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Ryobi ONE+ HP Отрезная машина RCT18C-0 без аккумулятора в комплекте 5133004953 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ryobi ONE+ HP Отрезная машина RCT18C-0 без аккумулятора в комплекте 5133004953

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Ryobi ONE+ HP Отрезная машина RCT18C-0 без аккумулятора в комплекте 5133004953 - фото 1
Ryobi ONE+ HP Отрезная машина RCT18C-0 без аккумулятора в комплекте 5133004953 - фото 2
Ryobi ONE+ HP Отрезная машина RCT18C-0 без аккумулятора в комплекте 5133004953 - фото 3
Ryobi ONE+ HP Отрезная машина RCT18C-0 без аккумулятора в комплекте 5133004953 - фото 4
Ryobi ONE+ HP Отрезная машина RCT18C-0 без аккумулятора в комплекте 5133004953 - фото 5
Ryobi ONE+ HP Отрезная машина RCT18C-0 без аккумулятора в комплекте 5133004953 - фото 6
Ryobi ONE+ HP Отрезная машина RCT18C-0 без аккумулятора в комплекте 5133004953 - фото 7
Ryobi ONE+ HP Отрезная машина RCT18C-0 без аккумулятора в комплекте 5133004953 - фото 8
Ryobi ONE+ HP Отрезная машина RCT18C-0 без аккумулятора в комплекте 5133004953 - фото 9
Ryobi ONE+ HP Отрезная машина RCT18C-0 без аккумулятора в комплекте 5133004953 - фото 10
Ryobi ONE+ HP Отрезная машина RCT18C-0 без аккумулятора в комплекте 5133004953 - фото 11
Ryobi ONE+ HP Отрезная машина RCT18C-0 без аккумулятора в комплекте 5133004953 - фото 12
Ryobi ONE+ HP Отрезная машина RCT18C-0 без аккумулятора в комплекте 5133004953 - фото 13
Ryobi ONE+ HP Отрезная машина RCT18C-0 без аккумулятора в комплекте 5133004953 - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина угловая
Диаметр диска
76
Макс. частота вращения диска
20000
Тип аккумулятора
Li-Ion
  • Ryobi ONE+ HP Отрезная машина RCT18C-0 без аккумулятора в комплекте 5133004953 - фото 1
  • Ryobi ONE+ HP Отрезная машина RCT18C-0 без аккумулятора в комплекте 5133004953 - фото 2
  • Ryobi ONE+ HP Отрезная машина RCT18C-0 без аккумулятора в комплекте 5133004953 - фото 3
  • Ryobi ONE+ HP Отрезная машина RCT18C-0 без аккумулятора в комплекте 5133004953 - фото 4
  • Ryobi ONE+ HP Отрезная машина RCT18C-0 без аккумулятора в комплекте 5133004953 - фото 5
  • Ryobi ONE+ HP Отрезная машина RCT18C-0 без аккумулятора в комплекте 5133004953 - фото 6
  • Ryobi ONE+ HP Отрезная машина RCT18C-0 без аккумулятора в комплекте 5133004953 - фото 7
  • Ryobi ONE+ HP Отрезная машина RCT18C-0 без аккумулятора в комплекте 5133004953 - фото 8
  • Ryobi ONE+ HP Отрезная машина RCT18C-0 без аккумулятора в комплекте 5133004953 - фото 9
  • Ryobi ONE+ HP Отрезная машина RCT18C-0 без аккумулятора в комплекте 5133004953 - фото 10
  • Ryobi ONE+ HP Отрезная машина RCT18C-0 без аккумулятора в комплекте 5133004953 - фото 11
  • Ryobi ONE+ HP Отрезная машина RCT18C-0 без аккумулятора в комплекте 5133004953 - фото 12
  • Ryobi ONE+ HP Отрезная машина RCT18C-0 без аккумулятора в комплекте 5133004953 - фото 13
  • Ryobi ONE+ HP Отрезная машина RCT18C-0 без аккумулятора в комплекте 5133004953 - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 420 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 681084
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Характеристики

Бренд
Ryobi
Тип товара
Шлифмашина угловая
Диаметр диска
76
Диаметр посадочного отверстия
10 мм
Макс. частота вращения диска
20000
Тип аккумулятора
Li-Ion
Высота, см
23.6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х15х15
Вес, кг.
1.42

Описание товара Ryobi ONE+ HP Отрезная машина RCT18C-0 без аккумулятора в комплекте 5133004953

Бесщеточная отрезная машина Ryobi ONE+ HP RCT18C-0 5133004953 универсальна в эксплуатации. Подходит для пиления широкого перечня материалов: стали, цветных металлов, пластика, гипсокартона, керамической плитки и т.д. Благодаря бесщеточному двигателю достигается высокая производительность. Компактная конструкция обеспечивает хорошую маневренность и позволяет работать одной рукой. Высокая скорость до 20000 об/мин способствует легкой и быстрой резке. Источником питания является литий-ионная батарея без эффекта памяти и саморазряда.



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Отзывы о товаре Ryobi ONE+ HP Отрезная машина RCT18C-0 без аккумулятора в комплекте 5133004953




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Характеристики
Бренд
Ryobi
Тип товара
Шлифмашина угловая
Диаметр диска
76
Диаметр посадочного отверстия
10 мм
Макс. частота вращения диска
20000
Тип аккумулятора
Li-Ion
Высота, см
23.6
Страна производитель
Китай
Описание
Бесщеточная отрезная машина Ryobi ONE+ HP RCT18C-0 5133004953 универсальна в эксплуатации. Подходит для пиления широкого перечня материалов: стали, цветных металлов, пластика, гипсокартона, керамической плитки и т.д. Благодаря бесщеточному двигателю достигается высокая производительность. Компактная конструкция обеспечивает хорошую маневренность и позволяет работать одной рукой. Высокая скорость до 20000 об/мин способствует легкой и быстрой резке. Источником питания является литий-ионная батарея без эффекта памяти и саморазряда.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ryobi ONE+ HP Отрезная машина RCT18C-0 без аккумулятора в комплекте 5133004953 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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