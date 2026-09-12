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Трап для душа затв. Tile 80см AM.PM MasterFlow W01SC-U11-080-04BM черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Трап для душа затв. Tile 80см AM.PM MasterFlow W01SC-U11-080-04BM черный

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W01SC-U11-080-04BM MasterFlow Трап для душа линейный универс затвор Tile 80см цвет черн мат - фото 1
W01SC-U11-080-04BM MasterFlow Трап для душа линейный универс затвор Tile 80см цвет черн мат - фото 2
W01SC-U11-080-04BM MasterFlow Трап для душа линейный универс затвор Tile 80см цвет черн мат - фото 3
W01SC-U11-080-04BM MasterFlow Трап для душа линейный универс затвор Tile 80см цвет черн мат - фото 4
W01SC-U11-080-04BM MasterFlow Трап для душа линейный универс затвор Tile 80см цвет черн мат - фото 5
W01SC-U11-080-04BM MasterFlow Трап для душа линейный универс затвор Tile 80см цвет черн мат - фото 6
W01SC-U11-080-04BM MasterFlow Трап для душа линейный универс затвор Tile 80см цвет черн мат - фото 7
W01SC-U11-080-04BM MasterFlow Трап для душа линейный универс затвор Tile 80см цвет черн мат - фото 8
W01SC-U11-080-04BM MasterFlow Трап для душа линейный универс затвор Tile 80см цвет черн мат - фото 9
W01SC-U11-080-04BM MasterFlow Трап для душа линейный универс затвор Tile 80см цвет черн мат - фото 10
W01SC-U11-080-04BM MasterFlow Трап для душа линейный универс затвор Tile 80см цвет черн мат - фото 11
W01SC-U11-080-04BM MasterFlow Трап для душа линейный универс затвор Tile 80см цвет черн мат - фото 12
W01SC-U11-080-04BM MasterFlow Трап для душа линейный универс затвор Tile 80см цвет черн мат - фото 13
W01SC-U11-080-04BM MasterFlow Трап для душа линейный универс затвор Tile 80см цвет черн мат - фото 14
W01SC-U11-080-04BM MasterFlow Трап для душа линейный универс затвор Tile 80см цвет черн мат - фото 15
W01SC-U11-080-04BM MasterFlow Трап для душа линейный универс затвор Tile 80см цвет черн мат - фото 16
W01SC-U11-080-04BM MasterFlow Трап для душа линейный универс затвор Tile 80см цвет черн мат - фото 17
W01SC-U11-080-04BM MasterFlow Трап для душа линейный универс затвор Tile 80см цвет черн мат - фото 18
W01SC-U11-080-04BM MasterFlow Трап для душа линейный универс затвор Tile 80см цвет черн мат - фото 19
W01SC-U11-080-04BM MasterFlow Трап для душа линейный универс затвор Tile 80см цвет черн мат - фото 20
W01SC-U11-080-04BM MasterFlow Трап для душа линейный универс затвор Tile 80см цвет черн мат - фото 21
W01SC-U11-080-04BM MasterFlow Трап для душа линейный универс затвор Tile 80см цвет черн мат - фото 22
W01SC-U11-080-04BM MasterFlow Трап для душа линейный универс затвор Tile 80см цвет черн мат - фото 23
W01SC-U11-080-04BM MasterFlow Трап для душа линейный универс затвор Tile 80см цвет черн мат - фото 24
W01SC-U11-080-04BM MasterFlow Трап для душа линейный универс затвор Tile 80см цвет черн мат - фото 25
W01SC-U11-080-04BM MasterFlow Трап для душа линейный универс затвор Tile 80см цвет черн мат - фото 26
W01SC-U11-080-04BM MasterFlow Трап для душа линейный универс затвор Tile 80см цвет черн мат - фото 27
W01SC-U11-080-04BM MasterFlow Трап для душа линейный универс затвор Tile 80см цвет черн мат - фото 28
W01SC-U11-080-04BM MasterFlow Трап для душа линейный универс затвор Tile 80см цвет черн мат - фото 29
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевые поддоны
  • W01SC-U11-080-04BM MasterFlow Трап для душа линейный универс затвор Tile 80см цвет черн мат - фото 1
  • W01SC-U11-080-04BM MasterFlow Трап для душа линейный универс затвор Tile 80см цвет черн мат - фото 2
  • W01SC-U11-080-04BM MasterFlow Трап для душа линейный универс затвор Tile 80см цвет черн мат - фото 3
  • W01SC-U11-080-04BM MasterFlow Трап для душа линейный универс затвор Tile 80см цвет черн мат - фото 4
  • W01SC-U11-080-04BM MasterFlow Трап для душа линейный универс затвор Tile 80см цвет черн мат - фото 5
  • W01SC-U11-080-04BM MasterFlow Трап для душа линейный универс затвор Tile 80см цвет черн мат - фото 6
  • W01SC-U11-080-04BM MasterFlow Трап для душа линейный универс затвор Tile 80см цвет черн мат - фото 7
  • W01SC-U11-080-04BM MasterFlow Трап для душа линейный универс затвор Tile 80см цвет черн мат - фото 8
  • W01SC-U11-080-04BM MasterFlow Трап для душа линейный универс затвор Tile 80см цвет черн мат - фото 9
  • W01SC-U11-080-04BM MasterFlow Трап для душа линейный универс затвор Tile 80см цвет черн мат - фото 10
  • W01SC-U11-080-04BM MasterFlow Трап для душа линейный универс затвор Tile 80см цвет черн мат - фото 11
  • W01SC-U11-080-04BM MasterFlow Трап для душа линейный универс затвор Tile 80см цвет черн мат - фото 12
  • W01SC-U11-080-04BM MasterFlow Трап для душа линейный универс затвор Tile 80см цвет черн мат - фото 13
  • W01SC-U11-080-04BM MasterFlow Трап для душа линейный универс затвор Tile 80см цвет черн мат - фото 14
  • W01SC-U11-080-04BM MasterFlow Трап для душа линейный универс затвор Tile 80см цвет черн мат - фото 15
  • W01SC-U11-080-04BM MasterFlow Трап для душа линейный универс затвор Tile 80см цвет черн мат - фото 16
  • W01SC-U11-080-04BM MasterFlow Трап для душа линейный универс затвор Tile 80см цвет черн мат - фото 17
  • W01SC-U11-080-04BM MasterFlow Трап для душа линейный универс затвор Tile 80см цвет черн мат - фото 18
  • W01SC-U11-080-04BM MasterFlow Трап для душа линейный универс затвор Tile 80см цвет черн мат - фото 19
  • W01SC-U11-080-04BM MasterFlow Трап для душа линейный универс затвор Tile 80см цвет черн мат - фото 20
  • W01SC-U11-080-04BM MasterFlow Трап для душа линейный универс затвор Tile 80см цвет черн мат - фото 21
  • W01SC-U11-080-04BM MasterFlow Трап для душа линейный универс затвор Tile 80см цвет черн мат - фото 22
  • W01SC-U11-080-04BM MasterFlow Трап для душа линейный универс затвор Tile 80см цвет черн мат - фото 23
  • W01SC-U11-080-04BM MasterFlow Трап для душа линейный универс затвор Tile 80см цвет черн мат - фото 24
  • W01SC-U11-080-04BM MasterFlow Трап для душа линейный универс затвор Tile 80см цвет черн мат - фото 25
  • W01SC-U11-080-04BM MasterFlow Трап для душа линейный универс затвор Tile 80см цвет черн мат - фото 26
  • W01SC-U11-080-04BM MasterFlow Трап для душа линейный универс затвор Tile 80см цвет черн мат - фото 27
  • W01SC-U11-080-04BM MasterFlow Трап для душа линейный универс затвор Tile 80см цвет черн мат - фото 28
  • W01SC-U11-080-04BM MasterFlow Трап для душа линейный универс затвор Tile 80см цвет черн мат - фото 29
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 390 руб. 
Начислим 1224 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 681049
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Трап для душа затв. Tile 80см AM.PM MasterFlow W01SC-U11-080-04BM черный
20 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция MasterFlow
filter_none Товар входит в коллекцию MasterFlow

