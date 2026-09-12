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Трап для душа затв. Tile 60см AM.PM PrimeFlow W02SC-U11-060-04SB сталь купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Трап для душа затв. Tile 60см AM.PM PrimeFlow W02SC-U11-060-04SB сталь

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Трап для душа затв. Tile 60см AM.PM PrimeFlow W02SC-U11-060-04SB сталь - фото 1
Трап для душа затв. Tile 60см AM.PM PrimeFlow W02SC-U11-060-04SB сталь - фото 2
Трап для душа затв. Tile 60см AM.PM PrimeFlow W02SC-U11-060-04SB сталь - фото 3
Трап для душа затв. Tile 60см AM.PM PrimeFlow W02SC-U11-060-04SB сталь - фото 4
Трап для душа затв. Tile 60см AM.PM PrimeFlow W02SC-U11-060-04SB сталь - фото 5
Трап для душа затв. Tile 60см AM.PM PrimeFlow W02SC-U11-060-04SB сталь - фото 6
Трап для душа затв. Tile 60см AM.PM PrimeFlow W02SC-U11-060-04SB сталь - фото 7
Трап для душа затв. Tile 60см AM.PM PrimeFlow W02SC-U11-060-04SB сталь - фото 8
Трап для душа затв. Tile 60см AM.PM PrimeFlow W02SC-U11-060-04SB сталь - фото 9
Трап для душа затв. Tile 60см AM.PM PrimeFlow W02SC-U11-060-04SB сталь - фото 10
Трап для душа затв. Tile 60см AM.PM PrimeFlow W02SC-U11-060-04SB сталь - фото 11
Трап для душа затв. Tile 60см AM.PM PrimeFlow W02SC-U11-060-04SB сталь - фото 12
Трап для душа затв. Tile 60см AM.PM PrimeFlow W02SC-U11-060-04SB сталь - фото 13
Трап для душа затв. Tile 60см AM.PM PrimeFlow W02SC-U11-060-04SB сталь - фото 14
Трап для душа затв. Tile 60см AM.PM PrimeFlow W02SC-U11-060-04SB сталь - фото 15
Трап для душа затв. Tile 60см AM.PM PrimeFlow W02SC-U11-060-04SB сталь - фото 16
Трап для душа затв. Tile 60см AM.PM PrimeFlow W02SC-U11-060-04SB сталь - фото 17
Трап для душа затв. Tile 60см AM.PM PrimeFlow W02SC-U11-060-04SB сталь - фото 18
Трап для душа затв. Tile 60см AM.PM PrimeFlow W02SC-U11-060-04SB сталь - фото 19
Трап для душа затв. Tile 60см AM.PM PrimeFlow W02SC-U11-060-04SB сталь - фото 20
Трап для душа затв. Tile 60см AM.PM PrimeFlow W02SC-U11-060-04SB сталь - фото 21
Трап для душа затв. Tile 60см AM.PM PrimeFlow W02SC-U11-060-04SB сталь - фото 22
Трап для душа затв. Tile 60см AM.PM PrimeFlow W02SC-U11-060-04SB сталь - фото 23
Трап для душа затв. Tile 60см AM.PM PrimeFlow W02SC-U11-060-04SB сталь - фото 24
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Трап для душа затв. Tile 60см AM.PM PrimeFlow W02SC-U11-060-04SB сталь - фото 28
Трап для душа затв. Tile 60см AM.PM PrimeFlow W02SC-U11-060-04SB сталь - фото 29
Трап для душа затв. Tile 60см AM.PM PrimeFlow W02SC-U11-060-04SB сталь - фото 30
Трап для душа затв. Tile 60см AM.PM PrimeFlow W02SC-U11-060-04SB сталь - фото 31
Трап для душа затв. Tile 60см AM.PM PrimeFlow W02SC-U11-060-04SB сталь - фото 32
Трап для душа затв. Tile 60см AM.PM PrimeFlow W02SC-U11-060-04SB сталь - фото 33
Трап для душа затв. Tile 60см AM.PM PrimeFlow W02SC-U11-060-04SB сталь - фото 34
Трап для душа затв. Tile 60см AM.PM PrimeFlow W02SC-U11-060-04SB сталь - фото 35
Трап для душа затв. Tile 60см AM.PM PrimeFlow W02SC-U11-060-04SB сталь - фото 36
Трап для душа затв. Tile 60см AM.PM PrimeFlow W02SC-U11-060-04SB сталь - фото 37
Трап для душа затв. Tile 60см AM.PM PrimeFlow W02SC-U11-060-04SB сталь - фото 38
Трап для душа затв. Tile 60см AM.PM PrimeFlow W02SC-U11-060-04SB сталь - фото 39
Трап для душа затв. Tile 60см AM.PM PrimeFlow W02SC-U11-060-04SB сталь - фото 40
Трап для душа затв. Tile 60см AM.PM PrimeFlow W02SC-U11-060-04SB сталь - фото 41
Трап для душа затв. Tile 60см AM.PM PrimeFlow W02SC-U11-060-04SB сталь - фото 42
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевые поддоны
Материал
Нержавеющая сталь, Пластик
  • Трап для душа затв. Tile 60см AM.PM PrimeFlow W02SC-U11-060-04SB сталь - фото 1
