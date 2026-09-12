Inforce Штангенциркуль цифровой 0-150мм/0-6"*0.01мм/0.0005" 06-11-39
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Другое измерительное оборудование
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 880 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 681082
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Характеристики
Бренд
Inforce
Тип товара
Другое измерительное оборудование
Погрешность, мкм
20
Измерение до
150
Питание
1x CR2032
Особенности
цифровой, работа от батареек CR2032, упаковка - кейс
Габариты без упаковки
235
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х14х6
Вес, г.
590
Описание товара Inforce Штангенциркуль цифровой 0-150мм/0-6"*0.01мм/0.0005" 06-11-39
Цифровой штангенциркуль 0-150мм Inforce 06-11-39 представляет собой надёжный измерительный инструмент. Погрешность измерений данной модели составляет 0.02 мм. Цена деления - 0.01 мм. Шкала нанесена методом лазерной гравировки. Инструмент соответствует всем стандартам. Отличается прочностью и долговечностью.
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Бренд
Inforce
Тип товара
Другое измерительное оборудование
Погрешность, мкм
20
Измерение до
150
Питание
1x CR2032
Особенности
цифровой, работа от батареек CR2032, упаковка - кейс
Габариты без упаковки
235
Страна производитель
Китай
Цифровой штангенциркуль 0-150мм Inforce 06-11-39 представляет собой надёжный измерительный инструмент. Погрешность измерений данной модели составляет 0.02 мм. Цена деления - 0.01 мм. Шкала нанесена методом лазерной гравировки. Инструмент соответствует всем стандартам. Отличается прочностью и долговечностью.
Inforce Штангенциркуль цифровой 0-150мм/0-6"*0.01мм/0.0005" 06-11-39 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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