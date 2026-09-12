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Трап для душа затв. Cut Gradient 80см AM.PM MasterFlow W01SC-P11-080-01SB сталь купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Трап для душа затв. Cut Gradient 80см AM.PM MasterFlow W01SC-P11-080-01SB сталь

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Трап для душа затв. Cut Gradient 80см AM.PM MasterFlow W01SC-P11-080-01SB сталь - фото 1
Трап для душа затв. Cut Gradient 80см AM.PM MasterFlow W01SC-P11-080-01SB сталь - фото 2
Трап для душа затв. Cut Gradient 80см AM.PM MasterFlow W01SC-P11-080-01SB сталь - фото 3
Трап для душа затв. Cut Gradient 80см AM.PM MasterFlow W01SC-P11-080-01SB сталь - фото 4
Трап для душа затв. Cut Gradient 80см AM.PM MasterFlow W01SC-P11-080-01SB сталь - фото 5
Трап для душа затв. Cut Gradient 80см AM.PM MasterFlow W01SC-P11-080-01SB сталь - фото 6
Трап для душа затв. Cut Gradient 80см AM.PM MasterFlow W01SC-P11-080-01SB сталь - фото 7
Трап для душа затв. Cut Gradient 80см AM.PM MasterFlow W01SC-P11-080-01SB сталь - фото 8
Трап для душа затв. Cut Gradient 80см AM.PM MasterFlow W01SC-P11-080-01SB сталь - фото 9
Трап для душа затв. Cut Gradient 80см AM.PM MasterFlow W01SC-P11-080-01SB сталь - фото 10
Трап для душа затв. Cut Gradient 80см AM.PM MasterFlow W01SC-P11-080-01SB сталь - фото 11
Трап для душа затв. Cut Gradient 80см AM.PM MasterFlow W01SC-P11-080-01SB сталь - фото 12
Трап для душа затв. Cut Gradient 80см AM.PM MasterFlow W01SC-P11-080-01SB сталь - фото 13
Трап для душа затв. Cut Gradient 80см AM.PM MasterFlow W01SC-P11-080-01SB сталь - фото 14
Трап для душа затв. Cut Gradient 80см AM.PM MasterFlow W01SC-P11-080-01SB сталь - фото 15
Трап для душа затв. Cut Gradient 80см AM.PM MasterFlow W01SC-P11-080-01SB сталь - фото 16
Трап для душа затв. Cut Gradient 80см AM.PM MasterFlow W01SC-P11-080-01SB сталь - фото 17
Трап для душа затв. Cut Gradient 80см AM.PM MasterFlow W01SC-P11-080-01SB сталь - фото 18
Трап для душа затв. Cut Gradient 80см AM.PM MasterFlow W01SC-P11-080-01SB сталь - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевые поддоны
Вид оборудования
трап для душа
Материал
нержавеющая сталь
  • Трап для душа затв. Cut Gradient 80см AM.PM MasterFlow W01SC-P11-080-01SB сталь - фото 1
  • Трап для душа затв. Cut Gradient 80см AM.PM MasterFlow W01SC-P11-080-01SB сталь - фото 2
  • Трап для душа затв. Cut Gradient 80см AM.PM MasterFlow W01SC-P11-080-01SB сталь - фото 3
  • Трап для душа затв. Cut Gradient 80см AM.PM MasterFlow W01SC-P11-080-01SB сталь - фото 4
  • Трап для душа затв. Cut Gradient 80см AM.PM MasterFlow W01SC-P11-080-01SB сталь - фото 5
  • Трап для душа затв. Cut Gradient 80см AM.PM MasterFlow W01SC-P11-080-01SB сталь - фото 6
  • Трап для душа затв. Cut Gradient 80см AM.PM MasterFlow W01SC-P11-080-01SB сталь - фото 7
  • Трап для душа затв. Cut Gradient 80см AM.PM MasterFlow W01SC-P11-080-01SB сталь - фото 8
  • Трап для душа затв. Cut Gradient 80см AM.PM MasterFlow W01SC-P11-080-01SB сталь - фото 9
  • Трап для душа затв. Cut Gradient 80см AM.PM MasterFlow W01SC-P11-080-01SB сталь - фото 10
  • Трап для душа затв. Cut Gradient 80см AM.PM MasterFlow W01SC-P11-080-01SB сталь - фото 11
  • Трап для душа затв. Cut Gradient 80см AM.PM MasterFlow W01SC-P11-080-01SB сталь - фото 12
  • Трап для душа затв. Cut Gradient 80см AM.PM MasterFlow W01SC-P11-080-01SB сталь - фото 13
  • Трап для душа затв. Cut Gradient 80см AM.PM MasterFlow W01SC-P11-080-01SB сталь - фото 14
  • Трап для душа затв. Cut Gradient 80см AM.PM MasterFlow W01SC-P11-080-01SB сталь - фото 15
  • Трап для душа затв. Cut Gradient 80см AM.PM MasterFlow W01SC-P11-080-01SB сталь - фото 16
  • Трап для душа затв. Cut Gradient 80см AM.PM MasterFlow W01SC-P11-080-01SB сталь - фото 17
  • Трап для душа затв. Cut Gradient 80см AM.PM MasterFlow W01SC-P11-080-01SB сталь - фото 18
  • Трап для душа затв. Cut Gradient 80см AM.PM MasterFlow W01SC-P11-080-01SB сталь - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 681036
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Коллекция MasterFlow
filter_none Товар входит в коллекцию MasterFlow

