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Гигиенический набор для душа AM.PM Like F0202622 черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Гигиенический набор для душа AM.PM Like F0202622 черный

24 Отзывы
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Гигиенический набор для душа AM.PM Like F0202622 черный - фото 1
Гигиенический набор для душа AM.PM Like F0202622 черный - фото 2
Гигиенический набор для душа AM.PM Like F0202622 черный - фото 3
Гигиенический набор для душа AM.PM Like F0202622 черный - фото 4
Гигиенический набор для душа AM.PM Like F0202622 черный - фото 5
Гигиенический набор для душа AM.PM Like F0202622 черный - фото 6
Гигиенический набор для душа AM.PM Like F0202622 черный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для биде
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
  • Гигиенический набор для душа AM.PM Like F0202622 черный - фото 1
  • Гигиенический набор для душа AM.PM Like F0202622 черный - фото 2
  • Гигиенический набор для душа AM.PM Like F0202622 черный - фото 3
  • Гигиенический набор для душа AM.PM Like F0202622 черный - фото 4
  • Гигиенический набор для душа AM.PM Like F0202622 черный - фото 5
  • Гигиенический набор для душа AM.PM Like F0202622 черный - фото 6
  • Гигиенический набор для душа AM.PM Like F0202622 черный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 390 руб. 
Начислим 1224 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 681014
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Гигиенический набор для душа AM.PM Like F0202622 черный
20 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Like
filter_none Товар входит в коллекцию Like

Коллекция Like


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Смесители для биде
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, лейка, шланг, полка, держатель для туалетной бумаги, документация, упаковка
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
да
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Особенности
с держателем для туалетной бумаги
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
29х23х8
Вес, кг.
2.65

Описание товара Гигиенический набор для душа AM.PM Like F0202622 черный

Самый широкий спектр возможностей с инновационным многофункциональным смесителем с гигиеническим душем от АМ.РМ. Смеситель оснащен прогрессивным картриджем, движение которого происходит в одной плоскости, делая управление максимально комфортным. Гигиенический душ зафиксирован непосредственно в самом смесителе, что экономит пространство и выглядит лаконично.Чтобы включить смеситель, достаньте гигиеническую лейку и поворотом ее держателя включите устройство.При нажатии на специальную кнопку на самой лейке начинается подача воды.Весь продукт представляет собой удобную полочку, на которой можно разместить все, что необходимо вам под рукой.На интегрированном держателе можно размещать туалетную бумагу, а на крючке - полотенце. Для смесителей с прогрессивным картриджем важен порядок подключения горячей и холодной воды - горячая вода должна быть подключена слева, холодная - справа.Прогрессивный картридж - это новый способ управления смесителем.Ручка смесителя для подачи воды поворачивается только в одну сторону, включая холодную воду.При постепенном повороте ручки усиливается напор и повышается температура воды.Плавное увеличение температуры оберегает от ожогов, а также позволяет экономить расход горячей воды.



Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для накладной раковины, российские, из нержавеющей стали, на кухню недорогие, электронные, элитные, для ванной без душа

Отзывы о товаре Гигиенический набор для душа AM.PM Like F0202622 черный

Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Анастасия Т.

Достоинства:


Комментарий:
Упаковано хорошо, скоро установим проверим в деле. Взяла сразу два в дом
Источник: Яндекс Маркет
19.05.2025
Дмитрий С.

Достоинства:


Комментарий:
Не удобно регулировать температуру
Источник: Яндекс Маркет
07.05.2025
Ольга Л.

Достоинства:


Комментарий:
На вид гигиенический душ не плохой, оценить в деле пока нет возможности, купили в строящийся дом. Понравился дизайн, цвет. Купили всю коллекцию (смесители для раковины, душевую систему и гигиенический душ).
Источник: Яндекс Маркет
24.04.2025
Юлия А.

Достоинства:


Комментарий:
Понравился очень, стильный, удобно успокоить, дизайн классный. Встроенную часть уже сделали. Жду когда плитку положат чтобы установить
Источник: Яндекс Маркет
12.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
красивый но пластмасса корпус
Источник: Яндекс Маркет
20.03.2025
Екатерина Т.

Достоинства:


Комментарий:
Упаковано отлично. Все как на картинке. Все целое без сколов.
Источник: Яндекс Маркет
22.02.2025
Максим В.

Достоинства:


Комментарий:
В целом товар очень хороший, но пришел в рваной упаковке
Источник: Яндекс Маркет
06.02.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Доставка вовремя, товар хорошего качества, на вид все ок, посмотрим в эксплуатации
Источник: Яндекс Маркет
05.02.2025
Наталья В.

