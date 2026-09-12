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Трап для душа затв. Cut Gradient 60см AM.PM PrimeFlow W02SC-P11-060-01BM черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Трап для душа затв. Cut Gradient 60см AM.PM PrimeFlow W02SC-P11-060-01BM черный

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Трап для душа затв. Cut Gradient 60см AM.PM PrimeFlow W02SC-P11-060-01BM черный - фото 1
Трап для душа затв. Cut Gradient 60см AM.PM PrimeFlow W02SC-P11-060-01BM черный - фото 2
Трап для душа затв. Cut Gradient 60см AM.PM PrimeFlow W02SC-P11-060-01BM черный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевые поддоны
Вид оборудования
трап для душа
Материал
Нержавеющая сталь, Пластик
Диаметр сливного отверстия, мм
50
  • Трап для душа затв. Cut Gradient 60см AM.PM PrimeFlow W02SC-P11-060-01BM черный - фото 1
  • Трап для душа затв. Cut Gradient 60см AM.PM PrimeFlow W02SC-P11-060-01BM черный - фото 2
  • Трап для душа затв. Cut Gradient 60см AM.PM PrimeFlow W02SC-P11-060-01BM черный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 990 руб. 
Начислим 780 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 681059
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Трап для душа затв. Cut Gradient 60см AM.PM PrimeFlow W02SC-P11-060-01BM черный
12 990 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция PrimeFlow
filter_none Товар входит в коллекцию PrimeFlow

Коллекция PrimeFlow


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Душевые поддоны
Вид оборудования
трап для душа
Цвет
черный
Комплектация
корпус трапа, решетка, комбинированный затвор с решетой-фильтром, опоры, гидроизолирующая прокладка, крючок, скребок для чистки трапа, инструкция, упаковка
Материал
Нержавеющая сталь, Пластик
Диаметр сливного отверстия, мм
50
Длина решетки, мм
600
Ширина решетки, мм
108
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
66х15х8
Вес, кг.
1.53

Описание товара Трап для душа затв. Cut Gradient 60см AM.PM PrimeFlow W02SC-P11-060-01BM черный

Представляем уникальный трап для душа PrimeFlow с ультрамодной дизайнерской решеткой. Невероятно высокая скорость слива 45 л/мин благодаря двухкамерному комбинированному затвору. Надежность и долговечность изделия. Легкое обслуживание трапа: простая разборка и чистка сифона. Продукт обладает низкой высотой монтажа и возможностью регулировки, что предполагает экономию бюджета при заливке пола. Трап имеет инновационную конструкцию решетки с фильтром, что значительно увеличивает межсервисный интервал. Размер изделия 60 см. Дизайн продукта выполнен в элегантном черном матовом цвете.

Отзывы о товаре Трап для душа затв. Cut Gradient 60см AM.PM PrimeFlow W02SC-P11-060-01BM черный




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Душевые поддоны
Вид оборудования
трап для душа
Цвет
черный
Комплектация
корпус трапа, решетка, комбинированный затвор с решетой-фильтром, опоры, гидроизолирующая прокладка, крючок, скребок для чистки трапа, инструкция, упаковка
Материал
Нержавеющая сталь, Пластик
Диаметр сливного отверстия, мм
50
Длина решетки, мм
600
Ширина решетки, мм
108
Страна производитель
Германия
Описание
Представляем уникальный трап для душа PrimeFlow с ультрамодной дизайнерской решеткой. Невероятно высокая скорость слива 45 л/мин благодаря двухкамерному комбинированному затвору. Надежность и долговечность изделия. Легкое обслуживание трапа: простая разборка и чистка сифона. Продукт обладает низкой высотой монтажа и возможностью регулировки, что предполагает экономию бюджета при заливке пола. Трап имеет инновационную конструкцию решетки с фильтром, что значительно увеличивает межсервисный интервал. Размер изделия 60 см. Дизайн продукта выполнен в элегантном черном матовом цвете.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Трап для душа затв. Cut Gradient 60см AM.PM PrimeFlow W02SC-P11-060-01BM черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 12990 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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