  • Трап для душа затв. Tile 60см AM.PM PrimeFlow W02SC-U11-060-04SB сталь - фото 2
  • Трап для душа затв. Tile 60см AM.PM PrimeFlow W02SC-U11-060-04SB сталь - фото 3
  • Трап для душа затв. Tile 60см AM.PM PrimeFlow W02SC-U11-060-04SB сталь - фото 4
  • Трап для душа затв. Tile 60см AM.PM PrimeFlow W02SC-U11-060-04SB сталь - фото 5
  • Трап для душа затв. Tile 60см AM.PM PrimeFlow W02SC-U11-060-04SB сталь - фото 6
  • Трап для душа затв. Tile 60см AM.PM PrimeFlow W02SC-U11-060-04SB сталь - фото 7
  • Трап для душа затв. Tile 60см AM.PM PrimeFlow W02SC-U11-060-04SB сталь - фото 8
  • Трап для душа затв. Tile 60см AM.PM PrimeFlow W02SC-U11-060-04SB сталь - фото 9
  • Трап для душа затв. Tile 60см AM.PM PrimeFlow W02SC-U11-060-04SB сталь - фото 10
  • Трап для душа затв. Tile 60см AM.PM PrimeFlow W02SC-U11-060-04SB сталь - фото 11
  • Трап для душа затв. Tile 60см AM.PM PrimeFlow W02SC-U11-060-04SB сталь - фото 12
  • Трап для душа затв. Tile 60см AM.PM PrimeFlow W02SC-U11-060-04SB сталь - фото 13
  • Трап для душа затв. Tile 60см AM.PM PrimeFlow W02SC-U11-060-04SB сталь - фото 14
  • Трап для душа затв. Tile 60см AM.PM PrimeFlow W02SC-U11-060-04SB сталь - фото 15
  • Трап для душа затв. Tile 60см AM.PM PrimeFlow W02SC-U11-060-04SB сталь - фото 16
  • Трап для душа затв. Tile 60см AM.PM PrimeFlow W02SC-U11-060-04SB сталь - фото 17
  • Трап для душа затв. Tile 60см AM.PM PrimeFlow W02SC-U11-060-04SB сталь - фото 18
  • Трап для душа затв. Tile 60см AM.PM PrimeFlow W02SC-U11-060-04SB сталь - фото 19
  • Трап для душа затв. Tile 60см AM.PM PrimeFlow W02SC-U11-060-04SB сталь - фото 20
  • Трап для душа затв. Tile 60см AM.PM PrimeFlow W02SC-U11-060-04SB сталь - фото 21
  • Трап для душа затв. Tile 60см AM.PM PrimeFlow W02SC-U11-060-04SB сталь - фото 22
  • Трап для душа затв. Tile 60см AM.PM PrimeFlow W02SC-U11-060-04SB сталь - фото 23
  • Трап для душа затв. Tile 60см AM.PM PrimeFlow W02SC-U11-060-04SB сталь - фото 24
  • Трап для душа затв. Tile 60см AM.PM PrimeFlow W02SC-U11-060-04SB сталь - фото 25
  • Трап для душа затв. Tile 60см AM.PM PrimeFlow W02SC-U11-060-04SB сталь - фото 26
  • Трап для душа затв. Tile 60см AM.PM PrimeFlow W02SC-U11-060-04SB сталь - фото 27
  • Трап для душа затв. Tile 60см AM.PM PrimeFlow W02SC-U11-060-04SB сталь - фото 28
  • Трап для душа затв. Tile 60см AM.PM PrimeFlow W02SC-U11-060-04SB сталь - фото 29
  • Трап для душа затв. Tile 60см AM.PM PrimeFlow W02SC-U11-060-04SB сталь - фото 30
  • Трап для душа затв. Tile 60см AM.PM PrimeFlow W02SC-U11-060-04SB сталь - фото 31
  • Трап для душа затв. Tile 60см AM.PM PrimeFlow W02SC-U11-060-04SB сталь - фото 32
  • Трап для душа затв. Tile 60см AM.PM PrimeFlow W02SC-U11-060-04SB сталь - фото 33
  • Трап для душа затв. Tile 60см AM.PM PrimeFlow W02SC-U11-060-04SB сталь - фото 34
  • Трап для душа затв. Tile 60см AM.PM PrimeFlow W02SC-U11-060-04SB сталь - фото 35
  • Трап для душа затв. Tile 60см AM.PM PrimeFlow W02SC-U11-060-04SB сталь - фото 36
  • Трап для душа затв. Tile 60см AM.PM PrimeFlow W02SC-U11-060-04SB сталь - фото 37
  • Трап для душа затв. Tile 60см AM.PM PrimeFlow W02SC-U11-060-04SB сталь - фото 38
  • Трап для душа затв. Tile 60см AM.PM PrimeFlow W02SC-U11-060-04SB сталь - фото 39
  • Трап для душа затв. Tile 60см AM.PM PrimeFlow W02SC-U11-060-04SB сталь - фото 40
  • Трап для душа затв. Tile 60см AM.PM PrimeFlow W02SC-U11-060-04SB сталь - фото 41
  • Трап для душа затв. Tile 60см AM.PM PrimeFlow W02SC-U11-060-04SB сталь - фото 42
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 890 руб. 
Начислим 714 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 681068
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Трап для душа затв. Tile 60см AM.PM PrimeFlow W02SC-U11-060-04SB сталь
11 890 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция PrimeFlow
filter_none Товар входит в коллекцию PrimeFlow

