Трап для душа AM.PM MasterFlow W01SCU1108004SB с затв. и реш. Tile сталь мат
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Трап для душа AM.PM MasterFlow W01SCU1108004SB с затв. и реш. Tile сталь мат
Детально проработанная форма изделия, точные выверенные линии. Представляем инновационный трап для душа Masterflow. Универсальная двухсторонняя решетка трапа может быть использована как самостоятельная декоративная вставка, либо как база для вклейки плитки. Трап для душа имеет высокую пропускную способность 50 л/мин. Обладает комбинированным затвором: сухим магнитным и гидрозатвором. Проверенная технология гарантирует 100% защиту от проникновения запахов из канализации, высокую надежность и долговечность. Выдерживает даже самые большие механические нагрузки. Поворотный сифон на 360 градусов позволяет установить трап наиболее удобным и комфортным образом. Продукт обладает низкой высотой монтажа и возможностью регулировки, что предполагает экономию бюджета при заливке пола. Нержавеющая сталь со специальным антикоррозийным защитным покрытием, нанесенная методом кислотной пассивации. Выход разработан на два диаметра: 40 и 50 мм, которые выбираются в процессе монтажа. Размер изделия 80 см. Дизайн трапа выполнен в матовом стальном цвете.
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