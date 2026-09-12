Top.Mail.Ru
Трап для душа AM.PM MasterFlow W01SCU1107004SB с затв. и реш. Tile сталь мат купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Трап для душа AM.PM MasterFlow W01SCU1107004SB с затв. и реш. Tile сталь мат

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Трап для душа AM.PM MasterFlow W01SCU1107004SB с затв. и реш. Tile сталь мат - фото 1
Трап для душа AM.PM MasterFlow W01SCU1107004SB с затв. и реш. Tile сталь мат - фото 2
Трап для душа AM.PM MasterFlow W01SCU1107004SB с затв. и реш. Tile сталь мат - фото 3
Трап для душа AM.PM MasterFlow W01SCU1107004SB с затв. и реш. Tile сталь мат - фото 4
Трап для душа AM.PM MasterFlow W01SCU1107004SB с затв. и реш. Tile сталь мат - фото 5
Трап для душа AM.PM MasterFlow W01SCU1107004SB с затв. и реш. Tile сталь мат - фото 6
Трап для душа AM.PM MasterFlow W01SCU1107004SB с затв. и реш. Tile сталь мат - фото 7
Трап для душа AM.PM MasterFlow W01SCU1107004SB с затв. и реш. Tile сталь мат - фото 8
Трап для душа AM.PM MasterFlow W01SCU1107004SB с затв. и реш. Tile сталь мат - фото 9
Трап для душа AM.PM MasterFlow W01SCU1107004SB с затв. и реш. Tile сталь мат - фото 10
Трап для душа AM.PM MasterFlow W01SCU1107004SB с затв. и реш. Tile сталь мат - фото 11
Трап для душа AM.PM MasterFlow W01SCU1107004SB с затв. и реш. Tile сталь мат - фото 12
Трап для душа AM.PM MasterFlow W01SCU1107004SB с затв. и реш. Tile сталь мат - фото 13
Трап для душа AM.PM MasterFlow W01SCU1107004SB с затв. и реш. Tile сталь мат - фото 14
Трап для душа AM.PM MasterFlow W01SCU1107004SB с затв. и реш. Tile сталь мат - фото 15
Трап для душа AM.PM MasterFlow W01SCU1107004SB с затв. и реш. Tile сталь мат - фото 16
Трап для душа AM.PM MasterFlow W01SCU1107004SB с затв. и реш. Tile сталь мат - фото 17
Трап для душа AM.PM MasterFlow W01SCU1107004SB с затв. и реш. Tile сталь мат - фото 18
Трап для душа AM.PM MasterFlow W01SCU1107004SB с затв. и реш. Tile сталь мат - фото 19
Трап для душа AM.PM MasterFlow W01SCU1107004SB с затв. и реш. Tile сталь мат - фото 20
Трап для душа AM.PM MasterFlow W01SCU1107004SB с затв. и реш. Tile сталь мат - фото 21
Трап для душа AM.PM MasterFlow W01SCU1107004SB с затв. и реш. Tile сталь мат - фото 22
Трап для душа AM.PM MasterFlow W01SCU1107004SB с затв. и реш. Tile сталь мат - фото 23
Трап для душа AM.PM MasterFlow W01SCU1107004SB с затв. и реш. Tile сталь мат - фото 24
Трап для душа AM.PM MasterFlow W01SCU1107004SB с затв. и реш. Tile сталь мат - фото 25
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевые поддоны
Материал
Нержавеющая сталь, Пластик
  • Трап для душа AM.PM MasterFlow W01SCU1107004SB с затв. и реш. Tile сталь мат - фото 1
  • Трап для душа AM.PM MasterFlow W01SCU1107004SB с затв. и реш. Tile сталь мат - фото 2
  • Трап для душа AM.PM MasterFlow W01SCU1107004SB с затв. и реш. Tile сталь мат - фото 3
  • Трап для душа AM.PM MasterFlow W01SCU1107004SB с затв. и реш. Tile сталь мат - фото 4
  • Трап для душа AM.PM MasterFlow W01SCU1107004SB с затв. и реш. Tile сталь мат - фото 5
  • Трап для душа AM.PM MasterFlow W01SCU1107004SB с затв. и реш. Tile сталь мат - фото 6
  • Трап для душа AM.PM MasterFlow W01SCU1107004SB с затв. и реш. Tile сталь мат - фото 7
  • Трап для душа AM.PM MasterFlow W01SCU1107004SB с затв. и реш. Tile сталь мат - фото 8
  • Трап для душа AM.PM MasterFlow W01SCU1107004SB с затв. и реш. Tile сталь мат - фото 9
  • Трап для душа AM.PM MasterFlow W01SCU1107004SB с затв. и реш. Tile сталь мат - фото 10
  • Трап для душа AM.PM MasterFlow W01SCU1107004SB с затв. и реш. Tile сталь мат - фото 11
  • Трап для душа AM.PM MasterFlow W01SCU1107004SB с затв. и реш. Tile сталь мат - фото 12
  • Трап для душа AM.PM MasterFlow W01SCU1107004SB с затв. и реш. Tile сталь мат - фото 13
  • Трап для душа AM.PM MasterFlow W01SCU1107004SB с затв. и реш. Tile сталь мат - фото 14
  • Трап для душа AM.PM MasterFlow W01SCU1107004SB с затв. и реш. Tile сталь мат - фото 15
  • Трап для душа AM.PM MasterFlow W01SCU1107004SB с затв. и реш. Tile сталь мат - фото 16
  • Трап для душа AM.PM MasterFlow W01SCU1107004SB с затв. и реш. Tile сталь мат - фото 17
  • Трап для душа AM.PM MasterFlow W01SCU1107004SB с затв. и реш. Tile сталь мат - фото 18
  • Трап для душа AM.PM MasterFlow W01SCU1107004SB с затв. и реш. Tile сталь мат - фото 19
  • Трап для душа AM.PM MasterFlow W01SCU1107004SB с затв. и реш. Tile сталь мат - фото 20
  • Трап для душа AM.PM MasterFlow W01SCU1107004SB с затв. и реш. Tile сталь мат - фото 21
  • Трап для душа AM.PM MasterFlow W01SCU1107004SB с затв. и реш. Tile сталь мат - фото 22
  • Трап для душа AM.PM MasterFlow W01SCU1107004SB с затв. и реш. Tile сталь мат - фото 23
  • Трап для душа AM.PM MasterFlow W01SCU1107004SB с затв. и реш. Tile сталь мат - фото 24
  • Трап для душа AM.PM MasterFlow W01SCU1107004SB с затв. и реш. Tile сталь мат - фото 25
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 681048
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Душевые поддоны
Форма
прямоугольник
Цвет
сталь
Материал
Нержавеющая сталь, Пластик
Сифон в комплекте
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
77х19х17
Вес, кг.
3.11

