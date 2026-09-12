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Трап для душа затв. Cut Gradient 70см AM.PM MasterFlow W01SC-P11-070-01SB сталь купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Трап для душа затв. Cut Gradient 70см AM.PM MasterFlow W01SC-P11-070-01SB сталь

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W01SC-P11-070-01SB MasterFlow Трап для душа линейный универс затвор Cut Gradient 70см цвет сталь мат - фото 1
W01SC-P11-070-01SB MasterFlow Трап для душа линейный универс затвор Cut Gradient 70см цвет сталь мат - фото 2
W01SC-P11-070-01SB MasterFlow Трап для душа линейный универс затвор Cut Gradient 70см цвет сталь мат - фото 3
W01SC-P11-070-01SB MasterFlow Трап для душа линейный универс затвор Cut Gradient 70см цвет сталь мат - фото 4
W01SC-P11-070-01SB MasterFlow Трап для душа линейный универс затвор Cut Gradient 70см цвет сталь мат - фото 5
W01SC-P11-070-01SB MasterFlow Трап для душа линейный универс затвор Cut Gradient 70см цвет сталь мат - фото 6
W01SC-P11-070-01SB MasterFlow Трап для душа линейный универс затвор Cut Gradient 70см цвет сталь мат - фото 7
W01SC-P11-070-01SB MasterFlow Трап для душа линейный универс затвор Cut Gradient 70см цвет сталь мат - фото 8
W01SC-P11-070-01SB MasterFlow Трап для душа линейный универс затвор Cut Gradient 70см цвет сталь мат - фото 9
W01SC-P11-070-01SB MasterFlow Трап для душа линейный универс затвор Cut Gradient 70см цвет сталь мат - фото 10
W01SC-P11-070-01SB MasterFlow Трап для душа линейный универс затвор Cut Gradient 70см цвет сталь мат - фото 11
W01SC-P11-070-01SB MasterFlow Трап для душа линейный универс затвор Cut Gradient 70см цвет сталь мат - фото 12
W01SC-P11-070-01SB MasterFlow Трап для душа линейный универс затвор Cut Gradient 70см цвет сталь мат - фото 13
W01SC-P11-070-01SB MasterFlow Трап для душа линейный универс затвор Cut Gradient 70см цвет сталь мат - фото 14
W01SC-P11-070-01SB MasterFlow Трап для душа линейный универс затвор Cut Gradient 70см цвет сталь мат - фото 15
W01SC-P11-070-01SB MasterFlow Трап для душа линейный универс затвор Cut Gradient 70см цвет сталь мат - фото 16
W01SC-P11-070-01SB MasterFlow Трап для душа линейный универс затвор Cut Gradient 70см цвет сталь мат - фото 17
W01SC-P11-070-01SB MasterFlow Трап для душа линейный универс затвор Cut Gradient 70см цвет сталь мат - фото 18
W01SC-P11-070-01SB MasterFlow Трап для душа линейный универс затвор Cut Gradient 70см цвет сталь мат - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевые поддоны
  • W01SC-P11-070-01SB MasterFlow Трап для душа линейный универс затвор Cut Gradient 70см цвет сталь мат - фото 1
  • W01SC-P11-070-01SB MasterFlow Трап для душа линейный универс затвор Cut Gradient 70см цвет сталь мат - фото 2
  • W01SC-P11-070-01SB MasterFlow Трап для душа линейный универс затвор Cut Gradient 70см цвет сталь мат - фото 3
  • W01SC-P11-070-01SB MasterFlow Трап для душа линейный универс затвор Cut Gradient 70см цвет сталь мат - фото 4
  • W01SC-P11-070-01SB MasterFlow Трап для душа линейный универс затвор Cut Gradient 70см цвет сталь мат - фото 5
  • W01SC-P11-070-01SB MasterFlow Трап для душа линейный универс затвор Cut Gradient 70см цвет сталь мат - фото 6
  • W01SC-P11-070-01SB MasterFlow Трап для душа линейный универс затвор Cut Gradient 70см цвет сталь мат - фото 7
  • W01SC-P11-070-01SB MasterFlow Трап для душа линейный универс затвор Cut Gradient 70см цвет сталь мат - фото 8
  • W01SC-P11-070-01SB MasterFlow Трап для душа линейный универс затвор Cut Gradient 70см цвет сталь мат - фото 9
  • W01SC-P11-070-01SB MasterFlow Трап для душа линейный универс затвор Cut Gradient 70см цвет сталь мат - фото 10
  • W01SC-P11-070-01SB MasterFlow Трап для душа линейный универс затвор Cut Gradient 70см цвет сталь мат - фото 11
  • W01SC-P11-070-01SB MasterFlow Трап для душа линейный универс затвор Cut Gradient 70см цвет сталь мат - фото 12
  • W01SC-P11-070-01SB MasterFlow Трап для душа линейный универс затвор Cut Gradient 70см цвет сталь мат - фото 13
  • W01SC-P11-070-01SB MasterFlow Трап для душа линейный универс затвор Cut Gradient 70см цвет сталь мат - фото 14
  • W01SC-P11-070-01SB MasterFlow Трап для душа линейный универс затвор Cut Gradient 70см цвет сталь мат - фото 15
  • W01SC-P11-070-01SB MasterFlow Трап для душа линейный универс затвор Cut Gradient 70см цвет сталь мат - фото 16
  • W01SC-P11-070-01SB MasterFlow Трап для душа линейный универс затвор Cut Gradient 70см цвет сталь мат - фото 17
  • W01SC-P11-070-01SB MasterFlow Трап для душа линейный универс затвор Cut Gradient 70см цвет сталь мат - фото 18
  • W01SC-P11-070-01SB MasterFlow Трап для душа линейный универс затвор Cut Gradient 70см цвет сталь мат - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 790 руб. 
Начислим 1068 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 681034
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Трап для душа затв. Cut Gradient 70см AM.PM MasterFlow W01SC-P11-070-01SB сталь
17 790 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция MasterFlow
filter_none Товар входит в коллекцию MasterFlow

