Трап для душа затв. Cut Gradient 10см AM.PM MasterFlow W01BD-P11-010-01BM черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевые поддоны
Материал
Нержавеющая сталь, Пластик
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 690 руб.
В наличии
Код товара: 681025
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
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4 690 руб.
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Коллекция MasterFlow
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Душевые поддоны
Форма
квадрат
Цвет
черный
Материал
Нержавеющая сталь, Пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х21х15
Вес, г.
850
Описание товара Трап для душа затв. Cut Gradient 10см AM.PM MasterFlow W01BD-P11-010-01BM черный
Душевой трап (лоток) AM PM MasterFlow является уникальной разработкой бренда AM PM. Этот точечный трап для душа предназначен для отвода воды из душевой зоны и других помещений, где не предполагается регулярное использование трапа. Диаметр выходной трубы - 50 мм. Материал корпуса – полипропилен. Материал решетки – нержавеющая сталь. В комплекте душевого трапа AM PM MasterFlow трап, декоративная решетка, комбинированный затвор с решеткой-фильтром, гидроизолирующая прокладка, крючок для легкого снятия декоративной решетки, комплект крепежа.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
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Бренд
Тип товара
Душевые поддоны
Форма
квадрат
Цвет
черный
Материал
Нержавеющая сталь, Пластик
Страна производитель
Китай
Душевой трап (лоток) AM PM MasterFlow является уникальной разработкой бренда AM PM. Этот точечный трап для душа предназначен для отвода воды из душевой зоны и других помещений, где не предполагается регулярное использование трапа. Диаметр выходной трубы - 50 мм. Материал корпуса – полипропилен. Материал решетки – нержавеющая сталь. В комплекте душевого трапа AM PM MasterFlow трап, декоративная решетка, комбинированный затвор с решеткой-фильтром, гидроизолирующая прокладка, крючок для легкого снятия декоративной решетки, комплект крепежа.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Трап для душа затв. Cut Gradient 10см AM.PM MasterFlow W01BD-P11-010-01BM черный - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4690 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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