Достоинства:


Комментарий:
очень качественный металл, дизайн стильный выше всяческих похвал!
Источник: Яндекс Маркет
04.02.2025
Светлана Г.

Достоинства:


Комментарий:
Пришёл быстро, упаковка целая.Все запчасти целые, каждая упакована отдельно. дополню после установки.
Источник: Яндекс Маркет
31.01.2025
Елена П.

Достоинства:


Комментарий:
Все как в описании, пока не установили. Красивый. Позже дополню
Источник: Яндекс Маркет
28.01.2025
Антон Б.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный товар. Доставлен в указанный срок.
Источник: Яндекс Маркет
22.01.2025
Роман С.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный душ, хорошее техническое решение, никогда не забудете выключить, так как крепление лейки является краном. Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
06.01.2025
Юлия

Достоинства:


Комментарий:
Хороший, простой в управлении, компактный. Стоит не забывать делать слив воды после отключения, показала на видео как. При установке обратите внимание, что подача холодной воды должна быть на 10% - 15% меньше горячей.
Источник: Яндекс Маркет
03.01.2025
Александра Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошо упаковано, спасибо за товар
Источник: Яндекс Маркет
17.12.2024
Елена В.

Достоинства:


Комментарий:
Качественный товар, нам все понравилось.
Источник: Яндекс Маркет
16.12.2024
Таня К.

Достоинства:


Комментарий:
Ещё не пробовали в работе. Но, симпатично выглядит.
Источник: Яндекс Маркет
05.12.2024
Наталия М.

Достоинства:


Комментарий:
Очень красивый и приятный на ощупь душ. Удобно лежит в руке. Мягкий шланг. Надеюсь, при использовании мнение не изменится.
Источник: Яндекс Маркет
13.11.2024
Николай И.

Достоинства:


Комментарий:
Внешне вроде не плохой, но пока ещё не установил
Источник: Яндекс Маркет
12.11.2024
Дарья Забирова

Достоинства:


Комментарий:
Хороший душик) купила 2 шт … дизайном довольна. Полка для телефона и держатель для туалетной бумаги - очень удобное дополнение к душу ) единственный момент , посадочное место - надо монтировать до плитки , и четко смотреть чтоб плитка примыкала под крепление , иначе будет щель )
Источник: Яндекс Маркет
10.11.2024
Илья М.

Достоинства:


Комментарий:
заказал повторно, так как в первый раз пришел со сломаной ручкой. этот норм
Источник: Яндекс Маркет
30.10.2024
Ольга Щ.

Достоинства:


Комментарий:
Описание и комплектация соответствуют. Выглядит отлично, материал тактильный, устанавливать будем позже, дополню отзыв.
Источник: Яндекс Маркет
18.10.2024
Анна М.

Достоинства:


Комментарий:
Купили к квартиру, в которой ещё ремонт - нужен был для разводки труб. Поэтому как работает не скажу. Но материал и исполнение очень на высоте ! Дизайн супер.
Источник: Яндекс Маркет
02.10.2024
Владимир

Достоинства:


Комментарий:
Установил. Всё отлично. Цена и качество порадовали



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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Смесители для биде
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, лейка, шланг, полка, держатель для туалетной бумаги, документация, упаковка
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
да
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Развернуть
Особенности
с держателем для туалетной бумаги
Страна производитель
Россия
Описание
Самый широкий спектр возможностей с инновационным многофункциональным смесителем с гигиеническим душем от АМ.РМ. Смеситель оснащен прогрессивным картриджем, движение которого происходит в одной плоскости, делая управление максимально комфортным. Гигиенический душ зафиксирован непосредственно в самом смесителе, что экономит пространство и выглядит лаконично.Чтобы включить смеситель, достаньте гигиеническую лейку и поворотом ее держателя включите устройство.При нажатии на специальную кнопку на самой лейке начинается подача воды.Весь продукт представляет собой удобную полочку, на которой можно разместить все, что необходимо вам под рукой.На интегрированном держателе можно размещать туалетную бумагу, а на крючке - полотенце. Для смесителей с прогрессивным картриджем важен порядок подключения горячей и холодной воды - горячая вода должна быть подключена слева, холодная - справа.Прогрессивный картридж - это новый способ управления смесителем.Ручка смесителя для подачи воды поворачивается только в одну сторону, включая холодную воду.При постепенном повороте ручки усиливается напор и повышается температура воды.Плавное увеличение температуры оберегает от ожогов, а также позволяет экономить расход горячей воды.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для накладной раковины, российские, из нержавеющей стали, на кухню недорогие, электронные, элитные, для ванной без душа
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Анастасия Т.