Коллекция MasterFlow


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Душевые поддоны
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
77х19х17
Вес, кг.
3.11

Описание товара Трап для душа затв. Cut Gradient 70см AM.PM MasterFlow W01SC-P11-070-01SB сталь

Душевой трап (лоток) AM PM MasterFlow является уникальной разработкой бренда AM PM. Этот трап (лоток) для душа предназначен для отвода воды из душевой зоны. Изделие обладает низкой высотой монтажа, возможностью регулировки и установки под плитку в ванной комнате. Диаметр выходной трубы - 40/50 мм. Материал корпуса и решетки – нержавеющая сталь. В комплекте душевого трапа корпус трапа, декоративная решетка, поворотный сифон, сухой магнитный затвор, решетка-фильтр, регулируемые опоры, гидроизолирующая прокладка, крючок для легкого снятия декоративной решетки, защитный вкладыш для защиты лотка во время монтажа, комплект крепежа.

Отзывы о товаре Трап для душа затв. Cut Gradient 70см AM.PM MasterFlow W01SC-P11-070-01SB сталь




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Душевые поддоны
Страна производитель
Китай
Описание
Душевой трап (лоток) AM PM MasterFlow является уникальной разработкой бренда AM PM. Этот трап (лоток) для душа предназначен для отвода воды из душевой зоны. Изделие обладает низкой высотой монтажа, возможностью регулировки и установки под плитку в ванной комнате. Диаметр выходной трубы - 40/50 мм. Материал корпуса и решетки – нержавеющая сталь. В комплекте душевого трапа корпус трапа, декоративная решетка, поворотный сифон, сухой магнитный затвор, решетка-фильтр, регулируемые опоры, гидроизолирующая прокладка, крючок для легкого снятия декоративной решетки, защитный вкладыш для защиты лотка во время монтажа, комплект крепежа.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Трап для душа затв. Cut Gradient 70см AM.PM MasterFlow W01SC-P11-070-01SB сталь - данный товар вы можете купить по цене 17790 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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