Описание товара Трап для душа AM.PM MasterFlow W01SCU1107004SB с затв. и реш. Tile сталь мат

Душевой трап (лоток) AM PM MasterFlow является уникальной разработкой бренда AM PM. Этот трап (лоток) для душа предназначен для отвода воды из душевой зоны. Изделие обладает низкой высотой монтажа, возможностью регулировки и установки под плитку в ванной комнате. Диаметр выходной трубы - 40/50 мм. Материал корпуса и решетки – нержавеющая сталь. В комплекте душевого трапа корпус трапа, декоративная решетка, поворотный сифон, сухой магнитный затвор, решетка-фильтр, регулируемые опоры, гидроизолирующая прокладка, крючок для легкого снятия декоративной решетки, защитный вкладыш для защиты лотка во время монтажа, комплект крепежа.

Отзывы о товаре Трап для душа AM.PM MasterFlow W01SCU1107004SB с затв. и реш. Tile сталь мат




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Душевые поддоны
Форма
прямоугольник
Цвет
сталь
Материал
Нержавеющая сталь, Пластик
Сифон в комплекте
да
Страна производитель
Китай
Описание
Душевой трап (лоток) AM PM MasterFlow является уникальной разработкой бренда AM PM. Этот трап (лоток) для душа предназначен для отвода воды из душевой зоны. Изделие обладает низкой высотой монтажа, возможностью регулировки и установки под плитку в ванной комнате. Диаметр выходной трубы - 40/50 мм. Материал корпуса и решетки – нержавеющая сталь. В комплекте душевого трапа корпус трапа, декоративная решетка, поворотный сифон, сухой магнитный затвор, решетка-фильтр, регулируемые опоры, гидроизолирующая прокладка, крючок для легкого снятия декоративной решетки, защитный вкладыш для защиты лотка во время монтажа, комплект крепежа.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Трап для душа AM.PM MasterFlow W01SCU1107004SB с затв. и реш. Tile сталь мат - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...