Достоинства:


Комментарий:
Упаковано хорошо, скоро установим проверим в деле. Взяла сразу два в дом
Источник: Яндекс Маркет
19.05.2025
Дмитрий С.

Достоинства:


Комментарий:
Не удобно регулировать температуру
Источник: Яндекс Маркет
07.05.2025
Ольга Л.

Достоинства:


Комментарий:
На вид гигиенический душ не плохой, оценить в деле пока нет возможности, купили в строящийся дом. Понравился дизайн, цвет. Купили всю коллекцию (смесители для раковины, душевую систему и гигиенический душ).
Источник: Яндекс Маркет
24.04.2025
Юлия А.

Достоинства:


Комментарий:
Понравился очень, стильный, удобно успокоить, дизайн классный. Встроенную часть уже сделали. Жду когда плитку положат чтобы установить
Источник: Яндекс Маркет
12.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
красивый но пластмасса корпус
Источник: Яндекс Маркет
20.03.2025
Екатерина Т.

Достоинства:


Комментарий:
Упаковано отлично. Все как на картинке. Все целое без сколов.
Источник: Яндекс Маркет
22.02.2025
Максим В.

Достоинства:


Комментарий:
В целом товар очень хороший, но пришел в рваной упаковке
Источник: Яндекс Маркет
06.02.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Доставка вовремя, товар хорошего качества, на вид все ок, посмотрим в эксплуатации
Источник: Яндекс Маркет
05.02.2025
Наталья В.

Достоинства:


Комментарий:
очень качественный металл, дизайн стильный выше всяческих похвал!
Источник: Яндекс Маркет
04.02.2025
Светлана Г.

Достоинства:


Комментарий:
Пришёл быстро, упаковка целая.Все запчасти целые, каждая упакована отдельно. дополню после установки.
Источник: Яндекс Маркет
31.01.2025
Елена П.

Достоинства:


Комментарий:
Все как в описании, пока не установили. Красивый. Позже дополню
Источник: Яндекс Маркет
28.01.2025
Антон Б.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный товар. Доставлен в указанный срок.
Источник: Яндекс Маркет
22.01.2025
Роман С.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный душ, хорошее техническое решение, никогда не забудете выключить, так как крепление лейки является краном. Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
06.01.2025
Юлия

Достоинства:


Комментарий:
Хороший, простой в управлении, компактный. Стоит не забывать делать слив воды после отключения, показала на видео как. При установке обратите внимание, что подача холодной воды должна быть на 10% - 15% меньше горячей.
Источник: Яндекс Маркет
03.01.2025
Александра Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошо упаковано, спасибо за товар
Источник: Яндекс Маркет
17.12.2024
Елена В.

Достоинства:


Комментарий:
Качественный товар, нам все понравилось.
Источник: Яндекс Маркет
16.12.2024
Таня К.

Достоинства:


Комментарий:
Ещё не пробовали в работе. Но, симпатично выглядит.
Источник: Яндекс Маркет
05.12.2024
Наталия М.

Достоинства:


Комментарий:
Очень красивый и приятный на ощупь душ. Удобно лежит в руке. Мягкий шланг. Надеюсь, при использовании мнение не изменится.
Источник: Яндекс Маркет
13.11.2024
Николай И.

Достоинства:


Комментарий:
Внешне вроде не плохой, но пока ещё не установил
Источник: Яндекс Маркет
12.11.2024
Дарья Забирова

Достоинства:


Комментарий:
Хороший душик) купила 2 шт … дизайном довольна. Полка для телефона и держатель для туалетной бумаги - очень удобное дополнение к душу ) единственный момент , посадочное место - надо монтировать до плитки , и четко смотреть чтоб плитка примыкала под крепление , иначе будет щель )
Источник: Яндекс Маркет
10.11.2024
Илья М.

Достоинства:


Комментарий:
заказал повторно, так как в первый раз пришел со сломаной ручкой. этот норм
Источник: Яндекс Маркет
30.10.2024
Ольга Щ.

Достоинства:


Комментарий:
Описание и комплектация соответствуют. Выглядит отлично, материал тактильный, устанавливать будем позже, дополню отзыв.
Источник: Яндекс Маркет
18.10.2024
Анна М.

Достоинства:


Комментарий:
Купили к квартиру, в которой ещё ремонт - нужен был для разводки труб. Поэтому как работает не скажу. Но материал и исполнение очень на высоте ! Дизайн супер.
Источник: Яндекс Маркет
02.10.2024
Владимир

Достоинства:


Комментарий:
Установил. Всё отлично. Цена и качество порадовали


Гигиенический набор для душа AM.PM Like F0202622 черный - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 20390 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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