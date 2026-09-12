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Трап для душа затв. Cut Gradient 70см AM.PM PrimeFlow W02SC-P11-070-01SB сталь купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Трап для душа затв. Cut Gradient 70см AM.PM PrimeFlow W02SC-P11-070-01SB сталь

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W02SC-P11-070-01SB PrimeFlow Трап для душа линейный универс затвор Cut Gradient 70см цвет сталь мат - фото 1
W02SC-P11-070-01SB PrimeFlow Трап для душа линейный универс затвор Cut Gradient 70см цвет сталь мат - фото 2
W02SC-P11-070-01SB PrimeFlow Трап для душа линейный универс затвор Cut Gradient 70см цвет сталь мат - фото 3
W02SC-P11-070-01SB PrimeFlow Трап для душа линейный универс затвор Cut Gradient 70см цвет сталь мат - фото 4
W02SC-P11-070-01SB PrimeFlow Трап для душа линейный универс затвор Cut Gradient 70см цвет сталь мат - фото 5
W02SC-P11-070-01SB PrimeFlow Трап для душа линейный универс затвор Cut Gradient 70см цвет сталь мат - фото 6
W02SC-P11-070-01SB PrimeFlow Трап для душа линейный универс затвор Cut Gradient 70см цвет сталь мат - фото 7
W02SC-P11-070-01SB PrimeFlow Трап для душа линейный универс затвор Cut Gradient 70см цвет сталь мат - фото 8
W02SC-P11-070-01SB PrimeFlow Трап для душа линейный универс затвор Cut Gradient 70см цвет сталь мат - фото 9
W02SC-P11-070-01SB PrimeFlow Трап для душа линейный универс затвор Cut Gradient 70см цвет сталь мат - фото 10
W02SC-P11-070-01SB PrimeFlow Трап для душа линейный универс затвор Cut Gradient 70см цвет сталь мат - фото 11
W02SC-P11-070-01SB PrimeFlow Трап для душа линейный универс затвор Cut Gradient 70см цвет сталь мат - фото 12
W02SC-P11-070-01SB PrimeFlow Трап для душа линейный универс затвор Cut Gradient 70см цвет сталь мат - фото 13
W02SC-P11-070-01SB PrimeFlow Трап для душа линейный универс затвор Cut Gradient 70см цвет сталь мат - фото 14
W02SC-P11-070-01SB PrimeFlow Трап для душа линейный универс затвор Cut Gradient 70см цвет сталь мат - фото 15
W02SC-P11-070-01SB PrimeFlow Трап для душа линейный универс затвор Cut Gradient 70см цвет сталь мат - фото 16
W02SC-P11-070-01SB PrimeFlow Трап для душа линейный универс затвор Cut Gradient 70см цвет сталь мат - фото 17
W02SC-P11-070-01SB PrimeFlow Трап для душа линейный универс затвор Cut Gradient 70см цвет сталь мат - фото 18
W02SC-P11-070-01SB PrimeFlow Трап для душа линейный универс затвор Cut Gradient 70см цвет сталь мат - фото 19
W02SC-P11-070-01SB PrimeFlow Трап для душа линейный универс затвор Cut Gradient 70см цвет сталь мат - фото 20
W02SC-P11-070-01SB PrimeFlow Трап для душа линейный универс затвор Cut Gradient 70см цвет сталь мат - фото 21
W02SC-P11-070-01SB PrimeFlow Трап для душа линейный универс затвор Cut Gradient 70см цвет сталь мат - фото 22
W02SC-P11-070-01SB PrimeFlow Трап для душа линейный универс затвор Cut Gradient 70см цвет сталь мат - фото 23
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевые поддоны
  • W02SC-P11-070-01SB PrimeFlow Трап для душа линейный универс затвор Cut Gradient 70см цвет сталь мат - фото 1
  • W02SC-P11-070-01SB PrimeFlow Трап для душа линейный универс затвор Cut Gradient 70см цвет сталь мат - фото 2
  • W02SC-P11-070-01SB PrimeFlow Трап для душа линейный универс затвор Cut Gradient 70см цвет сталь мат - фото 3
  • W02SC-P11-070-01SB PrimeFlow Трап для душа линейный универс затвор Cut Gradient 70см цвет сталь мат - фото 4
  • W02SC-P11-070-01SB PrimeFlow Трап для душа линейный универс затвор Cut Gradient 70см цвет сталь мат - фото 5
  • W02SC-P11-070-01SB PrimeFlow Трап для душа линейный универс затвор Cut Gradient 70см цвет сталь мат - фото 6
  • W02SC-P11-070-01SB PrimeFlow Трап для душа линейный универс затвор Cut Gradient 70см цвет сталь мат - фото 7
  • W02SC-P11-070-01SB PrimeFlow Трап для душа линейный универс затвор Cut Gradient 70см цвет сталь мат - фото 8
  • W02SC-P11-070-01SB PrimeFlow Трап для душа линейный универс затвор Cut Gradient 70см цвет сталь мат - фото 9
  • W02SC-P11-070-01SB PrimeFlow Трап для душа линейный универс затвор Cut Gradient 70см цвет сталь мат - фото 10
  • W02SC-P11-070-01SB PrimeFlow Трап для душа линейный универс затвор Cut Gradient 70см цвет сталь мат - фото 11
  • W02SC-P11-070-01SB PrimeFlow Трап для душа линейный универс затвор Cut Gradient 70см цвет сталь мат - фото 12
  • W02SC-P11-070-01SB PrimeFlow Трап для душа линейный универс затвор Cut Gradient 70см цвет сталь мат - фото 13
  • W02SC-P11-070-01SB PrimeFlow Трап для душа линейный универс затвор Cut Gradient 70см цвет сталь мат - фото 14
  • W02SC-P11-070-01SB PrimeFlow Трап для душа линейный универс затвор Cut Gradient 70см цвет сталь мат - фото 15
  • W02SC-P11-070-01SB PrimeFlow Трап для душа линейный универс затвор Cut Gradient 70см цвет сталь мат - фото 16
  • W02SC-P11-070-01SB PrimeFlow Трап для душа линейный универс затвор Cut Gradient 70см цвет сталь мат - фото 17
  • W02SC-P11-070-01SB PrimeFlow Трап для душа линейный универс затвор Cut Gradient 70см цвет сталь мат - фото 18
  • W02SC-P11-070-01SB PrimeFlow Трап для душа линейный универс затвор Cut Gradient 70см цвет сталь мат - фото 19
  • W02SC-P11-070-01SB PrimeFlow Трап для душа линейный универс затвор Cut Gradient 70см цвет сталь мат - фото 20
  • W02SC-P11-070-01SB PrimeFlow Трап для душа линейный универс затвор Cut Gradient 70см цвет сталь мат - фото 21
  • W02SC-P11-070-01SB PrimeFlow Трап для душа линейный универс затвор Cut Gradient 70см цвет сталь мат - фото 22
  • W02SC-P11-070-01SB PrimeFlow Трап для душа линейный универс затвор Cut Gradient 70см цвет сталь мат - фото 23
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 490 руб. 
Начислим 750 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 681062
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Трап для душа затв. Cut Gradient 70см AM.PM PrimeFlow W02SC-P11-070-01SB сталь
12 490 руб.
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Коллекция PrimeFlow
filter_none Товар входит в коллекцию PrimeFlow