Коллекция MasterFlow


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Душевые поддоны
Вид оборудования
трап для душа
Цвет
хром матовый
Комплектация
Корпус трапа, Решетка, Сифон, Сухой затвор, Решетка-фильтр, Опоры,Гидроизолирующая прокладка, Крючок, Инструкция
Материал
нержавеющая сталь
Длина решетки, мм
780
Ширина решетки, мм
110
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
87х19х17
Вес, кг.
3.63

Описание товара Трап для душа затв. Cut Gradient 80см AM.PM MasterFlow W01SC-P11-080-01SB сталь

Душевой трап (лоток) AM.PM MasterFlow является уникальной разработкой бренда AM.PM. Этот трап (лоток) для душа предназначен для отвода воды из душевой зоны. Изделие обладает низкой высотой монтажа, возможностью регулировки и установки под плитку в ванной комнате. Диаметр выходной трубы - 40/50 мм. Материал корпуса и решетки – нержавеющая сталь. В комплекте душевого трапа корпус трапа, декоративная решетка, поворотный сифон, сухой магнитный затвор, решетка-фильтр, регулируемые опоры, гидроизолирующая прокладка, крючок для легкого снятия декоративной решетки, защитный вкладыш для защиты лотка во время монтажа, комплект крепежа.

Отзывы о товаре Трап для душа затв. Cut Gradient 80см AM.PM MasterFlow W01SC-P11-080-01SB сталь




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Душевые поддоны
Вид оборудования
трап для душа
Цвет
хром матовый
Комплектация
Корпус трапа, Решетка, Сифон, Сухой затвор, Решетка-фильтр, Опоры,Гидроизолирующая прокладка, Крючок, Инструкция
Материал
нержавеющая сталь
Длина решетки, мм
780
Ширина решетки, мм
110
Страна производитель
Китай
Описание
Душевой трап (лоток) AM.PM MasterFlow является уникальной разработкой бренда AM.PM. Этот трап (лоток) для душа предназначен для отвода воды из душевой зоны. Изделие обладает низкой высотой монтажа, возможностью регулировки и установки под плитку в ванной комнате. Диаметр выходной трубы - 40/50 мм. Материал корпуса и решетки – нержавеющая сталь. В комплекте душевого трапа корпус трапа, декоративная решетка, поворотный сифон, сухой магнитный затвор, решетка-фильтр, регулируемые опоры, гидроизолирующая прокладка, крючок для легкого снятия декоративной решетки, защитный вкладыш для защиты лотка во время монтажа, комплект крепежа.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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