Трап для душа затв. Tile 60см AM.PM PrimeFlow W02SC-U11-060-04SB сталь
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевые поддоны
Материал
Нержавеющая сталь, Пластик
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 890 руб.
В наличии
Код товара: 681068
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
11 890 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Душевые поддоны
Форма
прямоугольник
Цвет
сталь
Материал
Нержавеющая сталь, Пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
66х15х8
Вес, кг.
1.62
Описание товара Трап для душа затв. Tile 60см AM.PM PrimeFlow W02SC-U11-060-04SB сталь
Душевой трап (лоток) AM PM PrimeFlow является уникальной разработкой бренда AM PM. Этот трап (лоток) для душа предназначен для отвода воды из душевой зоны. Изделие обладает низкой высотой монтажа, возможностью регулировки и установки под плитку в ванной комнате. Диаметр выходной трубы - 50 мм. Материал корпуса – ABS пластик. Материал решетки – нержавеющая сталь. В комплекте душевого трапа корпус трапа, декоративная решетка, комбинированный затвор с решетками-фильтром, регулируемые опоры, гидроизолирующая прокладка, скребок для чистки трапа, крючок для легкого снятия декоративной решетки, комплект крепежа.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
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Бренд
Тип товара
Душевые поддоны
Форма
прямоугольник
Цвет
сталь
Материал
Нержавеющая сталь, Пластик
Страна производитель
Китай
Душевой трап (лоток) AM PM PrimeFlow является уникальной разработкой бренда AM PM. Этот трап (лоток) для душа предназначен для отвода воды из душевой зоны. Изделие обладает низкой высотой монтажа, возможностью регулировки и установки под плитку в ванной комнате. Диаметр выходной трубы - 50 мм. Материал корпуса – ABS пластик. Материал решетки – нержавеющая сталь. В комплекте душевого трапа корпус трапа, декоративная решетка, комбинированный затвор с решетками-фильтром, регулируемые опоры, гидроизолирующая прокладка, скребок для чистки трапа, крючок для легкого снятия декоративной решетки, комплект крепежа.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Трап для душа затв. Tile 60см AM.PM PrimeFlow W02SC-U11-060-04SB сталь - стоимость товара 11890 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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