Top.Mail.Ru
Гигиенический набор для душа AM.PM X-Joy TouchReel F0H85A822 черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Гигиенический набор для душа AM.PM X-Joy TouchReel F0H85A822 черный

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для душа
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 681015
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция X-Joy TouchReel
filter_none Товар входит в коллекцию X-Joy TouchReel

Коллекция X-Joy TouchReel


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Смесители для душа
Высота, см
8.5
Страна бренда
Германия
Ширина, см
24.5
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Особенности
с держателем для туалетной бумаги
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х23х9
Вес, кг.
1.65

Описание товара Гигиенический набор для душа AM.PM X-Joy TouchReel F0H85A822 черный

Первая в мире коллекция нажимных смесителей для ванной комнаты была создана в рамках коллекции X-Joy всемирно известным дизайн-бюро GP designpartners, Австрия. Интуитивная понятная система управления TouchReel для включения/выключения смесителя одним нажатием. Максимально простое управление температурой воды для тех, кто не хочет ничего настраивать. Весь продукт представляет собой удобную полочку, на которой можно разместить все, что необходимо вам под рукой. На интегрированном держателе можно размещать туалетную бумагу, а на крючке - полотенце.



Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, для накладной раковины, российские, из нержавеющей стали, на кухню недорогие, электронные, элитные

Отзывы о товаре Гигиенический набор для душа AM.PM X-Joy TouchReel F0H85A822 черный




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Смесители для душа
Высота, см
8.5
Страна бренда
Германия
Ширина, см
24.5
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Запорный клапан
керамический картридж
Развернуть
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Особенности
с держателем для туалетной бумаги
Страна производитель
Китай
Описание
Первая в мире коллекция нажимных смесителей для ванной комнаты была создана в рамках коллекции X-Joy всемирно известным дизайн-бюро GP designpartners, Австрия. Интуитивная понятная система управления TouchReel для включения/выключения смесителя одним нажатием. Максимально простое управление температурой воды для тех, кто не хочет ничего настраивать. Весь продукт представляет собой удобную полочку, на которой можно разместить все, что необходимо вам под рукой. На интегрированном держателе можно размещать туалетную бумагу, а на крючке - полотенце.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, для накладной раковины, российские, из нержавеющей стали, на кухню недорогие, электронные, элитные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Гигиенический набор для душа AM.PM X-Joy TouchReel F0H85A822 черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...