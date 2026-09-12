Трап для душа затв. Cut Gradient 60см AM.PM MasterFlow W01SC-P11-060-01SB сталь
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Трап для душа затв. Cut Gradient 60см AM.PM MasterFlow W01SC-P11-060-01SB сталь
Душевой трап (лоток) AM PM MasterFlow является уникальной разработкой бренда AM PM. Этот трап (лоток) для душа предназначен для отвода воды из душевой зоны. Изделие обладает низкой высотой монтажа, возможностью регулировки и установки под плитку в ванной комнате. Диаметр выходной трубы - 40/50 мм. Материал корпуса и решетки – нержавеющая сталь. В комплекте душевого трапа корпус трапа, декоративная решетка, поворотный сифон, сухой магнитный затвор, решетка-фильтр, регулируемые опоры, гидроизолирующая прокладка, крючок для легкого снятия декоративной решетки, защитный вкладыш для защиты лотка во время монтажа, комплект крепежа.
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Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
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