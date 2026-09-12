Трап для душа затв. Tile 90см AM.PM PrimeFlow W02SC-U11-090-04SB сталь
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Коллекция PrimeFlow
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В наличииЦена 1 790 руб. 1 800 руб.448 руб. в СплитТрап для душа затв. Cut Gradient 10см AM.PM PrimeFlow W02BD-P11-...
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В наличииЦена 1 490 руб.373 руб. в СплитТрап для душа затв. Cut Gradient 10см AM.PM PrimeFlow W02BD-P11-...
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В наличииЦена 10 790 руб.2698 руб. в СплитТрап для душа затв. Cut Gradient 40см AM.PM PrimeFlow W02SC-P11-...
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В наличииЦена 10 290 руб.2573 руб. в СплитТрап для душа затв. Cut Gradient 40см AM.PM PrimeFlow W02SC-P11-...
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В наличииЦена 11 890 руб.2973 руб. в СплитТрап для душа затв. Cut Gradient 50см AM.PM PrimeFlow W02SC-P11-...
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В наличииЦена 11 190 руб.2798 руб. в СплитТрап для душа затв. Cut Gradient 50см AM.PM PrimeFlow W02SC-P11-...
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В наличииЦена 12 990 руб.3248 руб. в СплитТрап для душа затв. Cut Gradient 60см AM.PM PrimeFlow W02SC-P11-...
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В наличииЦена 11 890 руб.2973 руб. в СплитТрап для душа затв. Cut Gradient 60см AM.PM PrimeFlow W02SC-P11-...
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В наличииЦена 13 790 руб.3448 руб. в СплитТрап для душа затв. Cut Gradient 70см AM.PM PrimeFlow W02SC-P11-...
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В наличииЦена 13 390 руб.3348 руб. в СплитТрап для душа затв. Cut Gradient 80см AM.PM PrimeFlow W02SC-P11-...
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В наличииЦена 12 490 руб.3123 руб. в СплитТрап для душа затв. Cut Gradient 70см AM.PM PrimeFlow W02SC-P11-...
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В наличииЦена 14 990 руб.3748 руб. в СплитТрап для душа затв. Cut Gradient 80см AM.PM PrimeFlow W02SC-P11-...
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В наличииЦена 11 690 руб.2923 руб. в СплитТрап для душа затв. Tile 50см AM.PM PrimeFlow W02SC-U11-050-04B...
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В наличииЦена 11 190 руб.2798 руб. в СплитТрап для душа затв. Tile 50см AM.PM PrimeFlow W02SC-U11-050-04S...
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В наличииЦена 12 990 руб.3248 руб. в СплитТрап для душа затв. Tile 60см AM.PM PrimeFlow W02SC-U11-060-04B...
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В наличииЦена 11 890 руб.2973 руб. в СплитТрап для душа затв. Tile 60см AM.PM PrimeFlow W02SC-U11-060-04S...
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В наличииЦена 13 690 руб.3423 руб. в СплитТрап для душа затв. Tile 70см AM.PM PrimeFlow W02SC-U11-070-04B...
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В наличииЦена 12 490 руб.3123 руб. в СплитТрап для душа затв. Tile 70см AM.PM PrimeFlow W02SC-U11-070-04S...
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В наличииЦена 15 190 руб.3798 руб. в СплитТрап для душа затв. Tile 80см AM.PM PrimeFlow W02SC-U11-080-04B...
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В наличииЦена 13 390 руб.3348 руб. в СплитТрап для душа затв. Tile 80см AM.PM PrimeFlow W02SC-U11-080-04S...
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В наличииЦена 16 190 руб.4048 руб. в СплитТрап для душа затв. Tile 90см AM.PM PrimeFlow W02SC-U11-090-04B...
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В наличииЦена 13 990 руб.3498 руб. в СплитТрап для душа затв. Tile 90см AM.PM PrimeFlow W02SC-U11-090-04S...
Характеристики
Описание товара Трап для душа затв. Tile 90см AM.PM PrimeFlow W02SC-U11-090-04SB сталь
Непревзойденный ультрамодный дизайн, детально проработанная форма изделия, точные выверенные линии. Представляем инновационный трап для душа PrimeFlow. Универсальная двухсторонняя решетка трапа может быть использована как самостоятельная декоративная вставка, либо как база для вклейки плитки. Невероятно высокая скорость слива 45 л/мин благодаря двухкамерному комбинированному затвору. Надежность и долговечность изделия. Легкое обслуживание трапа: простая разборка и чистка сифона. Продукт обладает низкой высотой монтажа и возможностью регулировки, что предполагает экономию бюджета при заливке пола. Трап имеет инновационную конструкцию решетки с фильтром, что значительно увеличивает межсервисный интервал. Размер изделия 90 см. Дизайн продукта выполнен в матовом стальном цвете.
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Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
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