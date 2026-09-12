Top.Mail.Ru
Трап для душа затв. Cut Gradient 10см AM.PM MasterFlow W01BD-P11-010-01BM черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Трап для душа затв. Cut Gradient 10см AM.PM MasterFlow W01BD-P11-010-01BM черный

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Трап для душа затв. Cut Gradient 10см AM.PM MasterFlow W01BD-P11-010-01BM черный - фото 1
Трап для душа затв. Cut Gradient 10см AM.PM MasterFlow W01BD-P11-010-01BM черный - фото 2
Трап для душа затв. Cut Gradient 10см AM.PM MasterFlow W01BD-P11-010-01BM черный - фото 3
Трап для душа затв. Cut Gradient 10см AM.PM MasterFlow W01BD-P11-010-01BM черный - фото 4
Трап для душа затв. Cut Gradient 10см AM.PM MasterFlow W01BD-P11-010-01BM черный - фото 5
Трап для душа затв. Cut Gradient 10см AM.PM MasterFlow W01BD-P11-010-01BM черный - фото 6
Трап для душа затв. Cut Gradient 10см AM.PM MasterFlow W01BD-P11-010-01BM черный - фото 7
Трап для душа затв. Cut Gradient 10см AM.PM MasterFlow W01BD-P11-010-01BM черный - фото 8
Трап для душа затв. Cut Gradient 10см AM.PM MasterFlow W01BD-P11-010-01BM черный - фото 9
Трап для душа затв. Cut Gradient 10см AM.PM MasterFlow W01BD-P11-010-01BM черный - фото 10
Трап для душа затв. Cut Gradient 10см AM.PM MasterFlow W01BD-P11-010-01BM черный - фото 11
Трап для душа затв. Cut Gradient 10см AM.PM MasterFlow W01BD-P11-010-01BM черный - фото 12
Трап для душа затв. Cut Gradient 10см AM.PM MasterFlow W01BD-P11-010-01BM черный - фото 13
Трап для душа затв. Cut Gradient 10см AM.PM MasterFlow W01BD-P11-010-01BM черный - фото 14
Трап для душа затв. Cut Gradient 10см AM.PM MasterFlow W01BD-P11-010-01BM черный - фото 15
Трап для душа затв. Cut Gradient 10см AM.PM MasterFlow W01BD-P11-010-01BM черный - фото 16
Трап для душа затв. Cut Gradient 10см AM.PM MasterFlow W01BD-P11-010-01BM черный - фото 17
Трап для душа затв. Cut Gradient 10см AM.PM MasterFlow W01BD-P11-010-01BM черный - фото 18
Трап для душа затв. Cut Gradient 10см AM.PM MasterFlow W01BD-P11-010-01BM черный - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевые поддоны
Материал
Нержавеющая сталь, Пластик
  • Трап для душа затв. Cut Gradient 10см AM.PM MasterFlow W01BD-P11-010-01BM черный - фото 1
  • Трап для душа затв. Cut Gradient 10см AM.PM MasterFlow W01BD-P11-010-01BM черный - фото 2
  • Трап для душа затв. Cut Gradient 10см AM.PM MasterFlow W01BD-P11-010-01BM черный - фото 3
  • Трап для душа затв. Cut Gradient 10см AM.PM MasterFlow W01BD-P11-010-01BM черный - фото 4
  • Трап для душа затв. Cut Gradient 10см AM.PM MasterFlow W01BD-P11-010-01BM черный - фото 5
  • Трап для душа затв. Cut Gradient 10см AM.PM MasterFlow W01BD-P11-010-01BM черный - фото 6
  • Трап для душа затв. Cut Gradient 10см AM.PM MasterFlow W01BD-P11-010-01BM черный - фото 7
  • Трап для душа затв. Cut Gradient 10см AM.PM MasterFlow W01BD-P11-010-01BM черный - фото 8
  • Трап для душа затв. Cut Gradient 10см AM.PM MasterFlow W01BD-P11-010-01BM черный - фото 9
  • Трап для душа затв. Cut Gradient 10см AM.PM MasterFlow W01BD-P11-010-01BM черный - фото 10
  • Трап для душа затв. Cut Gradient 10см AM.PM MasterFlow W01BD-P11-010-01BM черный - фото 11
  • Трап для душа затв. Cut Gradient 10см AM.PM MasterFlow W01BD-P11-010-01BM черный - фото 12
  • Трап для душа затв. Cut Gradient 10см AM.PM MasterFlow W01BD-P11-010-01BM черный - фото 13
  • Трап для душа затв. Cut Gradient 10см AM.PM MasterFlow W01BD-P11-010-01BM черный - фото 14
  • Трап для душа затв. Cut Gradient 10см AM.PM MasterFlow W01BD-P11-010-01BM черный - фото 15
  • Трап для душа затв. Cut Gradient 10см AM.PM MasterFlow W01BD-P11-010-01BM черный - фото 16
  • Трап для душа затв. Cut Gradient 10см AM.PM MasterFlow W01BD-P11-010-01BM черный - фото 17
  • Трап для душа затв. Cut Gradient 10см AM.PM MasterFlow W01BD-P11-010-01BM черный - фото 18
  • Трап для душа затв. Cut Gradient 10см AM.PM MasterFlow W01BD-P11-010-01BM черный - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 690 руб. 
Начислим 282 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 681025
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Трап для душа затв. Cut Gradient 10см AM.PM MasterFlow W01BD-P11-010-01BM черный
4 690 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция MasterFlow
filter_none Товар входит в коллекцию MasterFlow

Коллекция MasterFlow


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Душевые поддоны
Форма
квадрат
Цвет
черный
Материал
Нержавеющая сталь, Пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х21х15
Вес, г.
850

Описание товара Трап для душа затв. Cut Gradient 10см AM.PM MasterFlow W01BD-P11-010-01BM черный

Душевой трап (лоток) AM PM MasterFlow является уникальной разработкой бренда AM PM. Этот точечный трап для душа предназначен для отвода воды из душевой зоны и других помещений, где не предполагается регулярное использование трапа. Диаметр выходной трубы - 50 мм. Материал корпуса – полипропилен. Материал решетки – нержавеющая сталь. В комплекте душевого трапа AM PM MasterFlow трап, декоративная решетка, комбинированный затвор с решеткой-фильтром, гидроизолирующая прокладка, крючок для легкого снятия декоративной решетки, комплект крепежа.

Отзывы о товаре Трап для душа затв. Cut Gradient 10см AM.PM MasterFlow W01BD-P11-010-01BM черный




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Душевые поддоны
Форма
квадрат
Цвет
черный
Материал
Нержавеющая сталь, Пластик
Страна производитель
Китай
Описание
Душевой трап (лоток) AM PM MasterFlow является уникальной разработкой бренда AM PM. Этот точечный трап для душа предназначен для отвода воды из душевой зоны и других помещений, где не предполагается регулярное использование трапа. Диаметр выходной трубы - 50 мм. Материал корпуса – полипропилен. Материал решетки – нержавеющая сталь. В комплекте душевого трапа AM PM MasterFlow трап, декоративная решетка, комбинированный затвор с решеткой-фильтром, гидроизолирующая прокладка, крючок для легкого снятия декоративной решетки, комплект крепежа.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Трап для душа затв. Cut Gradient 10см AM.PM MasterFlow W01BD-P11-010-01BM черный - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4690 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...