450 Procraft 2,9 л.с., 52 см3, 45 см, 20 м/с (шина + цепь) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пила цепная бензиновая GS450 Procraft 2,9 л.с., 52 см3, 45 см, 20 м/с (шина + цепь)

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Пила цепная бензиновая GS450 Procraft 2,9 л.с., 52 см3, 45 см, 20 м/с (шина + цепь) - фото 1
Пила цепная бензиновая GS450 Procraft 2,9 л.с., 52 см3, 45 см, 20 м/с (шина + цепь) - фото 2
Пила цепная бензиновая GS450 Procraft 2,9 л.с., 52 см3, 45 см, 20 м/с (шина + цепь) - фото 3
Пила цепная бензиновая GS450 Procraft 2,9 л.с., 52 см3, 45 см, 20 м/с (шина + цепь) - фото 4
Пила цепная бензиновая GS450 Procraft 2,9 л.с., 52 см3, 45 см, 20 м/с (шина + цепь) - фото 5
Пила цепная бензиновая GS450 Procraft 2,9 л.с., 52 см3, 45 см, 20 м/с (шина + цепь) - фото 6
Пила цепная бензиновая GS450 Procraft 2,9 л.с., 52 см3, 45 см, 20 м/с (шина + цепь) - фото 7
Пила цепная бензиновая GS450 Procraft 2,9 л.с., 52 см3, 45 см, 20 м/с (шина + цепь) - фото 8
Пила цепная бензиновая GS450 Procraft 2,9 л.с., 52 см3, 45 см, 20 м/с (шина + цепь) - фото 9
Пила цепная бензиновая GS450 Procraft 2,9 л.с., 52 см3, 45 см, 20 м/с (шина + цепь) - фото 10
Пила цепная бензиновая GS450 Procraft 2,9 л.с., 52 см3, 45 см, 20 м/с (шина + цепь) - фото 11
Пила цепная бензиновая GS450 Procraft 2,9 л.с., 52 см3, 45 см, 20 м/с (шина + цепь) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бензопилы
  • Пила цепная бензиновая GS450 Procraft 2,9 л.с., 52 см3, 45 см, 20 м/с (шина + цепь) - фото 1
  • Пила цепная бензиновая GS450 Procraft 2,9 л.с., 52 см3, 45 см, 20 м/с (шина + цепь) - фото 2
  • Пила цепная бензиновая GS450 Procraft 2,9 л.с., 52 см3, 45 см, 20 м/с (шина + цепь) - фото 3
  • Пила цепная бензиновая GS450 Procraft 2,9 л.с., 52 см3, 45 см, 20 м/с (шина + цепь) - фото 4
  • Пила цепная бензиновая GS450 Procraft 2,9 л.с., 52 см3, 45 см, 20 м/с (шина + цепь) - фото 5
  • Пила цепная бензиновая GS450 Procraft 2,9 л.с., 52 см3, 45 см, 20 м/с (шина + цепь) - фото 6
  • Пила цепная бензиновая GS450 Procraft 2,9 л.с., 52 см3, 45 см, 20 м/с (шина + цепь) - фото 7
  • Пила цепная бензиновая GS450 Procraft 2,9 л.с., 52 см3, 45 см, 20 м/с (шина + цепь) - фото 8
  • Пила цепная бензиновая GS450 Procraft 2,9 л.с., 52 см3, 45 см, 20 м/с (шина + цепь) - фото 9
  • Пила цепная бензиновая GS450 Procraft 2,9 л.с., 52 см3, 45 см, 20 м/с (шина + цепь) - фото 10
  • Пила цепная бензиновая GS450 Procraft 2,9 л.с., 52 см3, 45 см, 20 м/с (шина + цепь) - фото 11
  • Пила цепная бензиновая GS450 Procraft 2,9 л.с., 52 см3, 45 см, 20 м/с (шина + цепь) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 800 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 681104
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Характеристики

Бренд
Procraft
Тип товара
Бензопилы
Размеры в упаковке, см
51х28х27
Вес, кг.
6.6

Описание товара Пила цепная бензиновая GS450 Procraft 2,9 л.с., 52 см3, 45 см, 20 м/с (шина + цепь)

Бензопила ручная GS-450 от бренда Procraft - это надежный инструмент для работы с деревом. С вибрацией задней и передней ручки менее 5.5 м/с? и уровнем шума 110 дБ, пила обеспечивает комфорт и безопасность при использовании. С мощностью 8000 оборотов холостого хода, она обеспечивает быстрый и точный рез. Длина шины составляет 45 см, а шаг цепи - 0.325, что делает эту пилу универсальным инструментом для различных видов работ. Двухтактный двигатель с рабочим объемом 52 СС обеспечивает стабильную и эффективную работу. Объем масляного бака 260 мл и топливного бака 550 мл



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Patriot, 45, 0.55, 18 дюймов, 16 дюймов, 0.325, Бензиновый привод, С тормозом цепи, Функция антивибрация, С плавной регулировкой скорости

Отзывы о товаре Пила цепная бензиновая GS450 Procraft 2,9 л.с., 52 см3, 45 см, 20 м/с (шина + цепь)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Procraft
Тип товара
Бензопилы
Описание
Бензопила ручная GS-450 от бренда Procraft - это надежный инструмент для работы с деревом. С вибрацией задней и передней ручки менее 5.5 м/с? и уровнем шума 110 дБ, пила обеспечивает комфорт и безопасность при использовании. С мощностью 8000 оборотов холостого хода, она обеспечивает быстрый и точный рез. Длина шины составляет 45 см, а шаг цепи - 0.325, что делает эту пилу универсальным инструментом для различных видов работ. Двухтактный двигатель с рабочим объемом 52 СС обеспечивает стабильную и эффективную работу. Объем масляного бака 260 мл и топливного бака 550 мл


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Patriot, 45, 0.55, 18 дюймов, 16 дюймов, 0.325, Бензиновый привод, С тормозом цепи, Функция антивибрация, С плавной регулировкой скорости
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пила цепная бензиновая GS450 Procraft 2,9 л.с., 52 см3, 45 см, 20 м/с (шина + цепь) - по цене 6800 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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