Коллекция MasterFlow


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Душевые поддоны
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
87х19х17
Вес, кг.
3.5

Описание товара Трап для душа затв. Tile 80см AM.PM MasterFlow W01SC-U11-080-04BM черный

Душевой трап (лоток) AM PM MasterFlow является уникальной разработкой бренда AM PM. Этот трап (лоток) для душа предназначен для отвода воды из душевой зоны. Изделие обладает низкой высотой монтажа, возможностью регулировки и установки под плитку в ванной комнате. Диаметр выходной трубы - 40/50 мм. Материал корпуса и решетки – нержавеющая сталь. В комплекте душевого трапа корпус трапа, декоративная решетка, поворотный сифон, сухой магнитный затвор, решетка-фильтр, регулируемые опоры, гидроизолирующая прокладка, крючок для легкого снятия декоративной решетки, защитный вкладыш для защиты лотка во время монтажа, комплект крепежа.

Отзывы о товаре Трап для душа затв. Tile 80см AM.PM MasterFlow W01SC-U11-080-04BM черный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Душевые поддоны
Страна производитель
Китай
Описание
Душевой трап (лоток) AM PM MasterFlow является уникальной разработкой бренда AM PM. Этот трап (лоток) для душа предназначен для отвода воды из душевой зоны. Изделие обладает низкой высотой монтажа, возможностью регулировки и установки под плитку в ванной комнате. Диаметр выходной трубы - 40/50 мм. Материал корпуса и решетки – нержавеющая сталь. В комплекте душевого трапа корпус трапа, декоративная решетка, поворотный сифон, сухой магнитный затвор, решетка-фильтр, регулируемые опоры, гидроизолирующая прокладка, крючок для легкого снятия декоративной решетки, защитный вкладыш для защиты лотка во время монтажа, комплект крепежа.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Трап для душа затв. Tile 80см AM.PM MasterFlow W01SC-U11-080-04BM черный - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 20390 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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