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Трап для душа затв. Slim line 100см AM.PM MasterFlow W01SC-S11-100-05SB сталь купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Трап для душа затв. Slim line 100см AM.PM MasterFlow W01SC-S11-100-05SB сталь

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Трап для душа затв. Slim line 100см AM.PM MasterFlow W01SC-S11-100-05SB сталь - фото 1
Трап для душа затв. Slim line 100см AM.PM MasterFlow W01SC-S11-100-05SB сталь - фото 2
Трап для душа затв. Slim line 100см AM.PM MasterFlow W01SC-S11-100-05SB сталь - фото 3
Трап для душа затв. Slim line 100см AM.PM MasterFlow W01SC-S11-100-05SB сталь - фото 4
Трап для душа затв. Slim line 100см AM.PM MasterFlow W01SC-S11-100-05SB сталь - фото 5
Трап для душа затв. Slim line 100см AM.PM MasterFlow W01SC-S11-100-05SB сталь - фото 6
Трап для душа затв. Slim line 100см AM.PM MasterFlow W01SC-S11-100-05SB сталь - фото 7
Трап для душа затв. Slim line 100см AM.PM MasterFlow W01SC-S11-100-05SB сталь - фото 8
Трап для душа затв. Slim line 100см AM.PM MasterFlow W01SC-S11-100-05SB сталь - фото 9
Трап для душа затв. Slim line 100см AM.PM MasterFlow W01SC-S11-100-05SB сталь - фото 10
Трап для душа затв. Slim line 100см AM.PM MasterFlow W01SC-S11-100-05SB сталь - фото 11
Трап для душа затв. Slim line 100см AM.PM MasterFlow W01SC-S11-100-05SB сталь - фото 12
Трап для душа затв. Slim line 100см AM.PM MasterFlow W01SC-S11-100-05SB сталь - фото 13
Трап для душа затв. Slim line 100см AM.PM MasterFlow W01SC-S11-100-05SB сталь - фото 14
Трап для душа затв. Slim line 100см AM.PM MasterFlow W01SC-S11-100-05SB сталь - фото 15
Трап для душа затв. Slim line 100см AM.PM MasterFlow W01SC-S11-100-05SB сталь - фото 16
Трап для душа затв. Slim line 100см AM.PM MasterFlow W01SC-S11-100-05SB сталь - фото 17
Трап для душа затв. Slim line 100см AM.PM MasterFlow W01SC-S11-100-05SB сталь - фото 18
Трап для душа затв. Slim line 100см AM.PM MasterFlow W01SC-S11-100-05SB сталь - фото 19
Трап для душа затв. Slim line 100см AM.PM MasterFlow W01SC-S11-100-05SB сталь - фото 20
Трап для душа затв. Slim line 100см AM.PM MasterFlow W01SC-S11-100-05SB сталь - фото 21
Трап для душа затв. Slim line 100см AM.PM MasterFlow W01SC-S11-100-05SB сталь - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевые поддоны
Материал
Нержавеющая сталь, Пластик
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  • Трап для душа затв. Slim line 100см AM.PM MasterFlow W01SC-S11-100-05SB сталь - фото 2
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  • Трап для душа затв. Slim line 100см AM.PM MasterFlow W01SC-S11-100-05SB сталь - фото 7
  • Трап для душа затв. Slim line 100см AM.PM MasterFlow W01SC-S11-100-05SB сталь - фото 8
  • Трап для душа затв. Slim line 100см AM.PM MasterFlow W01SC-S11-100-05SB сталь - фото 9
  • Трап для душа затв. Slim line 100см AM.PM MasterFlow W01SC-S11-100-05SB сталь - фото 10
  • Трап для душа затв. Slim line 100см AM.PM MasterFlow W01SC-S11-100-05SB сталь - фото 11
  • Трап для душа затв. Slim line 100см AM.PM MasterFlow W01SC-S11-100-05SB сталь - фото 12
  • Трап для душа затв. Slim line 100см AM.PM MasterFlow W01SC-S11-100-05SB сталь - фото 13
  • Трап для душа затв. Slim line 100см AM.PM MasterFlow W01SC-S11-100-05SB сталь - фото 14
  • Трап для душа затв. Slim line 100см AM.PM MasterFlow W01SC-S11-100-05SB сталь - фото 15
  • Трап для душа затв. Slim line 100см AM.PM MasterFlow W01SC-S11-100-05SB сталь - фото 16
  • Трап для душа затв. Slim line 100см AM.PM MasterFlow W01SC-S11-100-05SB сталь - фото 17
  • Трап для душа затв. Slim line 100см AM.PM MasterFlow W01SC-S11-100-05SB сталь - фото 18
  • Трап для душа затв. Slim line 100см AM.PM MasterFlow W01SC-S11-100-05SB сталь - фото 19
  • Трап для душа затв. Slim line 100см AM.PM MasterFlow W01SC-S11-100-05SB сталь - фото 20
  • Трап для душа затв. Slim line 100см AM.PM MasterFlow W01SC-S11-100-05SB сталь - фото 21
  • Трап для душа затв. Slim line 100см AM.PM MasterFlow W01SC-S11-100-05SB сталь - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 681042
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Коллекция MasterFlow
filter_none Товар входит в коллекцию MasterFlow

Коллекция MasterFlow


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Душевые поддоны
Форма
прямоугольник
Цвет
сталь
Материал
Нержавеющая сталь, Пластик
Сифон в комплекте
да
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, м
1.07х0.16х0.12
Вес, кг.
3.13

Описание товара Трап для душа затв. Slim line 100см AM.PM MasterFlow W01SC-S11-100-05SB сталь

Душевые поддоны AM.PM представляют собой идеальное сочетание элегантного дизайна и передовых технологий. Изготовленные в Германии, они гарантируют высокое качество и долговечность. Прямоугольная форма поддона позволяет эффективно использовать пространство в ванной комнате, создавая стильный и современный интерьер. Конструкция поддона продумана до мелочей, что делает его установку быстрой и простой. Вес душевого поддона составляет всего 3,125 кг, что обеспечивает легкость транспортировки и установки. В комплект также входит сифон, что избавляет от необходимости приобретать его отдельно, обеспечивая дополнительное удобство для пользователей. Бренд AM.PM известен своей надежностью и качеством, что делает этот душевой поддон отличным выбором для всех, кто ценит комфорт и стиль в каждой детали.

Отзывы о товаре Трап для душа затв. Slim line 100см AM.PM MasterFlow W01SC-S11-100-05SB сталь




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Душевые поддоны
Форма
прямоугольник
Цвет
сталь
Материал
Нержавеющая сталь, Пластик
Сифон в комплекте
да
Страна производитель
Германия
Описание
Душевые поддоны AM.PM представляют собой идеальное сочетание элегантного дизайна и передовых технологий. Изготовленные в Германии, они гарантируют высокое качество и долговечность. Прямоугольная форма поддона позволяет эффективно использовать пространство в ванной комнате, создавая стильный и современный интерьер. Конструкция поддона продумана до мелочей, что делает его установку быстрой и простой. Вес душевого поддона составляет всего 3,125 кг, что обеспечивает легкость транспортировки и установки. В комплект также входит сифон, что избавляет от необходимости приобретать его отдельно, обеспечивая дополнительное удобство для пользователей. Бренд AM.PM известен своей надежностью и качеством, что делает этот душевой поддон отличным выбором для всех, кто ценит комфорт и стиль в каждой детали.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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