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Душевая система с термостатом AM.PM X-Joy F0785A444 роз. золото купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Душевая система с термостатом AM.PM X-Joy F0785A444 роз. золото

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Душевая система с термостатом AM.PM X-Joy F0785A444 роз. золото - фото 1
Душевая система с термостатом AM.PM X-Joy F0785A444 роз. золото - фото 2
Душевая система с термостатом AM.PM X-Joy F0785A444 роз. золото - фото 3
Душевая система с термостатом AM.PM X-Joy F0785A444 роз. золото - фото 4
Душевая система с термостатом AM.PM X-Joy F0785A444 роз. золото - фото 5
Душевая система с термостатом AM.PM X-Joy F0785A444 роз. золото - фото 6
Душевая система с термостатом AM.PM X-Joy F0785A444 роз. золото - фото 7
Душевая система с термостатом AM.PM X-Joy F0785A444 роз. золото - фото 8
Душевая система с термостатом AM.PM X-Joy F0785A444 роз. золото - фото 9
Душевая система с термостатом AM.PM X-Joy F0785A444 роз. золото - фото 10
Душевая система с термостатом AM.PM X-Joy F0785A444 роз. золото - фото 11
Душевая система с термостатом AM.PM X-Joy F0785A444 роз. золото - фото 12
Душевая система с термостатом AM.PM X-Joy F0785A444 роз. золото - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевая система
Цвет
розовое золото
Диаметр верхнего душа, мм
22 см
Диаметр ручного душа, мм
12 см
Длина душевого шланга, см
175
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
3
Наличие полочки
нет
Смеситель с термостатом
да
  • Душевая система с термостатом AM.PM X-Joy F0785A444 роз. золото - фото 1
  • Душевая система с термостатом AM.PM X-Joy F0785A444 роз. золото - фото 2
  • Душевая система с термостатом AM.PM X-Joy F0785A444 роз. золото - фото 3
  • Душевая система с термостатом AM.PM X-Joy F0785A444 роз. золото - фото 4
  • Душевая система с термостатом AM.PM X-Joy F0785A444 роз. золото - фото 5
  • Душевая система с термостатом AM.PM X-Joy F0785A444 роз. золото - фото 6
  • Душевая система с термостатом AM.PM X-Joy F0785A444 роз. золото - фото 7
  • Душевая система с термостатом AM.PM X-Joy F0785A444 роз. золото - фото 8
  • Душевая система с термостатом AM.PM X-Joy F0785A444 роз. золото - фото 9
  • Душевая система с термостатом AM.PM X-Joy F0785A444 роз. золото - фото 10
  • Душевая система с термостатом AM.PM X-Joy F0785A444 роз. золото - фото 11
  • Душевая система с термостатом AM.PM X-Joy F0785A444 роз. золото - фото 12
  • Душевая система с термостатом AM.PM X-Joy F0785A444 роз. золото - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
65 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 681023
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Коллекция X-Joy
filter_none Товар входит в коллекцию X-Joy

Коллекция X-Joy


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Душевая система
Цвет
розовое золото
Диаметр верхнего душа, мм
22 см
Диаметр ручного душа, мм
12 см
Длина душевого шланга, см
175
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
3
Наличие полочки
нет
Наличие мыльницы
нет
Наличие излива у смесителя
нет
Смеситель с термостатом
да
Скрытый монтаж
нет
Особенности
присоединительный размер 1/2 дюйм.
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, м
1.05х0.42х0.15
Вес, кг.
6

Описание товара Душевая система с термостатом AM.PM X-Joy F0785A444 роз. золото

Новое прочтение культовой коллекции X-Joy. Еще больше инновационных решений для вашей ванной комнаты. Трендовые формы, технологичные материалы и продуманные детали, которые теперь доступны каждому. По самой привлекательной цене. Настоящее произведение ювелирного искусства в вашей ванной комнате: нежный оттенок розового золота получается методом вакуумного напыления смеси 24-каратного золота, серебра и меди, в процессе которого микрочастицы сплава образуют стойкое соединений с латунной основой. Благодаря специально спроектированной эргономичной ручке вы можете управлять душевой системой даже с мыльными руками. Термостатический картридж с высокочувствительным термоэлементом и быстрой реакцией на изменения температуры или давления надежно защищает от ожога даже при внезапном отключении холодной воды.

Отзывы о товаре Душевая система с термостатом AM.PM X-Joy F0785A444 роз. золото




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Душевая система
Цвет
розовое золото
Диаметр верхнего душа, мм
22 см
Диаметр ручного душа, мм
12 см
Длина душевого шланга, см
175
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
3
Наличие полочки
нет
Наличие мыльницы
нет
Наличие излива у смесителя
нет
Смеситель с термостатом
да
Развернуть
Скрытый монтаж
нет
Особенности
присоединительный размер 1/2 дюйм.
Страна производитель
Германия
Описание
Новое прочтение культовой коллекции X-Joy. Еще больше инновационных решений для вашей ванной комнаты. Трендовые формы, технологичные материалы и продуманные детали, которые теперь доступны каждому. По самой привлекательной цене. Настоящее произведение ювелирного искусства в вашей ванной комнате: нежный оттенок розового золота получается методом вакуумного напыления смеси 24-каратного золота, серебра и меди, в процессе которого микрочастицы сплава образуют стойкое соединений с латунной основой. Благодаря специально спроектированной эргономичной ручке вы можете управлять душевой системой даже с мыльными руками. Термостатический картридж с высокочувствительным термоэлементом и быстрой реакцией на изменения температуры или давления надежно защищает от ожога даже при внезапном отключении холодной воды.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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