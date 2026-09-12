Гигиенический набор для душа AM.PM X-Joy TouchReel F0H85A500 хром
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Смесители для биде
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 890 руб.
В наличии
Код товара: 681016
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
22 890 руб.
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Коллекция X-Joy TouchReel
Коллекция X-Joy TouchReel
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Смесители для биде
Высота, см
12
Страна бренда
Германия
Ширина, см
18
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
да
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Особенности
нажимной
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х16х12
Вес, кг.
2.15
Описание товара Гигиенический набор для душа AM.PM X-Joy TouchReel F0H85A500 хром
Откройте для себя невероятный спектр возможностей с новым гигиеническим решением из коллекции X-Joy. Ультратрендовый компактный дизайн этого смесителя принадлежит авторству всемирно известной австрийской студии GP designpartners. Впервые на рынке гигиеническое решение с нажимным смесителем. Интуитивная понятная система управления TouchReel для включения/выключения смесителя одним нажатием. Новая эргономичная форма лейки идеально ложится в руку. Для максимального удобства была разработана возможность регулировки воды прямо на лейке.
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Бренд
Тип товара
Смесители для биде
Высота, см
12
Страна бренда
Германия
Ширина, см
18
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Запорный клапан
керамический картридж
Развернуть
Встраиваемый
да
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Особенности
нажимной
Страна производитель
Китай
Откройте для себя невероятный спектр возможностей с новым гигиеническим решением из коллекции X-Joy. Ультратрендовый компактный дизайн этого смесителя принадлежит авторству всемирно известной австрийской студии GP designpartners. Впервые на рынке гигиеническое решение с нажимным смесителем. Интуитивная понятная система управления TouchReel для включения/выключения смесителя одним нажатием. Новая эргономичная форма лейки идеально ложится в руку. Для максимального удобства была разработана возможность регулировки воды прямо на лейке.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, черные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные, элитные, для ванной без душа
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, черные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные, элитные, для ванной без душа
Гигиенический набор для душа AM.PM X-Joy TouchReel F0H85A500 хром - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 22890 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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