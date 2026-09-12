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Inforce Ящик для инструмента 26 с металлическими замками 06-20-06 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Inforce Ящик для инструмента 26 с металлическими замками 06-20-06

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Inforce Ящик для инструмента 26 с металлическими замками 06-20-06 - фото 1
Inforce Ящик для инструмента 26 с металлическими замками 06-20-06 - фото 2
Inforce Ящик для инструмента 26 с металлическими замками 06-20-06 - фото 3
Inforce Ящик для инструмента 26 с металлическими замками 06-20-06 - фото 4
Inforce Ящик для инструмента 26 с металлическими замками 06-20-06 - фото 5
Inforce Ящик для инструмента 26 с металлическими замками 06-20-06 - фото 6
Inforce Ящик для инструмента 26 с металлическими замками 06-20-06 - фото 7
Inforce Ящик для инструмента 26 с металлическими замками 06-20-06 - фото 8
Inforce Ящик для инструмента 26 с металлическими замками 06-20-06 - фото 9
Inforce Ящик для инструмента 26 с металлическими замками 06-20-06 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ящик для инструментов
Материал
пластик
Ширина, см
33
Высота, см
29
  • Inforce Ящик для инструмента 26 с металлическими замками 06-20-06 - фото 1
  • Inforce Ящик для инструмента 26 с металлическими замками 06-20-06 - фото 2
  • Inforce Ящик для инструмента 26 с металлическими замками 06-20-06 - фото 3
  • Inforce Ящик для инструмента 26 с металлическими замками 06-20-06 - фото 4
  • Inforce Ящик для инструмента 26 с металлическими замками 06-20-06 - фото 5
  • Inforce Ящик для инструмента 26 с металлическими замками 06-20-06 - фото 6
  • Inforce Ящик для инструмента 26 с металлическими замками 06-20-06 - фото 7
  • Inforce Ящик для инструмента 26 с металлическими замками 06-20-06 - фото 8
  • Inforce Ящик для инструмента 26 с металлическими замками 06-20-06 - фото 9
  • Inforce Ящик для инструмента 26 с металлическими замками 06-20-06 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-44%
4 600 руб.  8 270 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 681083
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Характеристики

Бренд
Inforce
Тип товара
Ящик для инструментов
Габаритные размеры, мм
660x330x290
Материал
пластик
Ширина, см
33
Высота, см
29
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
66х34х30
Вес, кг.
4.54

Описание товара Inforce Ящик для инструмента 26 с металлическими замками 06-20-06

Ящик для инструмента 26 с металлическими замками Inforce 06-20-06 обладает большой вместимостью и подойдет для хранения домашнего инструмента, оборудования на рабочем месте в мастерской или гараже. Пластик с ребрами жесткости устойчив к воздействию большого веса. Есть рукоять для переноски. Грузоподъемность 30 кг.



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Отзывы о товаре Inforce Ящик для инструмента 26 с металлическими замками 06-20-06




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Характеристики
Бренд
Inforce
Тип товара
Ящик для инструментов
Габаритные размеры, мм
660x330x290
Материал
пластик
Ширина, см
33
Высота, см
29
Страна производитель
Китай
Описание
Ящик для инструмента 26 с металлическими замками Inforce 06-20-06 обладает большой вместимостью и подойдет для хранения домашнего инструмента, оборудования на рабочем месте в мастерской или гараже. Пластик с ребрами жесткости устойчив к воздействию большого веса. Есть рукоять для переноски. Грузоподъемность 30 кг.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Отзывы


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