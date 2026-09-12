Трап для душа затв. Cut Gradient 40см AM.PM MasterFlow W01SC-P11-040-01BM черный
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Коллекция MasterFlow
-
В наличииЦена 4 690 руб.1173 руб. в СплитТрап для душа затв. Cut Gradient 10см AM.PM MasterFlow W01BD-P11...
-
В наличииЦена 4 390 руб.1098 руб. в СплитТрап для душа затв. Cut Gradient 10см AM.PM MasterFlow W01BD-P11...
-
В наличииЦена 16 290 руб.4073 руб. в СплитТрап для душа затв. Cut Gradient 40см AM.PM MasterFlow W01SC-P11...
-
В наличииЦена 14 790 руб.3698 руб. в СплитТрап для душа затв. Cut Gradient 40см AM.PM MasterFlow W01SC-P11...
-
В наличииЦена 15 490 руб.3873 руб. в СплитТрап для душа затв. Cut Gradient 50см AM.PM MasterFlow W01SC-P11...
-
В наличииЦена 17 790 руб.4448 руб. в СплитТрап для душа затв. Cut Gradient 70см AM.PM MasterFlow W01SC-P11...
-
В наличииЦена 20 390 руб.5098 руб. в СплитТрап для душа затв. Cut Gradient 80см AM.PM MasterFlow W01SC-P11...
-
В наличииЦена 21 090 руб.5273 руб. в СплитТрап для душа затв. Slim line 60см AM.PM MasterFlow W01SC-S11-06...
-
В наличииЦена 19 190 руб.4798 руб. в СплитТрап для душа затв. Slim line 60см AM.PM MasterFlow W01SC-S11-06...
-
В наличииЦена 20 690 руб.5173 руб. в СплитТрап для душа затв. Slim line 80см AM.PM MasterFlow W01SC-S11-08...
-
В наличииЦена 24 390 руб.6098 руб. в СплитТрап для душа затв. Slim line 100см AM.PM MasterFlow W01SC-S11-1...
-
В наличииЦена 16 990 руб.4248 руб. в СплитТрап для душа затв. Tile 50см AM.PM MasterFlow W01SC-U11-050-04...
-
В наличииЦена 18 490 руб.4623 руб. в СплитТрап для душа затв. Tile 60см AM.PM MasterFlow W01SC-U11-060-04...
-
В наличииЦена 20 390 руб.5098 руб. в СплитТрап для душа затв. Tile 80см AM.PM MasterFlow W01SC-U11-080-04...
-
В наличииЦена 19 190 руб.4798 руб. в СплитТрап для душа затв. Tile 90см AM.PM MasterFlow W01SC-U11-090-04...
Характеристики
Описание товара Трап для душа затв. Cut Gradient 40см AM.PM MasterFlow W01SC-P11-040-01BM черный
Непревзойденный ультрамодный дизайн решетки трапа, детально проработанная форма изделия, точные выверенные линии. Представляем инновационный трап для душа Masterflow. Трап для душа имеет высокую пропускную способность 50 л/мин. Обладает комбинированным затвором: сухим магнитным и гидрозатвором, проверенной технологией. Данная технология гарантирует 100% защиту от проникновения запахов из канализации, высокую надежность и долговечность. Выдерживает даже самые большие механические нагрузки. Поворотный сифон на 360 градусов позволяет установить трап наиболее удобным и комфортным образом. Продукт обладает низкой высотой монтажа и возможностью регулировки, что предполагает экономию бюджета при заливке пола. Трап выполнен из высококачественной нержавеющей стали марки AISI 304. Выход разработан на два диаметра: 40 и 50 мм, которые выбираются в процессе монтажа. Размер изделия 40 см. Дизайн трапа выполнен в элегантном матовом черном цвете.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 15 490 руб.3873 руб. в СплитТрап для душа затв. Cut Gradient 50см AM.PM MasterFlow W01SC-P11...
-
В наличииЦена 16 190 руб.4048 руб. в СплитТрап для душа затв. Tile 90см AM.PM PrimeFlow W02SC-U11-090-04B...
-
В наличииЦена 16 990 руб.4248 руб. в СплитТрап для душа затв. Tile 50см AM.PM MasterFlow W01SC-U11-050-04...
-
В наличииЦена 17 590 руб.4398 руб. в СплитПоддон душевой 90x90 AM.PM X-Joy Twin Slide W88T-205-090W белый
-
В наличииЦена 17 790 руб.4448 руб. в СплитТрап для душа затв. Cut Gradient 70см AM.PM MasterFlow W01SC-P11...
-
В наличииЦена 18 490 руб.4623 руб. в СплитТрап для душа затв. Tile 60см AM.PM MasterFlow W01SC-U11-060-04...
-
В наличииЦена 19 190 руб.4798 руб. в СплитТрап для душа затв. Slim line 60см AM.PM MasterFlow W01SC-S11-06...
-
В наличииЦена 19 190 руб.4798 руб. в СплитТрап для душа затв. Tile 90см AM.PM MasterFlow W01SC-U11-090-04...
-
В наличииЦена 20 390 руб.5098 руб. в СплитТрап для душа затв. Cut Gradient 80см AM.PM MasterFlow W01SC-P11...
-
В наличииЦена 20 390 руб.5098 руб. в СплитТрап для душа затв. Tile 80см AM.PM MasterFlow W01SC-U11-080-04...
-
В наличииЦена 20 690 руб.5173 руб. в СплитТрап для душа затв. Slim line 80см AM.PM MasterFlow W01SC-S11-08...
-
В наличииЦена 21 090 руб.5273 руб. в СплитТрап для душа затв. Slim line 60см AM.PM MasterFlow W01SC-S11-06...
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Отзывы о товаре Трап для душа затв. Cut Gradient 40см AM.PM MasterFlow W01SC-P11-040-01BM черный