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Трап для душа затв. Cut Gradient 10см AM.PM MasterFlow W01BD-P11-010-01SB сталь купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Трап для душа затв. Cut Gradient 10см AM.PM MasterFlow W01BD-P11-010-01SB сталь

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Трап для душа затв. Cut Gradient 10см AM.PM MasterFlow W01BD-P11-010-01SB сталь - фото 1
Трап для душа затв. Cut Gradient 10см AM.PM MasterFlow W01BD-P11-010-01SB сталь - фото 2
Трап для душа затв. Cut Gradient 10см AM.PM MasterFlow W01BD-P11-010-01SB сталь - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевые поддоны
Вид оборудования
трап для душа
Форма поддона
квадратная
Материал
Нержавеющая сталь, Пластик
Диаметр сливного отверстия, мм
50
  • Трап для душа затв. Cut Gradient 10см AM.PM MasterFlow W01BD-P11-010-01SB сталь - фото 1
  • Трап для душа затв. Cut Gradient 10см AM.PM MasterFlow W01BD-P11-010-01SB сталь - фото 2
  • Трап для душа затв. Cut Gradient 10см AM.PM MasterFlow W01BD-P11-010-01SB сталь - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 390 руб. 
Начислим 264 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 681026
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Трап для душа затв. Cut Gradient 10см AM.PM MasterFlow W01BD-P11-010-01SB сталь
4 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция MasterFlow
filter_none Товар входит в коллекцию MasterFlow

Коллекция MasterFlow


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Душевые поддоны
Вид оборудования
трап для душа
Цвет
стальной
Комплектация
решетка, трап в сборе, гидроизолирующая прокладка, крючок, инструкция, упаковка
Форма поддона
квадратная
Материал
Нержавеющая сталь, Пластик
Диаметр сливного отверстия, мм
50
Длина решетки, мм
100
Ширина решетки, мм
100
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
24х21х15
Вес, г.
850

Описание товара Трап для душа затв. Cut Gradient 10см AM.PM MasterFlow W01BD-P11-010-01SB сталь

Соединение непревзойденного дизайна и функциональности в трапе для душа MasterFlow квадратной формы. Ультрамодная дизайнерская решетка подойдет для любых интерьеров ванных комнат. Трап будет любимой органичной деталью, дополняющей ваш душ. Обладает надежным комбинированным затвором. Максимальное предотвращение проникновения запахов из канализации. Широкий фланец трапа позволяет надежно установить и закрепить изделие в напольной поверхности, что помогает предотвратить риск протечек и повреждений изделия. Продукт обладает возможностью регулировки высоты монтажа, что предполагает экономию бюджета при заливке пола. Выход изделия на 50 мм. Размер трапа 10 см. Дизайн продукта выполнен в матовом стальном цвете.

Отзывы о товаре Трап для душа затв. Cut Gradient 10см AM.PM MasterFlow W01BD-P11-010-01SB сталь




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Душевые поддоны
Вид оборудования
трап для душа
Цвет
стальной
Комплектация
решетка, трап в сборе, гидроизолирующая прокладка, крючок, инструкция, упаковка
Форма поддона
квадратная
Материал
Нержавеющая сталь, Пластик
Диаметр сливного отверстия, мм
50
Длина решетки, мм
100
Ширина решетки, мм
100
Страна производитель
Германия
Описание
Соединение непревзойденного дизайна и функциональности в трапе для душа MasterFlow квадратной формы. Ультрамодная дизайнерская решетка подойдет для любых интерьеров ванных комнат. Трап будет любимой органичной деталью, дополняющей ваш душ. Обладает надежным комбинированным затвором. Максимальное предотвращение проникновения запахов из канализации. Широкий фланец трапа позволяет надежно установить и закрепить изделие в напольной поверхности, что помогает предотвратить риск протечек и повреждений изделия. Продукт обладает возможностью регулировки высоты монтажа, что предполагает экономию бюджета при заливке пола. Выход изделия на 50 мм. Размер трапа 10 см. Дизайн продукта выполнен в матовом стальном цвете.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Трап для душа затв. Cut Gradient 10см AM.PM MasterFlow W01BD-P11-010-01SB сталь - по цене 4390 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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