Коллекция PrimeFlow


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Душевые поддоны
Форма
прямоугольник
Цвет
сталь
Материал
Нержавеющая сталь, Пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
66х15х8
Вес, кг.
1.62

Описание товара Трап для душа затв. Tile 60см AM.PM PrimeFlow W02SC-U11-060-04SB сталь

Душевой трап (лоток) AM PM PrimeFlow является уникальной разработкой бренда AM PM. Этот трап (лоток) для душа предназначен для отвода воды из душевой зоны. Изделие обладает низкой высотой монтажа, возможностью регулировки и установки под плитку в ванной комнате. Диаметр выходной трубы - 50 мм. Материал корпуса – ABS пластик. Материал решетки – нержавеющая сталь. В комплекте душевого трапа корпус трапа, декоративная решетка, комбинированный затвор с решетками-фильтром, регулируемые опоры, гидроизолирующая прокладка, скребок для чистки трапа, крючок для легкого снятия декоративной решетки, комплект крепежа.

Отзывы о товаре Трап для душа затв. Tile 60см AM.PM PrimeFlow W02SC-U11-060-04SB сталь




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Душевые поддоны
Форма
прямоугольник
Цвет
сталь
Материал
Нержавеющая сталь, Пластик
Страна производитель
Китай
Описание
Душевой трап (лоток) AM PM PrimeFlow является уникальной разработкой бренда AM PM. Этот трап (лоток) для душа предназначен для отвода воды из душевой зоны. Изделие обладает низкой высотой монтажа, возможностью регулировки и установки под плитку в ванной комнате. Диаметр выходной трубы - 50 мм. Материал корпуса – ABS пластик. Материал решетки – нержавеющая сталь. В комплекте душевого трапа корпус трапа, декоративная решетка, комбинированный затвор с решетками-фильтром, регулируемые опоры, гидроизолирующая прокладка, скребок для чистки трапа, крючок для легкого снятия декоративной решетки, комплект крепежа.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Трап для душа затв. Tile 60см AM.PM PrimeFlow W02SC-U11-060-04SB сталь - стоимость товара 11890 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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