Коллекция PrimeFlow


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Душевые поддоны
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
76х15х8
Вес, кг.
1.69

Описание товара Трап для душа затв. Cut Gradient 70см AM.PM PrimeFlow W02SC-P11-070-01SB сталь

Душевой трап AM PM PrimeFlow является уникальной разработкой бренда AM PM. Этот трап (лоток) для душа предназначен для отвода воды из душевой зоны. Изделие обладает низкой высотой монтажа и возможностью регулировки. Диаметр выходной трубы - 50 мм. Материал корпуса – ABS пластик. Материал решетки – нержавеющая сталь. В комплекте душевого трапа корпус трапа, декоративная решетка, комбинированный затвор с решетками-фильтром, регулируемые опоры, гидроизолирующая прокладка, скребок для чистки трапа, крючок для легкого снятия декоративной решетки, комплект крепежа.

Отзывы о товаре Трап для душа затв. Cut Gradient 70см AM.PM PrimeFlow W02SC-P11-070-01SB сталь




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Душевые поддоны
Страна производитель
Китай
Описание
Душевой трап AM PM PrimeFlow является уникальной разработкой бренда AM PM. Этот трап (лоток) для душа предназначен для отвода воды из душевой зоны. Изделие обладает низкой высотой монтажа и возможностью регулировки. Диаметр выходной трубы - 50 мм. Материал корпуса – ABS пластик. Материал решетки – нержавеющая сталь. В комплекте душевого трапа корпус трапа, декоративная решетка, комбинированный затвор с решетками-фильтром, регулируемые опоры, гидроизолирующая прокладка, скребок для чистки трапа, крючок для легкого снятия декоративной решетки, комплект крепежа.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Трап для душа затв. Cut Gradient 70см AM.PM PrimeFlow W02SC-P11-070-01SB сталь - купить по цене 12490 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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